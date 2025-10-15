Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Αναβλήθηκε για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας για τα Τέμπη.
- Για βιασμό νοσοκόμας που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ κατηγορείται φίλος του γιου του
- Ανησυχητικά επίπεδα μολύβδου ανιχνεύονται σε συμπληρώματα πρωτεΐνης σε σκόνη
- «Έχουμε επαρκές και αξιοσημείωτο περιθώριο στην οικονομία», λέει η Ρωσία
- Απότομο άλμα στα επίπεδα του CO2 απειλεί να επιταχύνει την κλιματική αλλαγή
Στις 10 το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, θα αρχίσει στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας για τα Τέμπη, μετά τη διακοπή στη διαδικασία που αποφασίστηκε σήμερα (15/10) λόγω παρέλευσης ωραρίου.
Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε ήδη αναβληθεί μετά από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.
Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας που ήταν υπεύθυνη για την βίντεοεπιτήρησης του δικτύου.
Οι κατηγορούμενοι διώκονται για την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023.
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν ο πρώην διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ, για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και στέλεχος της Interstar, για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ’ εξακολούθηση.
- Κωνσταντινούπολη: Μία νεκρή και 4 τραυματίες μετά από σύγκρουση λεωφορείου σε στάση
- Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο
- Μεσσηνία: Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα
- «Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές
- Η Τότεναμ έτοιμη για το μεγάλο «κόλπο»
- Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις