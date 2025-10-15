Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Επταχώρι στη Καστοριά - Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός δρόμου, μέσα σε χαντάκι
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, περίπου στις 08:00 μ.μ., στο Επταχώρι στη Καστοριά, κοντά στο φυλάκιο των συνοριοφυλάκων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, φορτηγό όχημα που οδηγούσε ένας 55χρονος, συγκρούστηκε με αγελάδα που βρέθηκε στη μέση του δρόμου.
Έπεσε σε χαντάκι
Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το φορτηγό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει εκτός δρόμου, μέσα σε παρακείμενο χαντάκι με συνέπεια ο οδηγός να εγκλωβιστεί στην καμπίνα του οχήματος.
Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Επταχωρίου, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του 55χρονου,
Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Τον άτυχο άνδρας παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καστοριάς τραυματισμένο αλλά έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
