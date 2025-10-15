Σωτήρης Ξενάκης: «Άργησα να κάνω δεύτερο παιδί, γιατί φοβόμουν μην ξαναπάθω έμφραγμα»

Ο Σωτήρης Ξενάκης μίλησε για το πρόβλημα της υγείας του και τη δημοσιογραφία.

Σωτήρης Ξενάκης: Τα δελτία ειδήσεων και οι εκπομπές

«Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο που γύρισα σε κάτι που έκανα πάρα πολλά χρονιά. Μου αρέσει γιατί βουτάς στην επικαιρότητα. Μου πήρε 3 λεπτά για να δεχτώ την πρόταση, δεν υπήρχαν προτάσεις για δελτίο ειδήσεων.

Το σκέφτηκα να κάνω πρωινό αλλά είχε ήδη συμφωνήσει για το δελτίο. Δεν αισθάνθηκε ποτέ αδικημένος. Δεν θέλω να κλαψουρίζω, δεν έμεινα ούτε μια μέρα χωρίς δουλειά», είπε για την καριέρα του στην τηλεόραση ο Σωτήρης Ξενάκης,

«Έφυγα από το MEGA και πήγα στο ALTER για 11 χρόνια. Ήταν ένα ρίσκο, το πήρα και μου βγήκε.

Δούλεψα δίπλα σε σημαντικούς ανθρώπους, ένας από αυτούς ήταν και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Ήταν στη συνέχεια ο Νίκος Ευαγγελάτος. Μου έδωσε την ευκαιρία να πάρω εκτός από τα πρώτα δελτία και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου για περίπου 7 χρόνια.

Χαιρόμουν πάρα πολύ τη δουλειά εκεί, αν εξαιρέσεις τον τελευταίο χρόνο που άρχισαν οι περιπέτειες που οδήγησαν στο λουκέτο ενός πολύ μεγάλου καναλιού.

Μείναμε 10 μήνες απλήρωτοι και χωρίς αποζημίωση», δήλωσε ακόμα για τα χρόνια στο ALTER.

«Πέρασα μια σοβαρή περιπέτεια υγείας πριν από 25 χρόνια»

«Έκοψα το κάπνισμα, τρώω καλά. Ο καρδιολόγος μου μου λέει ότι πρέπει να χάσω κιλά», είπε ο δημοσιογράφος και συμπλήρωσε:

«Είχα φοβηθεί πολύ. Πέρασα έμφραγμα το καλοκαίρι του 2002 και οι γιατροί κατάφεραν να με επαναφέρουν. Αυτό που σκεφτόμουν στην εντατική ήταν οι άνθρωποι που έμεναν πίσω. Άργησα να κάνω δεύτερο παιδί, γιατί φοβόμουν μην ξαναπάθω έμφραγμα».α