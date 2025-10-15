Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»

Ο Χάουαρντ Στερν εμφανίστηκε πρόσφατα στην εκπομπή «Andy Cohen Live» και αρνήθηκε ότι έχει βεντέτα με την Όπρα, παρά τις κατηγορίες που έχει εξαπολύσει εναντίον της στο παρελθον.

Το 2022, ο Στερν αποδοκίμασε δημοσίως την Όπρα για το γεγονός ότι επιδείκνυε τον πλούτο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 2004 απασχόλησε την επικαιρότητα όταν ζήτησε δημοσίως από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) να διερευνήσει την πρωινή εκπομπή της Όπρα.

Η FCC είχε στο στόχαστρό της τον Στερν εκείνη την εποχή, οπότε ο ίδιος υποστήριξε ότι και η Όπρα θα έπρεπε να στοχοποιηθεί, επειδή η εκπομπή της κάλυπτε αμφιλεγόμενα θέματα, όπως το σεξ μεταξύ εφήβων.

«Σκέφτομαι ποιοι είναι οι εχθροί του Χάουαρντ Στερν αυτή τη στιγμή», είπε με παιγνιώδη τρόπο ο παρουσιαστής Άντι Κόεν στον Στερν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. «Και έχω την αίσθηση ότι είτε δημόσια είτε ιδιωτικά έχεις τακτοποιήσει τις διαφορές σου μαζί τους, αλλά φαίνεται ότι η Όπρα είναι η μόνη εχθρός ή αντίπαλος που σου έχει απομείνει», συμπλήρωσε.

«Όχι, λατρεύω την Όπρα», απάντησε ο Στερν. «Την ακολουθώ [στα social media]. Μου αρέσει να την βλέπω».

«Ουάου, η Όπρα είναι απροκάλυπτα πλούσια»

Σε άλλο σημείο της τηλεοπτικής συνέντευξης, ο Κοέν ρώτησε τον Αμερικανό broadcaster αν έχει μιλήσει ποτέ με την Όπρα, με τον Στερν να απαντά: «Ποτέ. Νομίζω ότι φοβάται. Γνωρίζω πολύ καλά την [καλύτερη της φίλη] Γκέιλ Κινγκ. Και αν θυμάμαι καλά κάποια στιγμή πρότεινε να βγούμε όλοι μαζί. Εγώ της απάντησα τότε ότι ‘καλύτερα να ρωτήσεις την Όπρα. Μην της κάνεις έκπληξη’».

Στην συνέχεια, ο Στερν εξήγησε: «Μου αρέσει μερικές φορές το γεγονός ότι η Όπρα είναι τόσο αδαής. Ίσως να είναι ενήμερη, υποψιάζομαι — είμαι οπαδός της Όπρα, αλλά μερικές φορές δεν συνειδητοποιεί τον τρόπο με τον οποίο επιδεικνύει τον πλούτο της. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Δεν λέω ότι έχει άδικο. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πλούσια. Αλλά νομίζω ότι στον κόσμο σήμερα υπάρχει μεγάλη ανισότητα μεταξύ αυτών που έχουν και αυτών που δεν έχουν. Και η κατάσταση χειροτερεύει… γι’ αυτό το βρίσκω αστείο. Και δεν θα καθίσω εδώ και θα σας πω ότι δεν το βρίσκω αστείο. Λέω: ‘Ουάου, η Όπρα είναι απροκάλυπτα πλούσια’, και καλώς για εκείνη. Αλλά δεν μισώ καθόλου την Όπρα. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική».

*Με πληροφορίες από: Variety