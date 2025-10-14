O Ζελένσκι ξήλωσε τον δήμαρχο της Οδησσού γιατί είχε ανενεργό ρωσικό διαβατήριο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακάλεσε σήμερα την υπηκοότητα του επί 11 χρόνια δημάρχου της Οδησσού Γκενάντι Τρουχάνοφ, με το σκεπτικό ότι έχει επίσης ρωσικό διαβατήριο, ενώ στην βραδινή βιντεοσκοπημενη του ομιλία δήλωσε ότι σύντομα θα διορίσει κάποιον για να ηγηθεί μιας νέας στρατιωτικής διοίκησης που θα διοικεί την πόλη, καθιστώντας σαφές ότι προχωρά στην αντικατάσταση του Τρουχάνοφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, (SBU) Βασίλ Μαλιούκ και την υπηρεσία «για το ισχυρό έργο της στην προστασία της Ουκρανίας και την αντιμετώπιση των ρωσικών δικτύων πληροφοριών».

«Συζητήσαμε επίσης την κατάσταση στις κοινότητες της πρώτης γραμμής και στο νότιο τμήμα της χώρας μας, ιδιαίτερα στην Οδησσό. Η Οδησσός αξίζει μεγαλύτερη προστασία και υποστήριξη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας στρατιωτικής διοίκησης. «Πάρα πολλά ζητήματα ασφάλειας στην Οδησσό έχουν παραμείνει άλυτα για πολύ καιρό», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ζελέσνκι σε δηλώσεις του κατηγόρησε τους «τοπικούς ηγέτες» της Οδησσού ότι δεν έκαναν αρκετά για να προστατεύσουν τους κατοίκους από τις πλημμύρες του περασμένου μήνα που στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Ο Τρουχάνοφ διαψεύδει τον Ζελένσκι

Ο 60χρονος Γκενάντι Τρουχάνοφ, αιρετός αξιωματούχος, δήλωσε ότι θα προσφύγει στο δικαστήριο, αρνούμενος ότι έχει ρωσικό διαβατήριο και επιμένοντας ότι παραμένει δήμαρχος. Απαγορεύεται στους Ουκρανούς αξιωματούχους να έχουν διπλή υπηκοότητα.

«Θα υπερασπισθώ τον εαυτό μου, θα απευθυνθώ στο δικαστήριο. Εάν το δικαστήριο δεν μπορέσει να αποφασίσει, θα προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό είναι το αποκορύφωμα, ξέρετε, της αυθαιρεσίας που δεν μπορεί να επιτραπεί», δήλωσε ο Τρουχάνοφ .

«Έχω πλέον στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν μπορούσα, ούτε ως φυσικό πρόσωπο ούτε νόμιμα, να αποκτήσω ρωσική υπηκοότητα ή διαβατήρια», δήλωσε ο Τρουχάνοφ στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Suspilne.

Ο Τρουχάνοφ διχάζει την Οδησσό

Ο Τρουχάνοφ έχει εκφράσει την αντίθεσή του στο ουκρανικό κίνημα «απορωσικοποίησης» που ξεκίνησε το 2014, όταν η Μόσχα κατέλαβε και προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας και το οποίο έχει επιταχυνθεί από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας.

Είχε ταχθεί κατά της απομάκρυνσης του αγάλματος της Μεγάλης Αικατερίνης της Ρωσίας στην Οδησσό, η οποία ίδρυσε το λιμάνι το 1794, και ενός άλλου αγάλματος του Ρώσου θεατρικού συγγραφέα Αλεξάντερ Πούσκιν.

Η στάση του αυτή τον έχει καταστήσει διχαστική προσωπικότητα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Αργά σήμερα το βράδυ ένα πλήθος δεκάδων ατόμων συγκεντρώθηκε στην Οδησσό ζητώντας την αποκατάσταση του.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας αναφέρουν πως το διαβατήριο δεν είναι σε ισχύ, αλλά διατηρεί τη ρωσική υπηκοότητα

Η SSU εξήγησε ότι το 2017, οι εκπρόσωποι του Τρουχάνοφ υπέβαλαν δήλωση στις ρωσικές αρχές και, ως αποτέλεσμα, ένα δικαστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας ακύρωσε την ισχύ του διαβατηρίου του, αλλά σε πρόσθετες εξηγήσεις ανέφερε ότι η ακύρωση ή η άρνηση ενός ατόμου από ένα τέτοιο έγγραφο «δεν συνεπάγεται την στέρηση της ιθαγένειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχει αποκτήσει ένα άτομο σε νομική βάση».

Δηλαδή, ο Τρουχάνοφ εξακολουθεί να είναι πολίτης της χώρας-επιτιθέμενης και διαθέτει επίσης έναν κωδικό ταυτοποίησης που εμφανίζεται στη βάση δεδομένων της «Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας», σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.