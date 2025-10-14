Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία δέχεται συνεχείς επιθέσεις στη Δύση, σύμφωνα με μια έκθεση που επισημαίνει την αυξανόμενη ποινικοποίηση των διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης.

Η μελέτη της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH) δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου, όπως αναφέρει, οι κυβερνήσεις έχουν «εξοπλίσει» τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθώς και τον αγώνα κατά του αντισημιτισμού για να καταστείλουν τη διαφωνία και την υποστήριξη των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η διαμαρτυρία δέχεται «πυρά»

«Αυτή η τάση αντικατοπτρίζει μια ανησυχητική στροφή προς την κανονικοποίηση αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαφωνίας», δήλωσε η Γιόσρα Φρόες, επικεφαλής του γραφείου Μαγκρέμπ και Μέσης Ανατολής της FIDH.

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε έρευνα ανοιχτών πηγών, μαρτυρίες από πρώτο χέρι και εκθέσεις διεθνών οργανισμών, δημοσιεύεται μία ημέρα μετά την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των ζωντανών Ισραηλινών ομήρων και χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ, χάρη σε ένα σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε από τις ΗΠΑ.

«Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία έχει υποστεί συνεχείς επιθέσεις από τη βρετανική κυβέρνηση σε όλες τις διοικήσεις και τα κόμματα».

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Σεπτεμβρίου 2025, θέτει επίσης ερωτήματα σχετικά με τη λογοκρισία των κατόχων δημόσιων αξιωμάτων, τις παραβιάσεις κατά δημοσιογράφων, την κοινωνία των πολιτών και την ακαδημαϊκή ελευθερία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

«Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία έχει υποστεί συνεχείς επιθέσεις από τη βρετανική κυβέρνηση σε όλες τις διοικήσεις και τα κόμματα», αναφέρει η έκθεση, η οποία επισημαίνει κυβερνητικές πολιτικές όπως η νομοθεσία κατά των διαμαρτυριών που προώθησε η συντηρητική κυβέρνηση το 2024 και που αργότερα κρίθηκε παράνομη, καθώς και μια κυβέρνηση των Εργατικών που, όπως ισχυρίζεται, «πιέζει για τη νομιμοποίηση της γενοκτονικής βίας του Ισραήλ» και «συνεχίζει να δικαιολογεί την υποστήριξη προς το Ισραήλ».

Αναφέρει επίσης δηλώσεις της πρώην υπουργού Εσωτερικών των Συντηρητικών, Σουέλα Μπρέιβερμαν, μεταξύ των οποίων και ο χαρακτηρισμός των διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης ως «πορείες μίσους». Σύμφωνα με την έκθεση, η ρητορική αυτή στιγματίζει την «υποστήριξη της Παλαιστίνης και των παλαιστινιακών κινημάτων αντίστασης» και «συμβάλλει στη διάκριση κατά των μουσουλμάνων και άλλων φυλετικών ομάδων στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Απαραίτητο να μην περιορίζονται δικαιώματα και ελευθερίες

Η αλλαγή σε κυβέρνηση των Εργατικών τον Ιούλιο του 2024 «δεν άλλαξε ουσιαστικά την επίσημη ρητορική της κυβέρνησης», σύμφωνα με την έκθεση, η οποία αναφέρει ότι συνέχισε να συνδέει την κριτική προς το Ισραήλ και την υποστήριξη προς την Παλαιστίνη με «βίαιο αντισημιτισμό» και «στοχευμένες επιθέσεις κατά μουσουλμάνων και φυλετικών ομάδων».

Πρόσφατα στοιχεία της βρετανικής κυβέρνησης έδειξαν ότι τα εγκλήματα μίσους κατά των μουσουλμάνων έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν ένα πέμπτο, μετά από στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα φέτος και αποκάλυψαν ότι οι ισλαμοφοβικές επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 73% το 2024. Τα αντισημιτικά περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίσης αυξηθεί, οδηγώντας σε μείωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινότητα, ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους συμμετέχοντες σε μια εκδήλωση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου στο Λονδίνο. Δύο Εβραίοι πιστοί σκοτώθηκαν σε συναγωγή του Μάντσεστερ νωρίτερα αυτό το μήνα, σε ένα περιστατικό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως τρομοκρατική επίθεση εμπνευσμένη από ισλαμιστές.

Ομάδες για τα ατομικά δικαιώματα έχουν επίσης εκφράσει την ανησυχία τους για πιθανές περιορισμούς του δικαιώματος διαδήλωσης.

Καθώς η οργή για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίζει να συγκεντρώνει χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, η κυβέρνηση των Εργατικών ανταποκρίθηκε στις ανησυχίες για την αύξηση του αντισημιτισμού και συγκεκριμένα συνθήματα σε πορείες υπέρ της Παλαιστίνης, με την απαγόρευση της Palestine Action και πρότεινε την αύξηση των εξουσιών της αστυνομίας στις διαδηλώσεις. Η κυβέρνηση καταδίκασε πρόσφατα την αύξηση των εγκλημάτων μίσους κατά των μουσουλμάνων. Ωστόσο, οι επικεφαλής της κοινότητας έχουν επικρίνει την έλλειψη αντίδρασης.

Την περασμένη εβδομάδα, η έκκληση του Κιρ Στάρμερ για την ακύρωση των «μη βρετανικών» διαδηλώσεων στη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου επικρίθηκε από τους διοργανωτές των διαδηλώσεων ως συγχώνευση των ενεργειών του Ισραήλ με τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο. Ομάδες για τα ατομικά δικαιώματα έχουν επίσης εκφράσει την ανησυχία τους για πιθανές περιορισμούς του δικαιώματος διαδήλωσης.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε την ίδια στιγμή που ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μάικλ Ο’ Φλάχερτι, έστειλε επιστολή στην υπουργό Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Σαμπάνα Μαχμούντ, προτείνοντας μια συνολική αναθεώρηση της βρετανικής νομοθεσίας σχετικά με την αστυνόμευση διαδηλώσεων, αναφέροντας: «Η εθνική νομοθεσία που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της «τρομοκρατίας» ή του «βίαιου εξτρεμισμού» δεν πρέπει να επιβάλλει περιορισμούς στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες».

Τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Δύσης

Ενώ οι νόμοι σχετικά με τις διαδηλώσεις διαφέρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Γερμανία, με τα πολιτισμικά πλαίσια να αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία, η έκθεση αναφέρει ότι οι παραβιάσεις στις τέσσερις χώρες είναι επίσης «αντιπροσωπευτικές μιας πολύ ευρύτερης τάσης» καταστολής της αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Guardian, στις ΗΠΑ, παρόμοιες δράσεις αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη έχουν αντιμετωπιστεί με συλλήψεις, νομικές ενέργειες και αυξανόμενες απειλές. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση έχει επικριθεί για την καταστολή όσων εκφράζουν αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διαδηλώσεων σε ορισμένες πόλεις, καθώς και της απόφασης να διαλυθεί η φιλοπαλαιστινιακή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αλληλεγγύη Urgence Palestine.

Στη Γερμανία, όπου οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, υπό τη σκιά της μεταπολεμικής ταυτότητας της χώρας που έχει διαμορφωθεί ανεξίτηλα από την ευθύνη του ναζιστικού καθεστώτος για το Ολοκαύτωμα, οι τακτικές της αστυνομίας έχουν επικριθεί ως υπερβολικές και πολλοί έχουν αμφισβητήσει την απόφαση να απαγορευτούν ορισμένα συνθήματα βάσει του νόμου ως αντισημιτικά.

«Τελικά, η καταστολή της αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους αποκαλύπτει μια βαθιά κρίση, όχι μόνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη, αλλά και της ίδιας της ελευθερίας».

Η έκθεση συνιστά στο Ηνωμένο Βασίλειο να ιδρύσει έναν ανεξάρτητο φορέα για την εποπτεία των πρακτικών της αστυνομίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και να αναθεωρήσει το άρθρο 12 του νόμου περί τρομοκρατίας του 2000, ώστε να εξαιρούνται οι προστατευόμενες πολιτικές απόψεις και τα συνθήματα αλληλεγγύης. Συνιστά επίσης την κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου περί δημόσιας τάξης του 2023, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο και την έρευνα χωρίς υποψία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.

«Τελικά, η καταστολή της αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους αποκαλύπτει μια βαθιά κρίση, όχι μόνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη, αλλά και της ίδιας της ελευθερίας, σε κοινωνίες που ισχυρίζονται ότι είναι δημοκρατικές», αναφέρει η έκθεση.