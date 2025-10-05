Η βρετανική αστυνομία θα αποκτήσει περισσότερες εξουσίες για τον περιορισμό των διαδηλώσεων – «Αυταρχική κλιμάκωση»

Η βρετανική αστυνομία θα αποκτήσει περισσότερες εξουσίες για να περιορίσει τις επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον ίδιο τόπο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Κυριακή.

Η ανακοίνωση ήρθε μια μέρα μετά την τελευταία φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρά τις εκκλήσεις για ακύρωσή της μετά τη φονική επίθεση σε συναγωγή.

Τι θα προσφέρουν οι νέες εξουσίες στην βρετανική αστυνομία

Οι νέες εξουσίες θα επιτρέψουν στους ανώτερους αξιωματικούς της αστυνομίας να λαμβάνουν υπόψη τον σωρευτικό αντίκτυπο των προηγούμενων διαδηλώσεων σε μια τοπική κοινότητα, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το Reuters.

«Το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι θεμελιώδης ελευθερία στη χώρα μας. Ωστόσο, αυτή η ελευθερία πρέπει να ισορροπείται με την ελευθερία των γειτόνων τους να ζουν τη ζωή τους χωρίς φόβο», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ.

Protest is a fundamental right. But this right must not be used to intimidate or spread fear amongst communities. I will grant police forces new powers to put conditions on repeat protests. pic.twitter.com/QgYvDuWn4e — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) October 5, 2025

«Οι μεγάλες, επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις μπορούν να κάνουν τμήματα της χώρας μας, ιδίως τις θρησκευτικές κοινότητες, να αισθάνονται ανασφαλείς και φοβισμένες να βγουν από τα σπίτια τους», δήλωσε η Μαχμούντ, επισημαίνοντας τους φόβους της εβραϊκής κοινότητας.

The right to protest must be protected. But repeated large protests are leaving communities feeling unsafe. This cannot continue. Police will have new powers to instruct organisers to hold events elsewhere or risk arrest – protecting communities and police resources. pic.twitter.com/prUM5gXzG7 — Home Office (@ukhomeoffice) October 5, 2025

Το Σάββατο, η αστυνομία συνέλαβε σχεδόν 500 άτομα στο κέντρο του Λονδίνου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υποστήριξης της Palestine Action, μιας ομάδας που απαγορεύτηκε τον Ιούλιο, αφού μέλη της εισέβαλαν σε αεροπορική βάση και προκάλεσαν ζημιές σε στρατιωτικά αεροσκάφη.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε καλέσει τους διοργανωτές να ακυρώσουν τη διαδήλωση μετά τη δολοφονία δύο ατόμων σε συναγωγή στο Μάντσεστερ την Πέμπτη, την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα για τους Εβραίους.

Η αστυνομία σκότωσε τον δράστη, έναν Βρετανό συριακής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, ενδέχεται να είχε εμπνευστεί από την εξτρεμιστική ισλαμική ιδεολογία.

Επικίνδυνα τα σχέδια για επέκταση των αστυνομικών εξουσιών

Η ομάδα που οργάνωσε τη διαμαρτυρία του Σαββάτου δήλωσε ότι τα σχέδια για την επέκταση των εξουσιών περιορισμού των διαδηλώσεων αντιπροσωπεύουν «μια επικίνδυνη, αυταρχική κλιμάκωση» της καταστολής της ελευθερίας του λόγου.

«Ανακοινώνουμε μια σημαντική κλιμάκωση… και καλούμε όλους τους υποστηρικτές μας να υπογράψουν για να δείξουμε ότι δεν θα παραμείνουμε αδρανείς ενώ μας στερούν τα θεμελιώδη δικαιώματά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της οργάνωσης Defend Our Juries.

Το Συμβούλιο των Βρετανών Εβραίων χαιρέτισε την ανακοίνωση της κυβέρνησης, αλλά δήλωσε ότι χρειάζονται περισσότερες ενέργειες για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας.

Η Μαχμούντ θα επανεξετάσει επίσης τις υπάρχουσες εξουσίες της αστυνομίας για να διασφαλίσει ότι είναι επαρκείς και εφαρμόζονται με συνέπεια, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών για την πλήρη απαγόρευση διαδηλώσεων, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εσωτερικών.