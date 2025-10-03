Ένα από τα θύματα της επίθεσης στο Μάντσεστερ πιθανότατα έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Ένα από τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ και ένα άλλο που τραυματίστηκε πιθανότατα πυροβολήθηκαν από ένοπλους αστυνομικούς που στόχευαν τον δολοφόνο, ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι τα δύο θύματα είχαν κρυφτεί πίσω από μια πόρτα στη συναγωγή της πόλης της βόρειας Αγγλίας, προσπαθώντας να εμποδίσουν τον εισβολέα να μπει, όταν δέχθηκαν τα αστυνομικά πυρά.

«Μία απρόβλεπτη» συνέπεια ο θάνατος του ενός ατόμου από αστυνομικά πυρά στο Μάντσεστερ

Η παραδοχή αυτή έγινε την ημέρα μετά τη δολοφονία δύο Εβραίων πιστών και τον σοβαρό τραυματισμό τριών άλλων σε επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι έξω από μια συναγωγή. Ο ύποπτος δράστης σκοτώθηκε επίσης από την αστυνομία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Στίβεν Γουάτσον, δήλωσε ότι ένα από τα θύματα «φαίνεται να έχει υποστεί τραύμα που συνάδει με σημάδι από πυροβολισμό», σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του παθολόγου του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει δημοσίευμα του CNN.

Είπε ότι, δεδομένου ότι η αστυνομία πίστευε ότι ο ύποπτος, Τζιχάντ Αλ Σάμι, δεν είχε όπλο, πρέπει να ήταν οι πυροβολισμοί της αστυνομίας που χτύπησαν τα θύματα.

«Οι μόνοι πυροβολισμοί προήλθαν από εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς της GMP, οι οποίοι προσπαθούσαν να εμποδίσουν τον δράστη να εισέλθει στη συναγωγή και να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στην εβραϊκή μας κοινότητα», πρόσθεσε.

«Συνεπώς, με την επιφύλαξη περαιτέρω εγκληματολογικής εξέτασης, ο τραυματισμός αυτός μπορεί δυστυχώς να προκλήθηκε ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της επείγουσας δράσης που ανέλαβαν οι αξιωματικοί μου για να τερματίσουν αυτή την άγρια επίθεση».

Η αιματηρή επίθεση στη συναγωγή

Οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν στην επίθεση ονομάστηκαν από την αστυνομία ως Έντριαν Ντόλμπι, 53 ετών, και Μέλβιν Κράβιτς, 66 ετών. Η αστυνομία δεν ανέφερε ποιος από τους δύο άνδρες πιστεύεται ότι δέχθηκε τα πυρά των αστυνομικών.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τρία άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομείο για τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο ένας υπέστη τραύμα από πυροβολισμό, ο άλλος μαχαιρώθηκε και ο τρίτος χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο που εμπλέκεται στην επίθεση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας έγινε την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, επισκεπτόταν τον τόπο της επίθεσης.

Η αστυνομία ανέφερε την Πέμπτη ότι ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο προάστιο Crumpsall του Μάντσεστερ λίγα λεπτά μετά την κλήση που έλαβαν από πολίτη ότι ένα αυτοκίνητο είχε χτυπήσει ανθρώπους έξω από τον χώρο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος πυροβόλησαν, επιβεβαιώνοντας αργότερα ότι ο δράστης είχε σκοτωθεί από την αστυνομία. Ένα βίντεο από τον τόπο του συμβάντος έδειχνε ένοπλους αστυνομικούς να φωνάζουν οδηγίες στους περαστικούς και τους πιστούς μέσα στη συναγωγή, ενώ σημάδευαν με τα όπλα τους ένα άτομο που βρισκόταν στο έδαφος.