newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ένα από τα θύματα της επίθεσης στο Μάντσεστερ πιθανότατα έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά
Κόσμος 03 Οκτωβρίου 2025 | 14:48

Ένα από τα θύματα της επίθεσης στο Μάντσεστερ πιθανότατα έχασε τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Η αστυνομία της Μεγάλης Βρετανίας ανέφερε ότι ένας από τους νεκρούς της επίθεσης στο Μάντσεστερ πιθανότατα έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Spotlight

Ένα από τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ και ένα άλλο που τραυματίστηκε πιθανότατα πυροβολήθηκαν από ένοπλους αστυνομικούς που στόχευαν τον δολοφόνο, ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι τα δύο θύματα είχαν κρυφτεί πίσω από μια πόρτα στη συναγωγή της πόλης της βόρειας Αγγλίας, προσπαθώντας να εμποδίσουν τον εισβολέα να μπει, όταν δέχθηκαν τα αστυνομικά πυρά.

«Μία απρόβλεπτη» συνέπεια ο θάνατος του ενός ατόμου από αστυνομικά πυρά στο Μάντσεστερ

Η παραδοχή αυτή έγινε την ημέρα μετά τη δολοφονία δύο Εβραίων πιστών και τον σοβαρό τραυματισμό τριών άλλων σε επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι έξω από μια συναγωγή. Ο ύποπτος δράστης σκοτώθηκε επίσης από την αστυνομία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ, Στίβεν Γουάτσον, δήλωσε ότι ένα από τα θύματα «φαίνεται να έχει υποστεί τραύμα που συνάδει με σημάδι από πυροβολισμό», σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του παθολόγου του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει δημοσίευμα του CNN.

Λουλούδια στη συναγωγή. REUTERS/Temilade Adelaja

Είπε ότι, δεδομένου ότι η αστυνομία πίστευε ότι ο ύποπτος, Τζιχάντ Αλ Σάμι, δεν είχε όπλο, πρέπει να ήταν οι πυροβολισμοί της αστυνομίας που χτύπησαν τα θύματα.

«Οι μόνοι πυροβολισμοί προήλθαν από εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς της GMP, οι οποίοι προσπαθούσαν να εμποδίσουν τον δράστη να εισέλθει στη συναγωγή και να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στην εβραϊκή μας κοινότητα», πρόσθεσε.

«Συνεπώς, με την επιφύλαξη περαιτέρω εγκληματολογικής εξέτασης, ο τραυματισμός αυτός μπορεί δυστυχώς να προκλήθηκε ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της επείγουσας δράσης που ανέλαβαν οι αξιωματικοί μου για να τερματίσουν αυτή την άγρια επίθεση».

Η αιματηρή επίθεση στη συναγωγή

Οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν στην επίθεση ονομάστηκαν από την αστυνομία ως Έντριαν Ντόλμπι, 53 ετών, και Μέλβιν Κράβιτς, 66 ετών. Η αστυνομία δεν ανέφερε ποιος από τους δύο άνδρες πιστεύεται ότι δέχθηκε τα πυρά των αστυνομικών.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τρία άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομείο για τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο ένας υπέστη τραύμα από πυροβολισμό, ο άλλος μαχαιρώθηκε και ο τρίτος χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο που εμπλέκεται στην επίθεση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας έγινε την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, επισκεπτόταν τον τόπο της επίθεσης.

Ο Κιρ Στάρμερ στο σημείο της επίθεσης. REUTERS/Phil Noble

REUTERS/Hannah McKay

Η αστυνομία ανέφερε την Πέμπτη ότι ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο προάστιο Crumpsall του Μάντσεστερ λίγα λεπτά μετά την κλήση που έλαβαν από πολίτη ότι ένα αυτοκίνητο είχε χτυπήσει ανθρώπους έξω από τον χώρο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι αστυνομικοί που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος πυροβόλησαν, επιβεβαιώνοντας αργότερα ότι ο δράστης είχε σκοτωθεί από την αστυνομία. Ένα βίντεο από τον τόπο του συμβάντος έδειχνε ένοπλους αστυνομικούς να φωνάζουν οδηγίες στους περαστικούς και τους πιστούς μέσα στη συναγωγή, ενώ σημάδευαν με τα όπλα τους ένα άτομο που βρισκόταν στο έδαφος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Business
Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ – Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει
Το αιματοκύλισμα συνεχίζεται 03.10.25

Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για να απαντήσει στην πρόταση Τραμπ - Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει

«Take or leave it» είναι το μήνυμα του Τραμπ στη Χαμάς την ώρα που η Γάζα χρειάζεται επειγόντως ανάσα - Εγγυήσεις προσπαθεί να αποσπάσει η παλαιστινιακή οργάνωση ζητώντας περισσότερο χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς» – Αποκαλυπτική συνέντευξη – Τι είπε για την Κέιτ
Η αναφορά στον Χάρι 03.10.25

«Θα αλλάξω την μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»: Αποκαλυπτική συνέντευξη του πρίγκιπα Γουίλιαμ - Τι είπε για την Κέιτ

Ο Γουίλιαμ σε μία από τις πιο προσωπικές του συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, παρουσίασε την προσέγγισή του στη μοναρχία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες
Κόσμος 03.10.25

Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες

Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες για τα γεγονότα πριν την δολοφονία της Μαρίας Νιώτη στις ΗΠΑ, με τον φερόμενο δράστη να την παρενοχλεί για μήνες πριν το μοιραίο απόγευμα

Σύνταξη
Γάζα: Ένα σκάφος πλέει ακόμα προς τον θύλακα – Παγκόσμιος ξεσηκωμός και απεργία στην Ιταλία
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Ένα σκάφος του στόλου αλληλεγγύης πλέει ακόμα προς τη Γάζα - Παγκόσμιος ξεσηκωμός και γενική απεργία στην Ιταλία

Πάνω από 450 ακτιβιστές κρατούνται από το Ισραήλ που κατέλαβε τα πλοία τους σε διεθνή ύδατα - Η παγκόσμια προσοχή στραμμένη στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Σκηνικό διαίρεσης 03.10.25

Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
Κόσμος 03.10.25

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Σύνταξη
Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Περίπλοκος διάλογος 03.10.25

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART

Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)

Σε εκδηλώσεις και τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που θα διεξαχθούν σε διάφορες πόλεις της Ινδίας θα συμμετάσχει ο Λιονέλ Μέσι τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;
ΠΑΣΟΚ 03.10.25

Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κοβέσι: Είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα να εμποδίζεις τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι «και σε άλλες χώρες υπάρχει νόμος περί ευθύνης υπουργών, αλλά δεν εργαλειοποιείται προκειμένου κάποιοι να μην ερευνηθούν ποτέ από τη δικαιοσύνη»

Σύνταξη
Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο
Παναθηναϊκός 03.10.25

Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεσμεύτηκε στις 16 Σεπτεμβρίου για ενέργειες που θα ενισχύσουν τον σύλλογο. Τρεις εβδομάδες αργότερα, απλώς υπήρξε μία επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…
Βουλή 03.10.25

Μισόλογα και δικαιολογίες Κουρδή (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Όλα καλώς καμωμένα στον οργανισμό…

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είδε τα πάντα καλώς καμωμένα στον Οργανισμό, προσπαθώντας να πείσει την εξεταστική επιτροπή και ενδεχομένως και τον... εαυτό του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της ‘διαφάνειας’»
Περί άρθρου 86 03.10.25

«Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί γνήσιο υπερασπιστή της 'διαφάνειας'» - ΚΚΕ για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Άλωστε η διαφθορά είναι συνώνυμο της ίδιας της ΕΕ, στην οποία 'λύνουν και δένουν' τα διάφορα λόμπι και τα μονοπώλια και από τους κόλπους της οποίας έχουν προκύψει πολυάριθμα σκάνδαλα» τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς
Απόφαση ορόσημο 03.10.25

Νησιώτικος δήμος προσφέρει ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευτικούς

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αφουγκράζεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και τους στηρίζει στην πράξη απέναντι στον κίνδυνο της πλήρους ερημοποίησης της περιφερειακής και νησιωτικής Ελλάδας.

Σύνταξη
«Aναίσθητη για 4 ημέρες» – Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη
Καμπάλα healing 03.10.25

«Aναίσθητη για 4 ημέρες» - Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη

Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2023, στην πρώτη της εμφάνιση σε podcast με τον Τζέι Σέτι, τον Βρετανο-Ινδό συγγραφέα, επιχειρηματία και life coach.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή
Στόλος για τη Γάζα 03.10.25

Global Sumud Flotilla – Κοινή ανακοίνωση προοδευτικής αντιπολίτευσης: Να προβεί η κυβέρνηση σε ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για το Global Sumud Flotilla, καλώντας την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων

Σύνταξη
Γάζα: Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ – Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει
Το αιματοκύλισμα συνεχίζεται 03.10.25

Παράταση χρόνου ζητά η Χαμάς για να απαντήσει στην πρόταση Τραμπ - Ασφυκτική πίεση στην οργάνωση να συμφωνήσει

«Take or leave it» είναι το μήνυμα του Τραμπ στη Χαμάς την ώρα που η Γάζα χρειάζεται επειγόντως ανάσα - Εγγυήσεις προσπαθεί να αποσπάσει η παλαιστινιακή οργάνωση ζητώντας περισσότερο χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
«Απέτυχαν» 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Σύνταξη
Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
«Εδώ και τώρα» 03.10.25

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή

Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Σύνταξη
Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
English edition 03.10.25

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply

Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο