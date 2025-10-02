Μάντσεστερ: Δύο νεκροί από την επίθεση σε συναγωγή – Νεκρός πιθανώς και ο φερόμενος δράστης

Στους δύο ανέρχονται μέχρι τώρα οι νεκροί ενώ άλλα τρία άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες, έπειτα από την επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή του Μάντσεστερ, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη το πρωί σήμανε συναγερμός στις αρχές του Μάντσεστερ μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή Heaton Park στο Crumpsall

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι ένας άνδρας, που πιστεύεται πως ήταν ο δράστης, πυροβολήθηκε από οπλισμένους αστυνομικούς και επίσης «πιστεύεται ότι» είναι νεκρός.

Μένει μόνο να επιβεβαιωθεί η λόγω ύποπτων αντικειμένων που βρέθηκαν πάνω του.

Στο σημείο επιχειρεί μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών, με ρομπότ να έχει αναπτυχθεί εντός της περιοχής αποκλεισμού.

Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, ένας μεγάλος αριθμός πιστών που βρίσκονταν τότε σε συναγωγή κρατήθηκαν προσωρινά μέσα μέχρι να ασφαλιστεί η άμεση περιοχή και στη συνέχεια εκκενώθηκαν.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας του Μάντσεστερ

«Η αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Heaton Park , στην οδό Middleton Road, στο Crumpsall, στις 9:31 π.μ. από ένα μέλος του κοινού, το οποίο δήλωσε ότι είχε δει ένα αυτοκίνητο να οδηγείται προς το κοινό και ότι ένας άνδρας είχε μαχαιρωθεί.

Η GMP κήρυξε PLATO και ένα σοβαρό περιστατικό στις 9:37 π.μ. Πυροβολισμοί έπεσαν από αστυνομικούς πυροβόλων όπλων της Αστυνομίας του Μείζονος Μάντσεστερ στις 9:38 π.μ. Ένας άνδρας πυροβολήθηκε, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο δράστης.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο στις 9:41 και φροντίζουν το κοινό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι τέσσερις με τραύματα που προκλήθηκαν τόσο από το όχημα όσο και από μαχαιριές».

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή όσο η αστυνομία συνεχίζει να ασχολείται με το περιστατικό».

Με πληροφορίες από BBC