Συναγερμός σήμανε σήμερα Πέμπτη το πρωί στις αρχές του Μάντσεστερ μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή.

Η αστυνομία πυροβόλησε έναν ύποπτο αφότου αρκετοί άνθρωποι μαχαιρώθηκαν και ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολίτες στη συναγωγή της εβραϊκής εκκλησίας Heaton Park στο Crumpsall, ανέφερε η αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ.

Η εφημερίδα Manchester Evening News ανέφερε ότι μετά το περιστατικό είχε στηθεί αστυνομικός κλοιός γύρω από το σημείο και ένας δρόμος έχει κλείσει.

Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι «ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει» μετά από αναφορές για ένα «σοβαρό περιστατικό».

Σύμφωνα με την αστυνομία ο ύποπτος για την επίθεση στη συναγωγή Crumpsall έχει πυροβοληθεί.

Police responding to reports of stabbing at synagogue in Manchester, England Follow live: https://t.co/T00a5w2VpK — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 2, 2025

Η ανακοίνωση της αστυνομίας του Μάντσεστερ

«Η αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας Heaton Park , στην οδό Middleton Road, στο Crumpsall, στις 9:31 π.μ. από ένα μέλος του κοινού, το οποίο δήλωσε ότι είχε δει ένα αυτοκίνητο να οδηγείται προς το κοινό και ότι ένας άνδρας είχε μαχαιρωθεί.

Η GMP κήρυξε PLATO και ένα σοβαρό περιστατικό στις 9:37 π.μ. Πυροβολισμοί έπεσαν από αστυνομικούς πυροβόλων όπλων της Αστυνομίας του Μείζονος Μάντσεστερ στις 9:38 π.μ. Ένας άνδρας πυροβολήθηκε, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο δράστης.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο στις 9:41 και φροντίζουν το κοινό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι τέσσερις με τραύματα που προκλήθηκαν τόσο από το όχημα όσο και από μαχαιριές».

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή όσο η αστυνομία συνεχίζει να ασχολείται με το περιστατικό».