Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν σοβαρά όταν άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του επάνω σε πεζούς και μαχαίρωσε έναν φρουρό ασφαλείας το πρωί έξω από τη συναγωγή του Heaton Park στο βόρειο τομέα του Μάντσεστερ.

Ο ύποπτος ως δράστης της επίθεσης, που χαρακτηρίσθηκε από την αστυνομία ως τρομοκρατική, πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς και πιστεύεται ότι είναι νεκρός, αλλά η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Πλάνα από το συμβάν στο Μάντσεστερ:

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από την επίθεση στην συναγωγή του Μάντσεστερ.

«Η σύζυγός μου και εγώ είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι και θλιμμένοι μαθαίνοντας για την τρομακτική επίθεση στο Μάντσεστερ ειδικότερα κατ’ αυτήν την τόσο σημαντική για την εβραϊκή κοινότητα ημέρα. Οι σκέψεις συνοδεύουν όλους τους ανθρώπου που επλήγησαν από αυτό το τρομακτικό περιστατικό», δήλωσε.

Δυνάμεις αναπτύσσονται για να εγγυηθούν την ασφάλεια των συναγωγών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και συντόμευσε την παραμονή του στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη για να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Ο βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε πριν από την αναχώρησή του από την Δανία ότι επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις αναπτύσσονται για να εγγυηθούν την ασφάλεια των συναγωγών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.