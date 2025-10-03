Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στη συναγωγή του Χίτον Παρκ στο Μάντσεστερ ήταν ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ Σάμι, Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, ανακοίνωσε η αστυνομία. Επίσης, ανέφερε ότι έχουν συλληφθεί τρία άτομα, τα οποία ελέγχονται για «προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών».

Η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε τον ύποπτο, ο οποίος οπλισμένος με μαχαίρι σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε σοβαρά ακόμη τέσσερα, την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή στο εβραϊκό ημερολόγιο.

Χρησιμοποιώντας ένα αυτοκίνητο για να μπει στο χώρο της συναγωγής, ο άνδρας άρχισε να χτυπά με το μαχαίρι τους πιστούς. Τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί που τον πυροβόλησαν δύο φορές. Ο εκρηκτικός μηχανισμός που είχε στο γιλέκο του αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικος.

«Πιστεύουμε ότι το πρόσωπο που ευθύνεται για τις σημερινές επιθέσεις είναι ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ Σάμι» ανέφερε η αστυνομία. Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται.

Η αστυνομία σημείωσε επίσης ότι άλλοι τρεις ύποπτοι, δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών και μια γυναίκα γύρω στα 60, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι προετοίμαζαν και υποκίνησαν τρομοκρατικές ενέργειες.

Η επίθεση προκάλεσε ευρεία καταδίκη από όλο το πολιτικό φάσμα. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρι Στάρμερ χαρακτήρισε τον δράστη «απαράδεκτο άτομο» που «επιτέθηκε σε Εβραίους επειδή είναι Εβραίοι». Και σημείωσε ότι η επίθεση ήταν «επίθεση στη Βρετανία και τις αρχές της».

Δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς

Το περιστατικό στο Μάντσεστερ συνέβη λίγες μέρες πριν από τη δεύτερη επέτειο των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Η αστυνομία δήλωσε ότι θα υπάρξει αυξημένη ασφάλεια στις συναγωγές και τα εβραϊκά κοινοτικά κέντρα τις επόμενες ημέρες.

Έρευνα έδειξε ότι περισσότερο από το ένα τρίτο (35%) των Βρετανών Εβραίων δήλωσαν ότι αισθάνονται ανασφαλείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε σύγκριση με μόλις 9% πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων και το Συμβούλιο Εβραϊκής Ηγεσίας δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους το βράδυ της Πέμπτης ότι η επίθεση ήταν «δυστυχώς κάτι που φοβόμασταν ότι θα ερχόταν».

Πρόσθεσαν: «Καλούμε όλους όσους βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας και επιρροής να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση του μίσους κατά του εβραϊκού λαού και θα συνεργαστούμε με τις αρχές για μια σειρά πρόσθετων μέτρων για την προστασία της κοινότητάς μας τις επόμενες ημέρες».