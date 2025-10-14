Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία μετά και τη σύλληψη των δύο 22χρονων.

Αργά το απόγευμα κλήθηκε στη ΓΑΔΑ όπου κρατούνται οι δύο νεαροί, ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας.

Ο ανιψιός

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 33χρονος θα κληθεί να αναγνωρίσει τους δύο δράστες και να περιγράψει πάλι τη σκηνή του εγκλήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 22χρονος που παραδόθηκε το πρωί στις Αρχές και ομολόγησε ότι ήταν ο συνεργός του εκτελεστή, φέρεται να κατέθεσε ότι έχει γνωριστεί στο παρελθόν με τον 33χρονο.

Ο ανιψιός του θύματος θα κληθεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτόν τον ισχυρισμό και παράλληλα να αναγνωρίσει τον εκτελεστή με τον οποίο βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο. Μάλιστα στην κατάθεσή του ο 33χρονος έχει πει ότι ο δράστης τον πυροβόλησε αλλά αστόχησε.

Το τηλεφώνημα πριν τη δολοφονία

Πληροφορίες του MEGA αναφέρουν πως πριν τη δολοφονία στο κάμπινγκ, ο 22χρονος συνεργός, όπως έχει προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τηλεφώνησε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο βρισκόταν εντός του κάμπινγκ. Και αυτό το τηλεφώνημα καθώς και το άτομο που το δέχτηκε, εξετάζονται από τις Αρχές.

«Ο 22χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι ο δολοφόνος τον είχε απειλήσει»

Σχετικά με τις έρευνες των Αρχών, ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA οτι «είχαν πληροφορίες για το ποιος είναι ο συνεργός από τις έρευνες που είχαν κάνει σχετικά με τις δύο προηγούμενες επιθέσεις. Πιθανόν το είχε εκμυστηρευτεί ο 68χρονος ποιος είναι αυτός που του είχε επιτεθεί τις δύο προηγούμενες φορές. Είχαν κάνει έρευνες και στην Καλλιθέα όπου είχαν εντοπίσει ότι ο 22χρονος είχε επαφή με αυτόν που φέρεται τώρα ως δολοφόνος».

«Υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο διότι ενώ περιγράφουν, αυτός που ομολόγησε σήμερα, ότι προχώρησαν σε μία απόπειρα ληστείας με όπλο μέσα στο κάμπινγκ και εκεί υπήρξε συμπλοκή και έπεσαν πυροβολισμοί, με βάση την ιατροδικαστική εξέταση και με βάση αυτό που είπε ο ανιψιός, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα», συμπληρώνει.

«Προσέθεσε ο 22χρονος στους αστυνομικούς ότι ο δολοφόνος τον είχε απειλήσει ότι αν πας τώρα και ομολογήσεις ότι έχουν γίνει έτσι τα πράγματα και ότι είμαι εγώ ο δράστης, θα σε σκοτώσω ή θα προχωρήσω σε κάποια επίθεση σε βάρος σου», καταλήγει.

.