Σεισμός στη Λέσβο – Κοντά στο Σιγρί το επίκεντρο

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (13/10) στη Λέσβο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Σιγριού.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση σημειώθηκε στις 23:24, εννέα χιλιόμετρα βόρειο του Σιγριού, σε θαλάσσια περιοχή, με το εστιακό της βάθος να υπολογίζεται στα 21,1 χιλιόμετρα.