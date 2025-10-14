Σεισμός στη Λέσβο – Κοντά στο Σιγρί το επίκεντρο
Σεισμός σημειώθηκε στη Λέσβο λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Το επίκεντρο εντοπίζεται εννιά χιλιόμετρα βόρεια του Σιγριού.
Σεισμός 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (13/10) στη Λέσβο, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Σιγριού.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση σημειώθηκε στις 23:24, εννέα χιλιόμετρα βόρειο του Σιγριού, σε θαλάσσια περιοχή, με το εστιακό της βάθος να υπολογίζεται στα 21,1 χιλιόμετρα.
- Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό – Αγνοείται 42χρονος σέρφερ
- Αlpha Bank: Πώς σκιαγραφεί το επενδυτικό τοπίο
- Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
- Σεισμός στη Λέσβο – Κοντά στο Σιγρί το επίκεντρο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 14.10.2025]
- Χάρκοβο: Στο σκοτάδι συνοικίες της πόλης «φρούριο» – Σφυροκόπημα από ρωσικές δυνάμεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις