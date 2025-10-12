Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 31 Χλμ. στη διεύθυνση Βορρά-Δύσης της Γαύδου στην Κρήτη
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:47 το απόγευμα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στην θαλάσσια περιοχή στη Νότια Κρήτη.
