newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Temu στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εκατομμύρια κέρδη με κάτω από… δέκα υπαλλήλους
Διεθνής Οικονομία 14 Οκτωβρίου 2025 | 15:01

Η Temu στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εκατομμύρια κέρδη με κάτω από… δέκα υπαλλήλους

Tα κέρδη του κινεζικού κολοσσού, Temu, αυξήθηκαν κατά 171% το δωδεκάμηνο έως τον Δεκέμβριο του 2024 σε σύγκριση με τα 44,1 εκατομμύρια δολάρια έναν χρόνο πριν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

Spotlight

Παρά τους περιορισμούς, αλλά και το γεγονός ότι απασχολεί στην Ευρώπη μόλις οκτώ άτομα, τα κέρδη της Temu στην ΕΕ υπερδιπλασιάστηκαν πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε λίγο κάτω 120 εκατομμύρια δολάρια.

Ειδικότερα, τα κέρδη του κινεζικού κολοσσού αυξήθηκαν κατά 171% το δωδεκάμηνο έως τον Δεκέμβριο του 2024 σε σύγκριση με τα 44,1 εκατομμύρια δολάρια έναν χρόνο πριν, καθώς οι αγοραστές αγόρασαν προϊόντα χαμηλού κόστους, τα οποία προωθούνται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η εταιρεία κατέβαλε μόλις 18 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρικό φόρο, εκ των οποίων σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια ήταν υποχρεωτικός συμπληρωματικός φόρος που εισήχθη στα τέλη του 2023, αφότου η ΕΕ υπέγραψε έναν παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή για τις μεγάλες εταιρείες.

Οι λογαριασμοί που κατατέθηκαν για τον μητρικό όμιλο του ομίλου στην ΕΕ, Whaleco Technology, με έδρα την Ιρλανδία, δείχνουν επίσης ότι τα έσοδα αυξήθηκαν στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 758 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

Ένας στους 4 αγοράζουν Temu

Όπως γράφει ο Guardian, ξεχωριστά έγγραφα δείχνουν ότι η Temu έχει πλέον περισσότερους από 115 εκατομμύρια πελάτες σε όλη την ΕΕ – ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού.

Τα στοιχεία προέκυψαν μετά από ξεχωριστούς λογαριασμούς που έδειξαν σχεδόν διπλασιασμό των κερδών και των εσόδων στις δραστηριότητες της διαδικτυακής αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αύξηση των πωλήσεων έρχεται πριν τεθεί σε εφαρμογή ρύθμιση της ΕΕ, με την οποία θα κλείσιμο ένα «παραθυράκι» που επιτρέπει σε δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ (130 λίρες) να αποφεύγουν τους τελωνειακούς δασμούς και ορισμένους συνοριακούς ελέγχους.

Πέρυσι, 4,6 δισεκατομμύρια δέματα χαμηλής αξίας εισήλθαν στην ΕΕ, που ισοδυναμούν με 12 εκατομμύρια την ημέρα, τρεις φορές περισσότερα από ό,τι το 2022.

Περισσότερο από το 91% των δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ προήλθαν από την Κίνα, όπου η Temu και η συνεργαζόμενη εταιρεία χαμηλού κόστους Shein κατασκευάζουν και αποστέλλουν το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων τους.

Ωστόσο, οι έλεγχοι άρχισαν να αυστηροποιούνται τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και οι τελωνειακοί δασμοί αναμένεται να εφαρμοστούν από το 2028.

Οι ΗΠΑ κατάργησαν αυτό το καλοκαίρι την εξαίρεση «de minimis» , η οποία επέτρεπε σε αγαθά αξίας κάτω των 800 δολαρίων να παρακάμπτουν τους εισαγωγικούς δασμούς, για να περιορίσουν την άνοδο των Temu και Shein, ενώ η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι εξετάζει ένα παρόμοιο παραθυράκι.

Η παρέμβαση του ΕΕΑ

Επείγουσα έκκληση για την επιβολή εθνικού τέλους σε όλα τα δέματα από τρίτες χώρες απευθύνει προς το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ανάπτυξης η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρει η ανεξέλεγκτη ροή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως μέσω πλατφορμών που κατακλύζουν την ελληνική αγορά με υπερβολικά χαμηλού κόστους και αμφίβολης συμμόρφωσης στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα ασφαλείας προϊόντα, υπονομεύει συστηματικά τον ανταγωνισμό.

Επιβολή τέλους 7 ευρώ

«Οι επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς φορολόγησης με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές, γεγονός που έχει οδηγήσει τα τελευταία δύο χρόνια σε ανεπανόρθωτη ζημία για τις εγχώριες επιχειρήσεις και έχει εδραιώσει στην αγορά αθέμιτο ανταγωνισμό», σημειώνει.

Η χώρα μας δεν μπορεί να παραμένει θεατής σε αυτή την άδικη συνθήκη ανταγωνισμού, αναφέρει και προσθέτει πως «ήδη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία και η Ρουμανία, έχουν προχωρήσει σε εθνικές πρωτοβουλίες, θεσπίζοντας τέλος ανά εισαγόμενο δέμα. Η Ελλάδα οφείλει να κινηθεί άμεσα στην ίδια κατεύθυνση».

Η Επιτροπή προτείνει την επιβολή εθνικού τέλους ύψους 7 ευρώ σε κάθε δέμα που εισάγεται από τρίτες χώρες, υπογραμμίζοντας πως το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στο κύμα αθέμιτου ανταγωνισμού που πλήττει καθημερινά τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρώπη: Χρειάζεται να πάρει περισσότερο ρίσκο – Η θέση της Ελλάδας

Ευρώπη: Χρειάζεται να πάρει περισσότερο ρίσκο – Η θέση της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

Business
ΔΕΗ: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Eurostat: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων – Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα
Στοιχεία Eurostat 14.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων - Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα (Γραφήματα)

Παρά τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η ένταξη των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- Υψηλή η απορρόφηση σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γερμανία: «Δώρο» έως και 2.000 ευρώ σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου
Από 1ης Ιανουαρίου 14.10.25

Ποια χώρα δίνει «δώρο» σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου

Το ποσό θα αφορά σε μηνιαίο αφορολόγητο και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Η κυβέρνηση στη Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό

Σύνταξη
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25

Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 
Διεθνής Οικονομία 14.10.25

Πόσο αξίζει να αγοράσεις κανείς χρυσό

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στον χρυσό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιαπωνία: Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον γίγαντα της ζυθοποιίας – Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί
Διεθνής Οικονομία 12.10.25

Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον ιαπωνικό γίγαντα της ζυθοποιίας - Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί

Τα ράφια στην Ιαπωνία από τη διάσημη μπύρα Asahi Super Dry άδειασαν και θα χρειαστεί χρόνος για να γεμίσουν και πάλι. Η κυβερνοεπίθεση στην κορυφαία ζυθοποιία της χώρας παρέλυσε κομβικές λειτουργίες της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός: Κόντης και Μπαλντίνι «ψήφισαν» ο ένας τον άλλο
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Κόντης και Μπαλντίνι «ψήφισαν» ο ένας τον άλλο

Ο Κόντης βοήθησε τον Μπαλντίνι να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό σε πιο ομαλές συνθήκες και ο Ιταλός εισηγήθηκε πως τώρα δεν εξυπηρετεί σε κάτι νέα αλλαγή προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Το αίτημα 14.10.25

Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητάει την θέσπιση πρόνοιας για το ακατάσχετο των ενισχύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω του ακραίου φαινομένου στον Παγασητικό.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα
Βαθιά κρίση 14.10.25

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Πλήγμα φαίνεται ότι δέχεται το δικαίωμα για διαμαρτυρία στις δυτικές χώρες, με την αστυνομία να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και διαδηλώσεις να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα

Μετά τις κυβερνητικές πληγές από την υπόθεση Ρούτσι, το Μαξίμου επενδύει στην πόλωση και στην ατζέντα του νόμου και της τάξης, ανασύρει τους «νοικοκυραίους», ετοιμάζεται να «καθαρίσει» τον Άγνωστο Στρατιώτη και βάζει στο στόχαστρο τον Δενδια. Το πρώτο σοβαρό «άδειασμα» Τασούλα στον πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2
Μπάσκετ 14.10.25

BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2

ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα δίνουν σημαντικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Basketball Champions League, με στόχο να φτάσουν στη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Γάζα: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF
Ανησυχία 14.10.25

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία - Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF

Για έξι Παλαιστίνιους νεκρούς σε δύο ξεχωριστά περιστατικά κάνει λόγο η υγειονομική αρχή στη Γάζα - Ο IDF καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

Σύνταξη
Eurostat: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων – Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα
Στοιχεία Eurostat 14.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων - Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα (Γραφήματα)

Παρά τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η ένταξη των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- Υψηλή η απορρόφηση σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ
Champions League 14.10.25

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να έχει προβλήματα και έρχονται τα ματς με Χιρόνα και Ολυμπιακό - Τραυματίστηκε και ο Λεβαντόφσκι, ποια είναι η κατάσταση του Ραφίνια.

Σύνταξη
Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα
Σε συναγερμό 14.10.25

Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα

Τα Ιωάννινα συγκαταλέγονται πλέον στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ελλάδας σε επίπεδο αιωρούμενων σωματιδίων, όπως ειπώθηκε σε ημερίδα του δήμου Ιωαννιτών.

Σύνταξη
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η ιστορία μιας (ακόμη) εθνικής αποτυχίας- Ή όταν τα Νησιά Φερόε πάνε Μουντιάλ και εμείς μείναμε έξω από τον Οκτώβρη
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η ιστορία μιας (ακόμη) εθνικής αποτυχίας- Ή όταν τα Νησιά Φερόε πάνε Μουντιάλ και εμείς μείναμε έξω από τον Οκτώβρη

Η εθνική ομάδα απέτυχε να διεκδικήσει την πρόκριση στο Μουντιάλ. Και αυτή η εξέλιξη ήρθε για λόγους ποδοσφαιρικούς.

Ειδικός συνεργάτης
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο