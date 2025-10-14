Η Temu στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εκατομμύρια κέρδη με κάτω από… δέκα υπαλλήλους

Παρά τους περιορισμούς, αλλά και το γεγονός ότι απασχολεί στην Ευρώπη μόλις οκτώ άτομα, τα κέρδη της Temu στην ΕΕ υπερδιπλασιάστηκαν πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε λίγο κάτω 120 εκατομμύρια δολάρια.

Ειδικότερα, τα κέρδη του κινεζικού κολοσσού αυξήθηκαν κατά 171% το δωδεκάμηνο έως τον Δεκέμβριο του 2024 σε σύγκριση με τα 44,1 εκατομμύρια δολάρια έναν χρόνο πριν, καθώς οι αγοραστές αγόρασαν προϊόντα χαμηλού κόστους, τα οποία προωθούνται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η εταιρεία κατέβαλε μόλις 18 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρικό φόρο, εκ των οποίων σχεδόν 3 εκατομμύρια δολάρια ήταν υποχρεωτικός συμπληρωματικός φόρος που εισήχθη στα τέλη του 2023, αφότου η ΕΕ υπέγραψε έναν παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή για τις μεγάλες εταιρείες.

Οι λογαριασμοί που κατατέθηκαν για τον μητρικό όμιλο του ομίλου στην ΕΕ, Whaleco Technology, με έδρα την Ιρλανδία, δείχνουν επίσης ότι τα έσοδα αυξήθηκαν στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 758 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

Ένας στους 4 αγοράζουν Temu

Όπως γράφει ο Guardian, ξεχωριστά έγγραφα δείχνουν ότι η Temu έχει πλέον περισσότερους από 115 εκατομμύρια πελάτες σε όλη την ΕΕ – ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού.

Τα στοιχεία προέκυψαν μετά από ξεχωριστούς λογαριασμούς που έδειξαν σχεδόν διπλασιασμό των κερδών και των εσόδων στις δραστηριότητες της διαδικτυακής αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αύξηση των πωλήσεων έρχεται πριν τεθεί σε εφαρμογή ρύθμιση της ΕΕ, με την οποία θα κλείσιμο ένα «παραθυράκι» που επιτρέπει σε δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ (130 λίρες) να αποφεύγουν τους τελωνειακούς δασμούς και ορισμένους συνοριακούς ελέγχους.

Πέρυσι, 4,6 δισεκατομμύρια δέματα χαμηλής αξίας εισήλθαν στην ΕΕ, που ισοδυναμούν με 12 εκατομμύρια την ημέρα, τρεις φορές περισσότερα από ό,τι το 2022.

Περισσότερο από το 91% των δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ προήλθαν από την Κίνα, όπου η Temu και η συνεργαζόμενη εταιρεία χαμηλού κόστους Shein κατασκευάζουν και αποστέλλουν το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων τους.

Ωστόσο, οι έλεγχοι άρχισαν να αυστηροποιούνται τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και οι τελωνειακοί δασμοί αναμένεται να εφαρμοστούν από το 2028.

Οι ΗΠΑ κατάργησαν αυτό το καλοκαίρι την εξαίρεση «de minimis» , η οποία επέτρεπε σε αγαθά αξίας κάτω των 800 δολαρίων να παρακάμπτουν τους εισαγωγικούς δασμούς, για να περιορίσουν την άνοδο των Temu και Shein, ενώ η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι εξετάζει ένα παρόμοιο παραθυράκι.

Η παρέμβαση του ΕΕΑ

Επείγουσα έκκληση για την επιβολή εθνικού τέλους σε όλα τα δέματα από τρίτες χώρες απευθύνει προς το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ανάπτυξης η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρει η ανεξέλεγκτη ροή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, κυρίως μέσω πλατφορμών που κατακλύζουν την ελληνική αγορά με υπερβολικά χαμηλού κόστους και αμφίβολης συμμόρφωσης στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα ασφαλείας προϊόντα, υπονομεύει συστηματικά τον ανταγωνισμό.

Επιβολή τέλους 7 ευρώ

«Οι επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς φορολόγησης με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές, γεγονός που έχει οδηγήσει τα τελευταία δύο χρόνια σε ανεπανόρθωτη ζημία για τις εγχώριες επιχειρήσεις και έχει εδραιώσει στην αγορά αθέμιτο ανταγωνισμό», σημειώνει.

Η χώρα μας δεν μπορεί να παραμένει θεατής σε αυτή την άδικη συνθήκη ανταγωνισμού, αναφέρει και προσθέτει πως «ήδη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία και η Ρουμανία, έχουν προχωρήσει σε εθνικές πρωτοβουλίες, θεσπίζοντας τέλος ανά εισαγόμενο δέμα. Η Ελλάδα οφείλει να κινηθεί άμεσα στην ίδια κατεύθυνση».

Η Επιτροπή προτείνει την επιβολή εθνικού τέλους ύψους 7 ευρώ σε κάθε δέμα που εισάγεται από τρίτες χώρες, υπογραμμίζοντας πως το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στο κύμα αθέμιτου ανταγωνισμού που πλήττει καθημερινά τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: ot.gr