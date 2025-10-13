Ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στο Χάρκοβο, σε τρεις συνοικίες στην Ουκρανική πόλη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ.

Ρωσική επίθεση στη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Χάρκοβο (φωτογραφία αρχείου) με κατευθυνόμενες βόμβες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο επίσης για ζημιές σε ένα κέντρο υγείας.

🇷🇺✈💥🇺🇦 Lights out in Kharkov after airstrikes. pic.twitter.com/2o1bfbFaBV — brane mijatovic (@brane_mija64426) October 13, 2025

Η σημασία του Χαρκόβου

Μετά την εκδίωξη των ουκρανικών στρατευμάτων από το Κουρσκ, ό,τι έχει απομείνει από τη ρωσική δύναμη των 50.000 ανδρών βρίσκεται απέναντι από τα σύνορα με το Χάρκοβο. Μια σημαντική προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων κατά μήκος του συνόλου ή μέρους της μετωπικής γραμμής αναμενόταν εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως, λένε οι αναλυτές.

Ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News Μάικλ Κλαρκ μιλούσε πριν μήνες για «μια μεγάλη στρατηγική επίθεση» κοντά στις πόλεις Χάρκοβο και Σούμι. Ο Δρ Jack Watling, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας του think tank RUSI, υποστηρίζει ότι η Ρωσία μάλλον θα ξεκινήσει την επίθεσή της «ήπια» παρά θα προχωρήσει σε γρήγορους ελιγμούς από μεγάλες μηχανοκίνητες μονάδες.

Πόλη «φρούριο»

Το Χάρκοβο, που απέχει μόλις 20 μίλια από τα σύνορα με τη Ρωσία, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας με πληθυσμό πάνω από ένα εκατομμύριο πριν από το 2022.

Θεωρείται «φρούριο» και της απονεμήθηκε η διάκριση «Ηρωική Πόλη της Ουκρανίας» για την αντίστασή της κατά τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής το 2022.