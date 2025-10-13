Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα
Η 60χρονη βρίσκονταν στην αίθουσα των εκπαιδευτικών καθώς είχε κενό από τα μαθήματά της
Τραγωδία σήμερα το πρωί σε σχολείο της Λαμίας όταν 60χρονη καθηγήτρια κατέρρευσε την ώρα που βρίσκονταν στην αίθουσα των εκπαιδευτικών, στη διάρκεια κενού από το μάθημα της και μπροστά στα μάτια συναδέλφων τηw.
Σύμφωνα με το LamiaNow.gr , η άτυχη 60χρονη ξαφνικά σωριάστηκε, με τις ενδείξεις να δείχνουν ανακοπή.
Συνάδελφος της, παρά το σοκ, προσπάθησε να τη βοηθήσει ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο.
Οι διασώστες έφτασαν άμεσα αφού ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκονταν την ίδια στιγμή στην οδό Καποδιστρίου κοντά στο σχολείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 60χρονη ανέπνεε απλά δεν είχε τις αισθήσεις της. Κατέληξε λίγα λεπτά αργότερα την ώρα της διακομιδής της στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.
