Πάτρα: Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι – Κατέρρευσε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό
Πώς η πιο ευτυχισμένη μέρα για ένα ζευγάρι μετατράπηκε σε τραγωδία
Σε τραγωδία μετατράπηκε ένα γαμήλιο γλέντι, τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/08), στην Πάτρα.
Ο παππούς της νύφης, κατέρρευσε και έχασε την ζωή του.
Τι συνέβη στο γαμήλιο γλέντι
Στο χώρο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και κανείς δεν περίμενε ότι η πιο ευτυχισμένη στιγμή για τους νεόνυμφους θα επισκιαστεί από ένα τόσο θλιβερό και συνάμα τραγικό συμβάν.
Σύμφωνα με το flamis.gr, ενώ το ζευγάρι και οι καλεσμένοι του χόρευαν, σηκώθηκε και ο παππούς της νύφης ηλικίας 85 ετών.
Χόρεψε για να τιμήσει την αγαπημένη του εγγονή, όμως όταν κάθισε στην καρέκλα για να ξεκουραστεί, κατέρρευσε.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
- Πέντε από τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για το 2025 – Πώς καταφέρνουν να ξεχωρίσουν
- Λαβρόφ: «Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα» – Η συνέντευξη στο NBC και η ένταση με τη δημοσιογράφο
- Η Κρήτη του Νίκου Καζαντζάκη: Ένα καλλιτεχνικό ταξίδι με 7+1 σταθμούς
- ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις
- ΚΚΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα το ψήφισμα της βουλής για την Παλαιστίνη – Από σκοπιμότητα ο Ανδρουλάκης ζητά επιβεβαίωση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις