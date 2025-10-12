«Μαύρο» στο πρώτο μεγάλο μπασκετικό ντέρμπι της χρονιάς στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX και φιάσκο της ΕΡΤ με το «καλημέρα» της νέας σεζόν στη GBL.

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης

Το βράδυ της Κυριακής (12/10), την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η μπασκετική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (τηλεοπτική μετάδοση ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2) παρουσιάστηκαν σοβαρά τεχνικά προβλήματα στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στερώντας τη δυνατότητα απο τους χρήστες της (κυρίως στο εξωτερικό) να μέρος της κορυφαίας μπασκετικής αναμέτρησης.

«Δεν φορτώνει…»

Από τις 19:00, οπότε και άρχισε το παιχνίδι, πολλοί χρήστες ανέφεραν πως δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα, ενώ άλλοι επεσήμαναν ότι τα βίντεο δεν φορτώνουν ή η ροή της εικόνας διακόπτεται συνεχώς. Το πρόβλημα διήρκησε αρκετά λεπτά στερώντας από τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τον αγώνα μέσω διαδικτύου.

Χρήστες του «X» σχολίασαν το «μαύρο» στο ERTFLIX με έντονο τρόπο.

Δεν παίζει από Ertflix το live Ολυμπιακός-Παναθηναικός και θυμήθηκα ότι τζάμπα πληρώνω την ΕΡΤ.#OlympiacosBC #ErtTv #ertflix — ΨυχοΠαιδίατρος (@PaidoPsy7) October 12, 2025

Ο μόνος τρόπος για τους Έλληνες του εξωτερικού

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΡΤ αποτελεί και τη μόνη λύση για τους Έλληνες του εξωτερικού, προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός.