Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο με μαχαιρώματα μέρα μεσημέρι – Στο νοσοκομείο 22χρονος
Το περιστατικό συνέβη στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στην πλατεία Αντιγονιδών στη Θεσσαλονίκη - Τρία άτομα επιτέθηκαν σε 22χρονο
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με έναν τραυματία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 16:30 στην οδό Καραολή και Δημητρίου στην περιοχή του Βαρδαρίου.
Εκτός κινδύνου
Τρεις άνδρες από τη Συρία επιτέθηκαν σε 22χρονο ομοεθνή τους ενώ ένας από αυτούς τράβηξε μαχαίρι και τον μαχαίρωσε στον μηρό.
Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Το θύμα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο εφημερεύον νοσοκομείο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.
Η Ελληνική Αστυνομία αναζητά τους δράστες της αιματηρής επίθεσης.
