Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο έξω από νυχτερινό κέντρο – 36χρονη μαχαίρωσε στην πλάτη τούρκο οδηγό φορτηγού
Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 05:00 μια 36χρονη μαχαίρωσε στην πλάτη έναν 34χρονο οδηγό φορτηγού υπήκοο Τουρκίας.
Το συμβάν έγινε έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου.
Για την ώρα παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν ενώ οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η γυναίκα να τραυμάτισε τον άνδρα μέσα στο φορτηγό του.
Τόσο ο 34χρονος όσο και η 36χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Ο 34χρονος φέρει τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο ενώ η 36χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο.
Την υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία.
