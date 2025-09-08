newspaper
Αιματηρό επεισόδιο στον Τύρναβο: 88χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 18χρονο φίλο της εγγονής του
Ελλάδα 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:18

Αιματηρό επεισόδιο στον Τύρναβο: 88χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 18χρονο φίλο της εγγονής του

Παραλίγο τραγωδία στον Τύρναβο, όπου ένας 88χρονος, ενοχλημένος από τη συμπεριφορά του 18χρονου φίλου της εγγονής του, πυροβόλησε εναντίον του.

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Στη σύλληψη ενός 88χρονου προχώρησε το απόγευμα της Κυριακής (8/9) η αστυνομία στον Τύρναβο, καθώς ο ηλικιωμένος, φέρεται να πυροβόλησε τον 18χρονο φίλο της εγγονής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σπίτι του, το οποίο έχει κοινή αυλή με την κατοικία της εγγονής του. Όταν αντιλήφθηκε τον νεαρό να πλησιάζει, εκνευρίστηκε καθώς δεν ενέκρινε τη σχέση του με την εγγονή του. Σε μια στιγμή έντασης, άρπαξε το αεροβόλο που είχε στο σπίτι και πυροβόλησε προς το μέρος του 18χρονου.

Συνελήφθη ο 88χρονος

Ο νεαρός χτυπήθηκε ελαφρά στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη του 88χρονου, ενώ το όπλο κατασχέθηκε.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
