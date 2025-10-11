sports betsson
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
11.10.2025 | 19:47
Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία
Στην κόψη του… ξυραφιού
On Field 11 Οκτωβρίου 2025 | 21:20

Στην κόψη του… ξυραφιού

Η Εθνική μας ομάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να φέρει τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο αλλά για να τα καταφέρει θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Spotlight

Η Εθνική μας ομάδα είναι έτοιμη να παίξει τα… ρέστα της απόψε στην Κοπεγχάγη απέναντι στην Δανία, σε μια προσπάθεια να παραμείνει στο κόλπο της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η ομάδα μας καλείται να κάνει υπέρβαση απέναντι στους Δανούς, την πιο δυνατή ομάδα του γκρουπ όπως άλλωστε παραδέχθηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά ελπίδες υπάρχουν κι αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Είναι ξεκάθαρο πως μοναδικό ζητούμενο είναι η νίκη, αν θέλουμε να φέρουμε τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο και ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός δεν… κρύφτηκε πίσω απ’ το δάχτυλο του.

Ο Γιοβάνοβιτς είπε το αυτονόητο, ότι η Εθνική δεν έχει νοοτροπία να παίζει για την ισοπαλία και σκέφτεται μόνο τη νίκη, δίνοντας έτσι με αυτό τον τρόπο, τον τρόπο σκέψης με τον οποίο θα παραταχθούν οι διεθνείς στον μεγάλο αγώνα.

Είναι δίχως άλλο ένα παιχνίδι στην «κόψη του ξυραφιού» ή αν προτιμάτε ένας «τελικός» και αυτά τα ματς χρειάζονται ρίσκο και τύχη.

Την τύχη δεν την είχαμε στον αγώνα με την Σκωτία, ας ελπίσουμε να την έχουμε απέναντι στους Δανούς ενώ σε ότι αφορά το ρίσκο που πρέπει να πάρουμε, ο Γιοβάνοβιτς ξέρει καλά πως δεν υπάρχει άλλος «δρόμος».

Εδώ που έχουμε φτάσει, είμαστε υποχρεωμένοι να ρισκάρουμε, για να αιφνιδιάσουμε τους αντιπάλους μας και για να παρουσιάσουμε στο χορτάρι κάτι που δεν θα περιμένουν οι Δανοί.

Η ομάδα μας έχει δυνατότητες κι αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν αλλά για να μείνουμε «ζωντανοί» στην διεκδίκηση της πρόκρισης θα πρέπει να ρισκάρουμε σε μεγάλο βαθμό και απ’ την άλλη πλευρά να περιορίσουμε στο ελάχιστο τα λάθη.

Όλοι αντιλαμβάνονται πως η αποστολή της εθνικής μας ομάδας είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη αλλά όλα μπορούν να γίνουν. Θα πρέπει όμως να έχουμε μελετήσει πολύ καλά τι έγινε στο ματς με την Δανία στο Καραϊσκάκη, για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν.

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο της FCC τα κινεζικά ηλεκτρονικά

ΗΠΑ: Στο στόχαστρο της FCC τα κινεζικά ηλεκτρονικά

inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

«Seven»: το ιταλικό στολίδι των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο οι Μπέκαμ απολαμβάνουν τη ζωή στη Μαγιόρκα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!
On Field 11.10.25

Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup από τη Φερεντσβάρος είναι ο τελευταίος τίτλος στην τεράστια συλλογή του Έλληνα διεθνή πολίστα Στέλιου Αργυρόπουλου που έχει κατακτήσει τα πάντα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…
On Field 10.10.25

Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…

Υπάρχει ο «τελικός» στην Κοπεγχάγη και η Εθνική μπορεί να κάνει το «κόλπο γκρόσο» αρκεί να περιορίσει την τριάδα των χαφ της Δανίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία
On Field 10.10.25

Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία

«Στο σεμινάριο θα πούμε πολλά», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στους διαιτητές. Ο Γάλλος και οι συνεργάτες του Βαλέρι και Αλόνσο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού επειδή τίποτα δεν πήγε καλά

Βάιος Μπαλάφας
Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση
On Field 10.10.25

Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που στο ποδόσφαιρο «σκεπάζει» τα πάντα όμως η Εθνική μας και στην Γλασκώβη έδειξε πως έχει αλλάξει – Τα δύο λεπτά που μας στοίχισαν και η εμφάνιση που δεν πρέπει να «σκεπαστεί» από την ήττα

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
On Field 09.10.25

Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
«Πάντα φίλος μου» 11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

«Seven»: το ιταλικό στολίδι των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο οι Μπέκαμ απολαμβάνουν τη ζωή στη Μαγιόρκα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου [Βίντεο]
Κόσμος 11.10.25

Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου

Ένα «ανθρώπινο ποτάμι» επιστρέφει στη βόρεια Γάζα, για να αντικρύσει το αναπόφευκτο ενός πολέμου εναντίον όλων: Τις περισσότερες πολιτικές δομές κατεστραμμένες και τα σπίτια του ερείπια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Nasa: Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι
NASA 11.10.25

Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι

Γιγαντιαίες γυάλινες σφαίρες φτιαγμένες από σεληνιακή σκόνη θα μπορούσαν μια μέρα να φιλοξενήσουν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, σύμφωνα με τη Nasa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
Ιστορία μιας έρευνας 11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Σερβία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

LIVE: Σερβία – Αλβανία

LIVE: Σερβία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σερβία – Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Το NBA επιστρέφει στην Κίνα
Μπάσκετ 11.10.25

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη λόγω του Χονγκ Κονγκ, το NBA επιστρέφει στην ασιατική αγορά με τους Brooklyn Nets και Phoenix Suns σε μια συμφιλίωση που συνδυάζει πολιτική, επιχειρήσεις και θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι
Δεν είναι τωρινό φαινόμενο 11.10.25

Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι

Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχουν αναφέρει κατ’ επανάληψη πως «τα ράντζα είναι παρελθόν» και πως «το ΕΣΥ άλλαξε». Εικόνες ντοκουμέντο από το «Λαϊκό» νοσοκομείο, στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Σύνταξη
Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»
EHF European Cup 11.10.25

Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»

Σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη με 34-28 επί της Αλμπάτρο Σιρακούσα στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η ρεβάνς γίνεται τη Δευτέρα (13/10, 19.30).

Σύνταξη
«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της
Σκληρό 11.10.25

«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον περνάει μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της που την έστειλε στον ψυχολόγο.

Σύνταξη
Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο
«Αυταρχικό εγχειρίδιο» 11.10.25

Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο

O Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε πριν από έναν μήνα. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο θάνατος του έχει μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ακροδεξιάς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2

Με κορυφαίες τις Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη που σημείωσαν από 4 γκολ, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε ε 26-7 επί του Αλίμου ΝΑΣ Betsson κι έκανε το 2Χ2 μετά τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο Γυναικών.

Σύνταξη
Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Ελλάδα 11.10.25

Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε ότι στο ξενοδοχείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης όταν έβγαλαν τον 5χρονο από την πισίνα. Συνελήφθησαν ο διευθυντής, ο ναυαγοσώστης και ο πατέρας του παιδιού.

Σύνταξη
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
