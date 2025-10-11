Η Εθνική μας ομάδα είναι έτοιμη να παίξει τα… ρέστα της απόψε στην Κοπεγχάγη απέναντι στην Δανία, σε μια προσπάθεια να παραμείνει στο κόλπο της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η ομάδα μας καλείται να κάνει υπέρβαση απέναντι στους Δανούς, την πιο δυνατή ομάδα του γκρουπ όπως άλλωστε παραδέχθηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά ελπίδες υπάρχουν κι αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Είναι ξεκάθαρο πως μοναδικό ζητούμενο είναι η νίκη, αν θέλουμε να φέρουμε τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο και ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός δεν… κρύφτηκε πίσω απ’ το δάχτυλο του.

Ο Γιοβάνοβιτς είπε το αυτονόητο, ότι η Εθνική δεν έχει νοοτροπία να παίζει για την ισοπαλία και σκέφτεται μόνο τη νίκη, δίνοντας έτσι με αυτό τον τρόπο, τον τρόπο σκέψης με τον οποίο θα παραταχθούν οι διεθνείς στον μεγάλο αγώνα.

Είναι δίχως άλλο ένα παιχνίδι στην «κόψη του ξυραφιού» ή αν προτιμάτε ένας «τελικός» και αυτά τα ματς χρειάζονται ρίσκο και τύχη.

Την τύχη δεν την είχαμε στον αγώνα με την Σκωτία, ας ελπίσουμε να την έχουμε απέναντι στους Δανούς ενώ σε ότι αφορά το ρίσκο που πρέπει να πάρουμε, ο Γιοβάνοβιτς ξέρει καλά πως δεν υπάρχει άλλος «δρόμος».

Εδώ που έχουμε φτάσει, είμαστε υποχρεωμένοι να ρισκάρουμε, για να αιφνιδιάσουμε τους αντιπάλους μας και για να παρουσιάσουμε στο χορτάρι κάτι που δεν θα περιμένουν οι Δανοί.

Η ομάδα μας έχει δυνατότητες κι αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν αλλά για να μείνουμε «ζωντανοί» στην διεκδίκηση της πρόκρισης θα πρέπει να ρισκάρουμε σε μεγάλο βαθμό και απ’ την άλλη πλευρά να περιορίσουμε στο ελάχιστο τα λάθη.

Όλοι αντιλαμβάνονται πως η αποστολή της εθνικής μας ομάδας είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη αλλά όλα μπορούν να γίνουν. Θα πρέπει όμως να έχουμε μελετήσει πολύ καλά τι έγινε στο ματς με την Δανία στο Καραϊσκάκη, για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν.