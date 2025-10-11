Πώς το 48χρονο θύμα ειδοποίησε την αστυνομία στον Άγιο Παντελεήμονα – Τι προβληματίζει την ΕΛ.ΑΣ.
Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από την δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις
Συνεχίζεται το θρίλερ στην υπόθεση δολοφονίας στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου νεκρός εντοπίστηκε ένας 31χρονος Ουκρανός το απόγευμα της Παρασκευής και ένας 48χρονος ομοεθνής του έφερε σοβαρά τραύματα.
Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να εντοπίσει τον ή τους δράστες.
Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 48χρονος που βρέθηκε τραυματισμένος στον Άγιο Παντελεήμονα
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στην κατοικία υπήρχαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, κάτι που προβληματίζει τις αρχές. Το θύμα βρέθηκε δεμένο και έφερε θανάσιμα τραύματα σε όλο του το σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 48χρονος που κατάφερε να λυθεί είναι επίσης βαριά τραυματισμένος.
Όπως είπε στις αρχές, τέσσερα άτομα εισήλθαν μέσα στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, και τους χτύπησαν βαρύτατα. Από την πρώτη έρευνα των αρχών, δεν φάνηκα σημάδια διάρρηξης.
Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ ο 48χρονος κατέβηκε κάτω από το διαμέρισμα σε ένα μίνι μάρκετ που υπάρχει παραπλεύρως και εκεί με τη βοήθεια των εργαζομένων κάλεσε την αστυνομία. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος.
Τι ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες
Γείτονες των δύο ανδρών, περιέγραψαν τι συνέβη τα πρώτα λεπτά αφού ο τραυματίας κατάφερε να βγει από το σπίτι του στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με επιχειρηματία της περιοχής, ο άνδρας μπήκε μέσα στο κατάστημά του έχοντας μεγάλο τραύμα στο κεφάλι του και μονωτική ταινία στο κούτελο και φώναζε σε σπαστά ελληνικά «κάλεσε την αστυνομία».
Άλλος κάτοικος της περιοχές υποστήριξε, σύμφωνα με ενημερωτικό μέσο, πως η μητέρα του νεκρού, μπήκε στο σπίτι, πριν έρθει η αστυνομία, και είδε τη σορό του παιδιού της.
«Βγήκε έξω και έκλαιγε», τόνισε ο επιχειρηματίας.
