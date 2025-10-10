Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα
Οι δύο άνδρες από την Ουκρανία φέρουν σημάδια άγριου ξυλοδαρμού ενώ τους είχαν δέσει πισθάγκωνα με ταιράπ
- Σπάνιος κοραλλιογενής ύφαλος ανακαλύφθηκε στη Μεσόγειο
- «Είμαι τρελός, σειρά έχει ο επόμενος» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης
- Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του
- Στη φυλακή 39χρονος για παιδική πορνογραφία - Είχε 1.000 αρχεία με ευαίσθητο περιεχόμενο
Νεκρός εντοπίστηκε ένας 31χρονος Ουκρανός το απόγευμα της Παρασκευής ενώ δίπλα του βρέθηκε ένας 48χρονος ομοεθνής του σοβαρά τραυματισμένος.
Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Σεράφη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.
Τους έδεσαν και τους χτύπησαν
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 31χρονος είχε δεμένα τα χέρια του με ταιράπ ενώ ο 48χρονος είχε καταφέρει να λυθεί.
Και οι δύο έφεραν ίχνη άγριου ξυλοδαρμού. Από την πρώτη εικόνα δεν εντοπίστηκε κάποιο τραύμα από πυροβολισμό ή κάποιο αιχμηρό αντικείμενο.
Ο 48χρονος αφού λύθηκε κάλεσε σε βοήθεια και οι περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Τέσσερις δράστες
Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας ανέφερε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο ότι στο διαμέρισμα εισέβαλαν τέσσερα άγνωστα άτομα και τους ξυλοκόπησαν χωρίς λόγο.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και είναι σε εξέλιξη έρευνες τόσο εντός του διαμερίσματα όσο και στους γύρω δρόμους. Για την ώρα δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του διαμερίσματος ενώ έχουν βρεθεί πολλά λάπτοπ.
Σημειώνεται ότι οι δύο Ουκρανοί έχουν Πολωνικά διαβατήρια
- LIVE προκριματικά Euro K21: Γερμανία – Ελλάδα
- Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του
- Θεοδωρικάκος: Τύπου ΑΑΔΕ η νέα Αρχή για την προστασία των καταναλωτών
- ΕΠΟ: Ξένος αρχιδιαιτητής και για τις σεζόν 2026-28
- Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί
- Εθνική Ελπίδων: Η 11άδα για το παιχνίδι με τη Γερμανία (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις