Νεκρός εντοπίστηκε ένας 31χρονος Ουκρανός το απόγευμα της Παρασκευής ενώ δίπλα του βρέθηκε ένας 48χρονος ομοεθνής του σοβαρά τραυματισμένος.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Σεράφη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.

Τους έδεσαν και τους χτύπησαν

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 31χρονος είχε δεμένα τα χέρια του με ταιράπ ενώ ο 48χρονος είχε καταφέρει να λυθεί.

Και οι δύο έφεραν ίχνη άγριου ξυλοδαρμού. Από την πρώτη εικόνα δεν εντοπίστηκε κάποιο τραύμα από πυροβολισμό ή κάποιο αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 48χρονος αφού λύθηκε κάλεσε σε βοήθεια και οι περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Τέσσερις δράστες

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας ανέφερε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο ότι στο διαμέρισμα εισέβαλαν τέσσερα άγνωστα άτομα και τους ξυλοκόπησαν χωρίς λόγο.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο και είναι σε εξέλιξη έρευνες τόσο εντός του διαμερίσματα όσο και στους γύρω δρόμους. Για την ώρα δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του διαμερίσματος ενώ έχουν βρεθεί πολλά λάπτοπ.

Σημειώνεται ότι οι δύο Ουκρανοί έχουν Πολωνικά διαβατήρια