Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι
Σε μια απολαυστική εξομολόγηση, ο Ράμι Μάλεκ αποκάλυψε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που τον έχουν μπερδέψει με τον τραγουδιστή Μπρούνο Μαρς — κάτι που έχει οδηγήσει ακόμη και σε δάκρυα μικρών θαυμαστριών.
Κατά τη διάρκεια μιας ειδικής ζωντανής ηχογράφησης του podcast Happy Sad Confused, αφιερωμένης στα 10 χρόνια από την πρεμιέρα της επιτυχημένης σειράς Mr. Robot, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε με χιούμορ για τις πιο περίεργες συναντήσεις του με το κοινό.
«Με έχουν περάσει για τον Όσκαρ Άιζακ και για τον Μπρούνο Μαρς», είπε ο 44χρονος Μάλεκ, κάνοντας τον συμπρωταγωνιστή του Κρίστιαν Σλέιτερ, που ήταν επίσης καλεσμένος στο podcast, να ξεσπάσει σε γέλια. «Όταν συναντηθήκαμε, ο ίδιος ο Μπρούνο μου είπε ‘Ο σωσίας μου!’. Από τότε έχει γίνει το αστείο μας», πρόσθεσε.
Ο σταρ του Bohemian Rhapsody θυμήθηκε και ένα περιστατικό σε αγώνα μπέιζμπολ στο Λος Άντζελες: «Ένα μικρό κοριτσάκι μου ζήτησε αυτόγραφο. Όταν όμως μου έδειξε μια φωτογραφία του Μπρούνο Μαρς, της είπα πως δεν είμαι αυτός. Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω».
Mr. Robot
O Ράμι Μάλεκ και ο Κρίστιαν Σλέιτερ πρωταγωνίστησαν μαζί στη σειρά Mr. Robot (2015–2019), η οποία χάρισε στον Μάλεκ Emmy και στον Σλέιτερ Χρυσή Σφαίρα.
Μιλώντας για την ερμηνεία του ως Έλιοτ Άλντερσον, ο Μάλεκ εξήγησε πόσο απαιτητικός ήταν ο ρόλος: «Από την αρχή υπήρχε ένα βάθος σ’ αυτόν τον χαρακτήρα — θλίψη, απομόνωση, απώλεια. Ήταν δύσκολο, αλλά κάθε μέρα ένιωθα να με εμπνέει η αντοχή του. Ήταν ένα ταξίδι ψυχικής δύναμης και αυτογνωσίας».
Όπως είπε, οι απαιτήσεις του δημιουργού της σειράς, Σαμ Έσμειλ, τον έφεραν στα όριά του: «Με έβαλε κυριολεκτικά στην κόλαση, αλλά ήταν μια πρόκληση που αποδέχθηκα με περηφάνια».
