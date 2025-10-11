newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Ανάχωμα στον γενικό ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων αναζητά η κυβέρνηση με τους καταναλωτές να βρίσκονται εν αναμονή ανακοινώσεων, κρατώντας μικρό καλάθι. Ο πληθωρισμός μπορεί να υποχώρησε τον Σεπτέμβριο η ακρίβεια όμως παραμένει, γονατίζοντας τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Spotlight

Ακόμη μια εθελοντική μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα επιδιώξει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνει για να δαμάσει την ακρίβεια και αυτό που μένει να αποδειχθεί είναι αν πρόκειται για άλλη μια επικοινωνιακή «φούσκα» ή ένα μέτρο που θα ελαφρύνει τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

Σε ποια προϊόντα θα μειωθούν οι τιμές από τα μέσα Οκτωβρίου

Τα πρώτα δείγματα αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα σε περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων προκειμένου να υπάρξει μείωση τιμής τουλάχιστον κατά 5% την ίδια ώρα που βασικά τρόφιμα, όπως τα κρέατα, τραβούν την ανηφόρα σύμφωνα με το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα τρόφιμα που σημείωσαν αλματώδη αύξηση

Πρόκειται για ένα μέτρο που έχει εξαγγελθεί εδώ και καιρό και θα έχει κύρια στόχευση κυρίως τη μείωση τιμών των τροφίμων αλλά και τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα καθαριστικά.

Σύμφωνα με τον Λευτέρη Κιοσέ, γενικό διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), οι τιμές στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν μόνο κατά 1% μέσα σε έναν χρόνο (2024-2025), εντούτοις αν ανατρέξουμε στα νούμερα της τελευταίας τριετίας μεσοσταθμικά «είμαστε περίπου στο 25% με 30% γιατί η αύξηση ήταν κυρίως τα πρώτα χρόνια».

Σύμφωνα με την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), ο γενικός δείκτης για τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 έπεσε ενώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 αυξήθηκε.

Οι κυριότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές των κρεάτων (8,4%), των νωπών ψαριών (6,2%), των γαλακτοκομικών και των αυγών (3,9%), των φρούτων (2,9%) και των σοκολατών (22,2%).

Όμως, στις λίστες με μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα απουσιάζουν αγαθά όπως το κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολο Ραυτόπουλο. Ειδικά για μοσχαρίσιο κρέας ο κίνδυνος, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, είναι να φτάσει στα 20 ευρώ το κιλό έως το τέλος του 2025.

Τι θα περιλαμβάνει η λίστα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους του κλάδου, με την τελικά λίστα να φαίνεται πως θα περιλαμβάνει:

  • Ζυμαρικά
  • Αρτοσκευάσματα
  • Δημητριακά
  • Όσπρια
  • Χυμούς
  • Σοκολάτες
  • Ελαιόλαδο
  • Γαλακτοκομικά
  • Κονσέρβες
  • Απορρυπαντικά
  • Προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής

Η συμφωνία θα αφορά τουλάχιστον 1.000 κωδικούς με στόχο τη μείωση από 6% – 24%.

Πρώτη τιμή πώλησης

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε στην ακρίβεια και τις διαρκείς αυξήσεις τονίζοντας ότι «επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει».

Ζήτησε τη στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτές τις παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης και ξεκαθάρισε ότι στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα όποτε απαιτείται θα συνεχιστούν κανονικά.

Να σημειωθεί πως κατά μέσο όρο, περίπου το 12 με 15% από το διαθέσιμο εισόδημα πηγαίνει στα σουπερμάρκετ και σχεδόν 7 στους 10 πολίτες πιέζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό που αναγκάζονται να περιορίσουν δαπάνες για άλλες ανάγκες.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός

Θυμίζουμε πως ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα κινήθηκε στο 1,8% τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (2,2%). Από την ανάγνωση των επί μέρους στοιχείων της Εurostat, προκύπτει ότι η βασική αιτία για την επιβράδυνση είναι η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Στα τρόφιμα οι ανατιμήσεις συνεχίζονται, με εκτιμώμενη ετήσια αύξηση 1,4% (συμπεριλαμβανόμενων του καπνού και του αλκοόλ).

Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Υποψηφιότητα» για 5 ETFs βάζουν οι ελληνικές μετοχές, μετά την αναβάθμιση

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Υποψηφιότητα» για 5 ETFs βάζουν οι ελληνικές μετοχές, μετά την αναβάθμιση

Economy
Μειώσεις τιμών: Από 4% έως 22% το ποσοστό έκπτωσης των προϊόντων στη νέα πρωτοβουλία

Μειώσεις τιμών: Από 4% έως 22% το ποσοστό έκπτωσης των προϊόντων στη νέα πρωτοβουλία

