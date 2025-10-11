Πέντε χρόνια μακριά από την πανδημία και οι εταιρείες παραμένουν διχασμένες σχετικά με την τηλεργασία, με τι περισσότερες να αυξάνουν πλέον τις ημέρες της διά ζώσης παρουσίας στα γραφεία.

Η μάχη των εργαζόμενων για τηλεργασία

Πολλές μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η Walmart, η JPMorgan και η Uber έχουν επιβάλει την παρουσία των εργαζομένων στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα, ενώ άλλες, όπως η Google, η Apple, η Meta και η Microsoft, έχουν επιστρέψει σε τρεις ή τέσσερις ημέρες παρουσίας. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να επαναστατούν ενάντια στις πολιτικές επιστροφής στο γραφείο, φτάνοντας αργά, φεύγοντας νωρίς, χτυπώντας την κάρτα τους στο γραφείο, αλλά φεύγοντας μετά από λίγο και κλέβοντας σνακ. Μερικοί εργάζονται ακόμη και από το σπίτι όταν θα έπρεπε να βρίσκονται στο γραφείο, μια τάση που ονομάζεται «hushed hybrid» (σιωπηλή υβριδική εργασία).

Μια νέα μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, του Πανεπιστημίου Μπράουν και του UCLA δείχνει ότι οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να εκτιμούν τόσο πολύ την εξ αποστάσεως εργασία, που θα ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν μια τεράστια μείωση μισθού για να την αποκτήσουν, αναφέρει δημοσίευμα του Fortune.

«Κατά μέσο όρο, τα άτομα είναι διατεθειμένα να παραιτηθούν από περίπου το 25% της συνολικής αμοιβής για μια θέση εργασίας που είναι κατά τα άλλα πανομοιότυπη, αλλά προσφέρει μερική ή πλήρη εξ αποστάσεως εργασία αντί για πλήρη παρουσία στο γραφείο», σύμφωνα με τους ερευνητές Ζόε Κάλεν (Χάρβαρντ), Μπόμπακ Πάκζαντ-Χάρσον (Μπράουν) και Ρικάρντο Περέζ-Τρούγκλια (UCLA).

Πιο συγκεκριμένα, αν ένας υποψήφιος λάμβανε μια προσφορά εργασίας 200.000 δολαρίων που απαιτούσε πέντε ημέρες στο γραφείο και μια άλλη προσφορά 150.000 δολαρίων που επέτρεπε την εξ αποστάσεως εργασία, ενδέχεται ο υποψήφιος που ήθελε να εργάζεται από το σπίτι να δεχόταν τη μείωση μισθού 50.000 δολαρίων, δήλωσε ο Περέζ-Τρούγκλια στη Wall Street Journal.

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα από έρευνα που διεξήχθη μεταξύ Μαΐου 2023 και Δεκεμβρίου 2024 με το Levels.fyi, μια πλατφόρμα που παρέχει ολοκληρωμένα δεδομένα για τους μισθούς των επαγγελματιών του τομέα της τεχνολογίας. Η έρευνα συγκέντρωσε λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τις προσφορές εργασίας και τις εναλλακτικές επιλογές που τελικά επέλεξαν οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών όπως η συνολική αμοιβή, η τοποθεσία της εργασίας και το αν η θέση είναι εξ αποστάσεως. Η μελέτη χρησιμοποίησε επίσης δεδομένα από το Glassdoor, συμπεριλαμβανομένων των κατατάξεων των εργοδοτών, καθώς και μετρήσεων της ποιότητας ζωής και του κόστους διαβίωσης.

Αν και δεν είναι απαραίτητα νέα η πληροφορία ότι οι εργαζόμενοι θα ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν μείωση μισθού για να εργαστούν εξ αποστάσεως, προηγούμενες μελέτες έχουν υποτιμήσει το βαθμό μείωσης μισθού που θα δέχονταν, σύμφωνα με τη μελέτη των Harvard-Brown-UCLA.

Σχεδόν το 40% των εργαζομένων της Gen Z και των millennials δήλωσαν ότι θα δέχονταν μείωση μισθού σε αντάλλαγμα για μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον τόπο εργασίας τους.

«Η εκτίμησή μας είναι τρεις έως πέντε φορές υψηλότερη από εκείνη προηγούμενων μελετών, κάτι που αποδίδουμε εν μέρει σε μεθοδολογικές διαφορές», εξήγησαν οι ερευνητές.

Τον Μάιο, το LinkedIn δημοσίευσε μια μελέτη που έδειξε ότι σχεδόν το 40% των εργαζομένων της Gen Z και των millennials δήλωσαν ότι θα δέχονταν μείωση μισθού σε αντάλλαγμα για μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον τόπο εργασίας τους. Σε όλες τις γενιές, το ποσοστό ήταν 32%. Ερευνήθηκαν 4.000 εργαζόμενοι με έδρα τις ΗΠΑ. Μια άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε φέτος από την εταιρεία προσλήψεων Robert Half έδειξε ότι όταν το χάσμα μεταξύ των μισθολογικών προσδοκιών ενός υποψηφίου και της προσφοράς είναι πολύ μεγάλο, πολλοί εργοδότες διαπραγματεύονται την εξ αποστάσεως και υβριδική εργασία για να πείσουν τους υποψηφίους να υπογράψουν.

Προτιμότερη η ευελιξία

Η Λόρα Ρόμαν, ανώτερη διευθύντρια προσλήψεων στην εταιρεία μάρκετινγκ Up World με έδρα το Λονδίνο, έγραψε σε μια ανάρτηση στο LinkedIn τον Απρίλιο ότι ένας από τους υποψηφίους της δέχτηκε μείωση μισθού κατά 7.000 λίρες (περίπου 9.300 δολάρια) για μια θέση εργασίας που απαιτούσε πλήρη εξ αποστάσεως εργασία.

«Η ιδρύτρια ήταν αρχικά διστακτική. Δεν μπορούσε να το καταλάβει. Γιατί κάποιος να δεχτεί οικειοθελώς λιγότερα χρήματα;» έγραψε η Ρόμαν. «Αλλά μετά το κατάλαβε. Προσέφεραν κάτι εξίσου πολύτιμο με ένα μεγαλύτερο μισθό (για αυτόν τον υποψήφιο): ευελιξία».

«Δεν μπορούν όλοι να ανταλλάξουν χρήματα με ευελιξία, αλλά για όσους μπορούν, είναι μια εύκολη απόφαση», πρόσθεσε.

«Υπάρχει αυτή η σιωπηρή ισοτιμία μεταξύ ευελιξίας και αμοιβής, και για ορισμένους υποψήφιους, αξίζει να κάνουν αυτή τη σημαντική ανταλλαγή».

Η Τερέζα Λ. Φέζινστάιν, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού Peoplepower.ai, είχε επίσης δηλώσει στο Fortune ότι έχει δει ορισμένους υποψήφιους να δέχονται μείωση μισθού 5% έως 15% σε αντάλλαγμα για εξ αποστάσεως εργασία.

«Υπάρχει αυτή η σιωπηρή ισοτιμία μεταξύ ευελιξίας και αμοιβής, και για ορισμένους υποψήφιους, αξίζει να κάνουν αυτή τη σημαντική ανταλλαγή», είπε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα «για όσους εκτιμούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ή εξοικονομούν έξοδα μετακίνησης».

Άλλοι, ωστόσο, δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι με την ιδέα να δέχονται χαμηλότερο μισθό μόνο και μόνο για να εργάζονται από τον καναπέ τους.

Σε απάντηση σε μια μελέτη της Harvard Business School που έδειξε ότι το 40% των εργαζομένων θα δεχόταν μείωση μισθού τουλάχιστον 5% για να εργαστούν από το σπίτι, ένας χρήστης του Reddit ρώτησε σε μια ανάρτηση φέτος: «Δηλαδή, συνεχίζω να εργάζομαι από το σπίτι και μου μειώνουν τον μισθό κατά 20%; Ενώ η εταιρεία επωφελείται από το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να μου παρέχει χώρο στο γραφείο (εξοικονομώντας ηλεκτρικό ρεύμα, ενοίκιο, νερό, παραχωρήσεις κ.λπ.), δεν πληρώνει το ίντερνετ ή το τηλέφωνό μου κ.λπ.;»

«Απολύτως όχι», έγραψε ο χρήστης.