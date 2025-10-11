newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 15:19
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων: Ο στρατός περισυνέλεξε τη χειροβομβίδα – Βίντεο από το σημείο
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11 Οκτωβρίου 2025 | 13:34

Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το βιολογικό πλεονέκτημα των γυναικών έναντι των αντρών

Το βιολογικό πλεονέκτημα των γυναικών έναντι των αντρών

Spotlight

Πέντε χρόνια μακριά από την πανδημία και οι εταιρείες παραμένουν διχασμένες σχετικά με την τηλεργασία, με τι περισσότερες να αυξάνουν πλέον τις ημέρες της διά ζώσης παρουσίας στα γραφεία.

Η μάχη των εργαζόμενων για τηλεργασία

Πολλές μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η Walmart, η JPMorgan και η Uber έχουν επιβάλει την παρουσία των εργαζομένων στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα, ενώ άλλες, όπως η Google, η Apple, η Meta και η Microsoft, έχουν επιστρέψει σε τρεις ή τέσσερις ημέρες παρουσίας. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να επαναστατούν ενάντια στις πολιτικές επιστροφής στο γραφείο, φτάνοντας αργά, φεύγοντας νωρίς, χτυπώντας την κάρτα τους στο γραφείο, αλλά φεύγοντας μετά από λίγο και κλέβοντας σνακ. Μερικοί εργάζονται ακόμη και από το σπίτι όταν θα έπρεπε να βρίσκονται στο γραφείο, μια τάση που ονομάζεται «hushed hybrid» (σιωπηλή υβριδική εργασία).

Μια νέα μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, του Πανεπιστημίου Μπράουν και του UCLA δείχνει ότι οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να εκτιμούν τόσο πολύ την εξ αποστάσεως εργασία, που θα ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν μια τεράστια μείωση μισθού για να την αποκτήσουν, αναφέρει δημοσίευμα του Fortune.

Έτοιμοι να θυσιάσουν την οικονομική τους άνεση οι εργαζόμενοι για να κερδίσουν την τηλεργασία.

«Κατά μέσο όρο, τα άτομα είναι διατεθειμένα να παραιτηθούν από περίπου το 25% της συνολικής αμοιβής για μια θέση εργασίας που είναι κατά τα άλλα πανομοιότυπη, αλλά προσφέρει μερική ή πλήρη εξ αποστάσεως εργασία αντί για πλήρη παρουσία στο γραφείο», σύμφωνα με τους ερευνητές Ζόε Κάλεν (Χάρβαρντ), Μπόμπακ Πάκζαντ-Χάρσον (Μπράουν) και Ρικάρντο Περέζ-Τρούγκλια (UCLA).

Πιο συγκεκριμένα, αν ένας υποψήφιος λάμβανε μια προσφορά εργασίας 200.000 δολαρίων που απαιτούσε πέντε ημέρες στο γραφείο και μια άλλη προσφορά 150.000 δολαρίων που επέτρεπε την εξ αποστάσεως εργασία, ενδέχεται ο υποψήφιος που ήθελε να εργάζεται από το σπίτι να δεχόταν τη μείωση μισθού 50.000 δολαρίων, δήλωσε ο Περέζ-Τρούγκλια στη Wall Street Journal.

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεδομένα από έρευνα που διεξήχθη μεταξύ Μαΐου 2023 και Δεκεμβρίου 2024 με το Levels.fyi, μια πλατφόρμα που παρέχει ολοκληρωμένα δεδομένα για τους μισθούς των επαγγελματιών του τομέα της τεχνολογίας. Η έρευνα συγκέντρωσε λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τις προσφορές εργασίας και τις εναλλακτικές επιλογές που τελικά επέλεξαν οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών όπως η συνολική αμοιβή, η τοποθεσία της εργασίας και το αν η θέση είναι εξ αποστάσεως. Η μελέτη χρησιμοποίησε επίσης δεδομένα από το Glassdoor, συμπεριλαμβανομένων των κατατάξεων των εργοδοτών, καθώς και μετρήσεων της ποιότητας ζωής και του κόστους διαβίωσης.

Αν και δεν είναι απαραίτητα νέα η πληροφορία ότι οι εργαζόμενοι θα ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν μείωση μισθού για να εργαστούν εξ αποστάσεως, προηγούμενες μελέτες έχουν υποτιμήσει το βαθμό μείωσης μισθού που θα δέχονταν, σύμφωνα με τη μελέτη των Harvard-Brown-UCLA.

Σχεδόν το 40% των εργαζομένων της Gen Z και των millennials δήλωσαν ότι θα δέχονταν μείωση μισθού σε αντάλλαγμα για μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον τόπο εργασίας τους.

«Η εκτίμησή μας είναι τρεις έως πέντε φορές υψηλότερη από εκείνη προηγούμενων μελετών, κάτι που αποδίδουμε εν μέρει σε μεθοδολογικές διαφορές», εξήγησαν οι ερευνητές.

Τον Μάιο, το LinkedIn δημοσίευσε μια μελέτη που έδειξε ότι σχεδόν το 40% των εργαζομένων της Gen Z και των millennials δήλωσαν ότι θα δέχονταν μείωση μισθού σε αντάλλαγμα για μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον τόπο εργασίας τους. Σε όλες τις γενιές, το ποσοστό ήταν 32%. Ερευνήθηκαν 4.000 εργαζόμενοι με έδρα τις ΗΠΑ. Μια άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε φέτος από την εταιρεία προσλήψεων Robert Half έδειξε ότι όταν το χάσμα μεταξύ των μισθολογικών προσδοκιών ενός υποψηφίου και της προσφοράς είναι πολύ μεγάλο, πολλοί εργοδότες διαπραγματεύονται την εξ αποστάσεως και υβριδική εργασία για να πείσουν τους υποψηφίους να υπογράψουν.

Προτιμότερη η ευελιξία

Η Λόρα Ρόμαν, ανώτερη διευθύντρια προσλήψεων στην εταιρεία μάρκετινγκ Up World με έδρα το Λονδίνο, έγραψε σε μια ανάρτηση στο LinkedIn τον Απρίλιο ότι ένας από τους υποψηφίους της δέχτηκε μείωση μισθού κατά 7.000 λίρες (περίπου 9.300 δολάρια) για μια θέση εργασίας που απαιτούσε πλήρη εξ αποστάσεως εργασία.

«Η ιδρύτρια ήταν αρχικά διστακτική. Δεν μπορούσε να το καταλάβει. Γιατί κάποιος να δεχτεί οικειοθελώς λιγότερα χρήματα;» έγραψε η Ρόμαν. «Αλλά μετά το κατάλαβε. Προσέφεραν κάτι εξίσου πολύτιμο με ένα μεγαλύτερο μισθό (για αυτόν τον υποψήφιο): ευελιξία».

«Δεν μπορούν όλοι να ανταλλάξουν χρήματα με ευελιξία, αλλά για όσους μπορούν, είναι μια εύκολη απόφαση», πρόσθεσε.

«Υπάρχει αυτή η σιωπηρή ισοτιμία μεταξύ ευελιξίας και αμοιβής, και για ορισμένους υποψήφιους, αξίζει να κάνουν αυτή τη σημαντική ανταλλαγή».

Η Τερέζα Λ. Φέζινστάιν, ιδρύτρια της συμβουλευτικής εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού Peoplepower.ai, είχε επίσης δηλώσει στο Fortune ότι έχει δει ορισμένους υποψήφιους να δέχονται μείωση μισθού 5% έως 15% σε αντάλλαγμα για εξ αποστάσεως εργασία.

Δεν είναι, όμως, λίγοι εκείνοι που θεωρούν άδικη τη μείωση του μισθού σε περιπτώσεις εξ αποστάσεως εργασίας.

«Υπάρχει αυτή η σιωπηρή ισοτιμία μεταξύ ευελιξίας και αμοιβής, και για ορισμένους υποψήφιους, αξίζει να κάνουν αυτή τη σημαντική ανταλλαγή», είπε. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα «για όσους εκτιμούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ή εξοικονομούν έξοδα μετακίνησης».

Άλλοι, ωστόσο, δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι με την ιδέα να δέχονται χαμηλότερο μισθό μόνο και μόνο για να εργάζονται από τον καναπέ τους.

Σε απάντηση σε μια μελέτη της Harvard Business School που έδειξε ότι το 40% των εργαζομένων θα δεχόταν μείωση μισθού τουλάχιστον 5% για να εργαστούν από το σπίτι, ένας χρήστης του Reddit ρώτησε σε μια ανάρτηση φέτος: «Δηλαδή, συνεχίζω να εργάζομαι από το σπίτι και μου μειώνουν τον μισθό κατά 20%; Ενώ η εταιρεία επωφελείται από το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να μου παρέχει χώρο στο γραφείο (εξοικονομώντας ηλεκτρικό ρεύμα, ενοίκιο, νερό, παραχωρήσεις κ.λπ.), δεν πληρώνει το ίντερνετ ή το τηλέφωνό μου κ.λπ.;»

«Απολύτως όχι», έγραψε ο χρήστης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, όμιλος METRO: Οι άλλες επενδύσεις των σούπερ μάρκετ στα logistcs

Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, όμιλος METRO: Οι άλλες επενδύσεις των σούπερ μάρκετ στα logistcs

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το βιολογικό πλεονέκτημα των γυναικών έναντι των αντρών

Το βιολογικό πλεονέκτημα των γυναικών έναντι των αντρών

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
ΗΠΑ 11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
LNG 11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
«Καλά πήγε και αυτό» 11.10.25

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα – Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Έξαλλος ο Τραμπ με τα κινεζικά αντίμετρα - Ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με μαζική αύξηση των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, ως αντίποινα στους αντιδασμούς στα πλοία και τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»
Στις ΗΠΑ 10.10.25

Καμπανάκι κινδύνου από τον ιδρυτή της Bridgewater – «Χρέος που θυμίζει Μεσοπόλεμο και κίνδυνος εμφυλίου»

Όταν το χρέος αυξάνεται σε σχέση με το εισόδημα, «είναι σαν πλάκα στις αρτηρίες που στη συνέχεια αρχίζει να συμπιέζει τις δαπάνες», δήλωσε ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο

Σύνταξη
Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών
Σε 2 χρόνια 10.10.25

Γερμανία: Θυγατρική της Bosch καταργεί 1.400 θέσεις εργασίας – Κλείνουν δύο εργοστάσια ηλεκτρικών ειδών

Θα διακοπεί η παραγωγή πλυντηρίων ρούχων στο Νάουεν του Βρανδεμβούργου και κουζινών και απορροφητήρων στο Μπρέτεν της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η ανακοίνωση της Bosch.

Σύνταξη
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
New York Comic Con 11.10.25

Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς

«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 11.10.25

ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτιέται: «Πώς γίνεται να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας;».

Σύνταξη
Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ
Χρήση «νόμιμης βίας» 11.10.25

Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ

Προβληματική συμφωνία αρνήθηκε να υπογράψει το MIT με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία ζητούσε αλλαγές στο ίδρυμα με στόχο την λήψη ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Heating Oil Sales in Greece Begin October 15 at €1.11
English edition 11.10.25

Heating Oil Sales in Greece Begin October 15 at €1.11

From October 15, heating oil will be available at slightly lower prices than last year, with a heating allowance for eligible households. Applications open in early November, with first payments expected by mid-December

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού

«Λαβράκια» βγάζει η εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του αντιπροέδρου του Οργανισμού και γαλάζιου παιδιού, Ιωάννη Καϊμακάμη με τους βουλευτές και οι αποκαλύψεις για τη «σύγκρουση συμφερόντων».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω
Βίντεο 11.10.25

Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω

Η Μπίλι Άιλις βίωσε μια επικίνδυνη στιγμή στο Kaseya Center του Μαϊάμι, όταν άτομο από το κοινό την τράβηξε απότομα πάνω στο κιγκλίδωμα, προκαλώντας πανικό και την άμεση επέμβαση της ασφάλειας

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας
Πόλο 11.10.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας

Live streaming: Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΝΟ Γλυφάδας για τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Έρευνα: Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες
Έρευνα 11.10.25

Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες

Η υπερβολική χρήση οθονών από μικρά παιδιά επιδρά αρνητικά στο πώς αυτά αποδίδουν σε μαθήματα όπως η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά - Η διαφορά μεταξύ των φύλων - Τι έδειξε καναδική έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ 11.10.25

Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες

«Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Όλη η διαθήκη του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα – «Την γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Ελλάδα 11.10.25

Όλη η διαθήκη του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα – «Την γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»

Γνωστοί έγιναν οι κληρονόμοι της περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, σύμφωνα με την διαθήκη που συνέταξε στις 2 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη
«Έλαμπε» 11.10.25

Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

«Δεν προσποιούνταν, έλαμπε φυσικά. Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της», είπε μεταξύ άλλων ο Φώτης Μεταξόπουλος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!
On Field 11.10.25

Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup από τη Φερεντσβάρος είναι ο τελευταίος τίτλος στην τεράστια συλλογή του Έλληνα διεθνή πολίστα Στέλιου Αργυρόπουλου που έχει κατακτήσει τα πάντα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Πώς επηρεάζει η... Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο