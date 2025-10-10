Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ Ζαμίρ τονίζει πως «ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε»

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποίησε χθες Πέμπτη τους άνδρες του στη Λωρίδα της Γάζας να μη μειώσουν το επίπεδο επαγρύπνησής τους ενόψει της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Σας ζητώ, ενώ όλο το Ισραήλ παρακολουθεί στις οθόνες του και γιορτάζει (τη συμφωνία για) την απελευθέρωση των ομήρων, να παραμείνετε σε επαγρύπνηση. Ο εχθρός είναι εδώ, ο εχθρός δεν εξαφανίστηκε», σύμφωνα με δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν χθες.

«Η δουλειά μας δεν τέλειωσε ακόμη· δεν θα αναπαυτούμε ωσότου δούμε τον τελευταίο όμηρό μας να επιστρέφει, τον τελευταίο πεσόντα να κηδεύεται και εγγυηθούμε την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ», συνέχισε, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Εξήρε την στάση του στρατού

Μιλώντας για «ιστορικές μέρες», ο επικεφαλής του επιτελείου υποστήριξε πως ήταν η στρατιωτική πίεση και ιδίως οι χερσαίες επιχειρήσεις που συνέβαλαν κυρίως να δημιουργηθούν «οι συνθήκες» για την αναμενόμενη επιστροφή των ομήρων και το τέλος του πολέμου.

«Πρέπει να διαχειριστούμε τη μετάβαση στην κατάπαυση του πυρός με μετρημένο, επαγγελματικό και συντεταγμένο τρόπο. Η ασφάλεια των στρατιωτών μας είναι στην κορυφή του επιχειρησιακού καταλόγου προτεραιοτήτων», ανέφερε.

Η λιτή ανακοίνωση του Ισραήλ για την συμφωνία στο σχέδιο Τραμπ

Νωρίτερα, η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε τη συμφωνία με σκοπό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ζωντανών και νεκρών, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, των ζωντανών και των αποβιώσαντων», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ μέσω X.