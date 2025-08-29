Εγιάλ Ζαμίρ – Ο σκληροπυρηνικός επιτελάρχης του Ισραήλ απέναντι στον Νετανιάχου

«Θέλετε στρατιωτική κυβέρνηση [στη Γάζα]; Ποιος θα κυβερνήσει 2 εκατομμύρια ανθρώπους;» φέρεται να ρώτησε εξοργισμένος τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, Εγιάλ Ζαμίρ, στις αρχές Ιουλίου, λίγο πριν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναχωρήσει τότε για μια ακόμη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο 59χρονος αντιστράτηγος είναι σκληροπυρηνικός και έχει αιματοβαμμένο ιστορικό στα παλαιστινιακά εδάφη.

Είναι προσωπική επιλογή του Νετανιάχου, του οποίου υπήρξε επί χρόνια στενότατος συνεργάτης.

Πειθήνιος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ηγήθηκε της παραβίασης της βραχύβιας εκεχειρίας με τη Χαμάς, τον περασμένο Μάρτιο, λίγο αφότου είχε αναλάβει καθήκοντα.

Υποσχέθηκε «αποφασιστική νίκη» όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε τον Μάιο την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών», θέτοντας υπό κατοχή περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας.

Όμως φαίνεται ότι έχουν αλλάξει πολλά αφότου μπήκε στα «παπούτσια» του Χέρζι Χαλεβί, που παραιτήθηκε από επιτελάρχης αναλαμβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023: τη χειρότερη αποτυχία του ισραηλινού κατεστημένου ασφαλείας.

Αντιμέτωπος με ένα εξαντλημένο στράτευμα, αρνήσεις επιστράτευσης εφέδρων και τον ορατό κίνδυνο για τους εναπομείναντες ομήρους, ο Εγιάλ Ζαμίρ -που δεν έχει δείξει κανένα έλεος για τους λιμοκτονούντες άμαχους Παλαιστινίους- άρχισε το τελευταίο διάστημα να εκφράζει όλο και πιο έντονα δυσπιστία στα σχέδια της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ.

Στις αρχές Αυγούστου, καθώς η Χαμάς δεν παραδιδόταν, τάχθηκε κατά της πλήρους κατάληψης του βορρά της Γάζας, προειδοποιώντας ότι θα γινόταν «παγίδα θανάτου» για τα ισραηλινά στρατεύματα.

Φέρεται ότι απείλησε με παραίτηση αν αναγκαζόταν σε μια επικίνδυνη επιχείρηση, που θα συνεπαγόταν μακροχρόνια κατοχή.

«Ο στρατός δημιούργησε τους όρους για μια συμφωνία για τους ομήρους, τώρα είναι στα χέρια του Νετανιάχου», δήλωσε τις προάλλες ο Ζαμίρ, αναφερόμενος σε αυτή που έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς.

Εκλήφθηκε ως μια σπάνια διαφοροποίηση από την πολιτική ηγεσία, εν καιρώ πολέμου.

Μετωπική μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας

Όταν και εφόσον λάβει οριστική εντολή, ο Εγιάλ Ζαμίρ θα πρέπει -παρά τις αντιρρήσεις- να ηγηθεί της επιχείρησης κατάληψης και των τελευταίων περιοχών της Πόλης της Γάζας, που έχει κηρυχθεί επίσημα από τον ΟΗΕ σε κατάσταση λιμού.

Γύρω της ο ισραηλινός στρατός σφίγγει όλο και περισσότερο τον κλοιό, ήδη διαμηνύοντας ότι ο εκτοπισμός των περίπου 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων της «είναι αναπόφευκτος».

Επιπλέον 60.000 έφεδροι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο, αφήνοντας ένα μικρό χρονικό «παράθυρο» στις διαπραγματεύσεις -αν και η κυβέρνηση Νετανιάχου προβάλλει τώρα όρους, που θεωρείται απίθανο να αποδεχθεί η Χαμάς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, o ισραηλινός στρατός προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί ενδεχομένως περισσότερο από χρόνος για την εφαρμογή του επόμενου σκέλους του κυβερνητικού σχεδίου, με κατεδάφιση ολόκληρης της πόλης της Γάζας, όπως έχει ήδη συμβεί στη Ράφα και στη Χαν Γιουνίς στο νότο.

Προειδοποιεί επίσης για περαιτέρω «λάθη» (κάτι που επικαλείται και για το πιο πρόσφατο μακελειό, με τον τριπλό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότο), επικαλούμενος εξάντληση των στρατιωτών έπειτα από 22 μαχών, με απολογισμό περισσότερους από 62.000 νεκρούς Παλαιστίνιους -στη συντριπτική πλειονότητα άμαχοι- και μια τρομερή ανθρωπιστική κρίση.

Μεταφέροντας πληροφορίες από πηγές για τις συζητήσεις εντός του κατεστημένου ασφαλείας του Ισραήλ, η Washington Post κάνει λόγο για «αυξανόμενη ανησυχία ορισμένων αξιωματικών ότι ο παρατεταμένος πόλεμος προκαλεί μακροχρόνια ζημιά στη διεθνή θέση του Ισραήλ», αλλά και στις προμήθειες όπλων.

Τις προάλλες, ο στρατός δημοσίευσε αποσπάσματα από μια εσωτερική ομιλία του Εγιάλ Ζαμίρ, τονίζοντας ότι οι «Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να εκφράζουν τη θέση τους χωρίς φόβο».

«Είμαστε μια χώρα με στρατό, όχι ένας στρατός με χώρα», ήταν η απάντηση του Νετανιάχου.

Ο δε γιός του, Γιαΐρ, έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει τον Ζαμίρ για «ανταρσία και απόπειρα πραξικοπήματος», που ταιριάζει «σε δημοκρατίες-μπανανίες».

Νετανιάχου ο «ηγεμόνας»;

Πρώην στρατιωτικός γραμματέας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαχθείς από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό σε αναπληρωτή αρχηγό του Γενικού Επιτελείου το 2018 και διορισθείς στην «κεφαλή» του την περασμένη άνοιξη -ηγούμενος στρατιωτικά του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν, τον περασμένο Ιούνιο- ο Εγιάλ Ζαμίρ είναι ο τελευταίος σε μια μακρά σειρά στρατηγών που έχουν συγκρουστεί με τον μακροβιότερο πρωθυπουργό στα χρονικά του Ισραήλ.

Για την ακρίβεια, «σε όλη τη μακρά, ταραγμένη πολιτική καριέρα του Νετανιάχου, οι κύριοι αντίπαλοί του ήταν πρώην στρατιωτικοί ηγέτες», παρατηρεί σε πρόσφατο άρθρο στον Guradian o Αλούφ Μπεν, αρχισυντάκτης της Haaretz.

«Έχοντας ηγηθεί του πιο σεβαστού θεσμού της χώρας, υπήρξαν η επιτομή του παλιού φιλελεύθερου κατεστημένου, το οποίο ο Νετανιάχου ορκίστηκε να συντρίψει και να αντικαταστήσει με νέες ελίτ, που αποτελούνται από τους κοινωνικά συντηρητικούς και θρησκευτικούς υποστηρικτές του», εξηγεί.

Ο πόλεμος στη Γάζα αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, προκειμένου να προχωρήσει περαιτέρω με αυτές τις εκκαθαρίσεις, έχοντας στο μεσοδιάστημα μεταθέσει βολικά όλη την ευθύνη στο στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών για το φιάσκο της 7ης Οκτωβρίου.

Όχι τυχαία, εμποδίζει κάθε ανεξάρτητη έρευνα σχεδόν δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Αντίθετα, αυτοπροβάλλεται ως ο ηγέτης που αλλάζει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, εξαπολύοντας τον έναν πόλεμο μετά τον άλλο.

Φαινομενικά απτόητος από το γεγονός ότι δικάζεται για διαφθορά και ότι υπάρχει ένα ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, απολαμβάνει της στήριξης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο ονειρεύονται μαζί μια Γάζα ως μεσανατολική «Ριβιέρα».

Όμως σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς απομόνωσης, με το Ισραήλ να μετατρέπεται σταδιακά υπό την ηγεσία του Νετανιάχου σε κράτος-παρία, αυτή η τελευταία ρήξη μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας κινδυνεύει να διαβρώσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη στους θεσμούς μιας χώρας ήδη διχασμένης.

Πας μη πειθήνιος, εχθρός

Πρόσφατα, με ανοιχτή επιστολή, οι περισσότεροι εν ζωή πρώην αρχηγοί του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών ζήτησαν από τον Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο και να φέρει πίσω τους ομήρους, τονίζοντας το Ισραήλ βρίσκεται πια σε αρκετά ισχυρή θέση.

Αλλά αυτό δεν εξυπηρετεί την επεκτατική ατζέντα των ακροδεξιών κυβερνητικών εταίρων του και, κατ’ επέκταση, την πολιτική επιβίωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ ασκεί τον τελευταίο καιρό πιέσεις στον Εγιάλ Ζαμίρ να υποκύψει ή να αποχωρήσει.

Ο εξτρεμιστής υπουργός Εθνικής Ασφαλείας και έποικος, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, πλέον ζητά την κεφαλή του επί πίνακι, εκτός εάν «ανακοινώσει αμέσως ότι αντικαθιστά την ακροαριστερή πολιτική ομάδα» συμβούλων του.

«Όταν βλέπεις ποιοι είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον αρχηγό του επιτελείου», δήλωσε, «είναι κατανοητό γιατί στέκεται με σταυρωμένα πόδια ενάντια στο σχέδιό μας να καταλάβουμε τη Γάζα».

«Η κυβέρνηση Νετανιάχου αποφεύγει τις ευθύνες της», δήλωσε ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, πρώην υπουργός στην κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης (που συγκροτήθηκε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου) και νυν βουλευτής της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ.

«Δεν είναι άξια του Γκαλ», σχολίασε, αναφερόμενος στον γιό του που σκοτώθηκε υπηρετώντας στο στρατό, στον πόλεμο στη Γάζα, «δεν είναι άξια πολλών μάχιμων και, δυστυχώς, ούτε των ομήρων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους λόγω δειλίας, πολιτικού δισταγμού και πολιτικών και ιδεολογικών σκοπιμοτήτων».