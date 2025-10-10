Πρωτοβουλίες για δημιουργική πολιτική διαδικασία «από τα κάτω», που θα ενδιαφέρεται για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας και της κοινωνίας και για το πώς θα υπάρξει σε αυτά προοδευτική απάντηση, θα πρέπει να δρομολογηθούν μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή, σύμφωνα με τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Στέργιο Καλπάκη.

«Οφείλουμε να πάρουμε και να ενθαρρύνουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο»

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Καλπάκης προτείνει αντί για τη συνήθη περιχαράκωση που φέρνουν συνθήκες όπως αυτές που δημιουργήθηκαν από την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα να επιμείνει στη γραμμή των συνεργασιών και των συνθέσεων.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη Naftemporiki TV την Πέμπτη το βράδυ, ο Στέργιος Καλπάκης σχολίασε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο μετά την παραίτηση που άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό.

Ερωτηθείς αν ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μπορεί να συνεχίσει τη δράση του και τον σχεδιασμό του όπως πριν «σαν να μην συνέβη τίποτα», ο κ. Καλπάκης απάντησε τα εξής: «Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για τα κόμματα να λειτουργήσουν με αντανακλαστικά περιχαράκωσης, με αμυντικά αντανακλαστικά, με λογικές ‘σκαντζόχοιρου’. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε και να επιμείνουμε στη γραμμή των συνεργασιών και των συνθέσεων. Οφείλουμε να πάρουμε και να ενθαρρύνουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο. Αυτό λένε οι συλλογικές μας αποφάσεις».

Η πρόταση για 13 συνέδρια

Στη συνέχεια ο κ. Καλπάκης κατέθεσε την εξής πρόταση: «Να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ την πρωτοβουλία για 13 περιφερειακά συνέδρια σε όλη τη χώρα με αντικείμενο τα μεγάλα ζητήματα κάθε περιφέρειας, στα οποία θα συμμετέχουν στελέχη των προοδευτικών κομμάτων, στελέχη της αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας, των επιμελητηρίων και επιστήμονες, τα οποία θα καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις για κάθε περιφέρεια».

Και πρόσθεσε: «Όλα αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν θα παρουσιαστούν ως ένα συνολικό συμπέρασμα και συνολική πρόταση για τη χώρα, σε μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση που θα αποτελέσει ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός».

Το σκεπτικό αυτής της πρότασης, συνέχισε ο ίδιος, έγκειται στο να είναι «μια διαδικασία από τα κάτω, από την κοινωνία, με τη στήριξη και την ώθηση των ηγεσιών των κομμάτων από τα πάνω».

Παράλληλα, όπως τόνισε καταληκτικά ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ., «η διαδικασία αυτή θα στείλει το σήμα ότι δεν μας ενδιαφέρει απλά μια συγκόλληση ή άθροιση δυνάμεων με στενά εκλογικές σκοπιμότητες αλλά μια δημιουργική πολιτική διαδικασία που θα ενδιαφέρεται για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας και της κοινωνίας και πώς θα υπάρξει σε αυτά προοδευτική απάντηση».