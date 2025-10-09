Ξεκίνησαν οι μετρήσεις των πεδίων στην Αλεξανδρούπολη

Ξεκίνησαν οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον Δήμος Αλεξανδρούπολης, μετά από αίτημα του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου, η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, ενώ η κινητή μονάδα μέτρησης, που ανήκει στον Δήμο Ορεστιάδας και εξυπηρετεί συνολικά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βρίσκεται ήδη στην πόλη για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

«Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα σημεία, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διαφάνεια και την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών» επισημαίνεται χαρακτηριστικά..

Οι καταγραφές της κινητής μονάδας είναι διαθέσιμες σε ζωντανή μετάδοση, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στη σχετική του ανακοίνωση.

Αίτημα για μόνιμη κινητή μονάδα

Επιπλέον, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει ήδη υποβάλει αίτημα προς το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων για τη μόνιμη διάθεση κινητής μονάδας μέτρησης, προκειμένου να καλύπτονται διαρκώς οι ανάγκες ελέγχου και παρακολούθησης σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Αλεξανδρούπολης