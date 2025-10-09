Ένας 41χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς προσπάθησε να περάσει 23 κιλά κάνναβης από την Αλβανία στην Ελλάδα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του αυτοκινήτου του, ύστερα από πληροφορίες για δράση κυκλώματος που εισήγαγε παράνομα ναρκωτικά στη χώρα, ο 41χρονος είχε κρύψει 12 δέματα ακατέργαστης κάνναβης στο ρεζερβουάρ υγραερίου, συνολικού βάρους 23 κιλών και 450 γραμμαρίων.

Επίσης, από την κατοχή του κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, 1.000 ευρώ, καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη σύλληψη του 41χρονου στη Θεσσαλονίκη

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, 41χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εισήγαγε από την Αλβανία στη χώρα μας περισσότερα από -23- κιλά ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης στην εισαγωγή ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ανωτέρω κατηγορούμενος.

Πιο αναλυτικά, ο κατηγορούμενος εισήλθε στη χώρα μας με όχημα ιδιοκτησίας του μέσω συνοριακού σταθμού και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.

Ακολούθησε ενδελεχής έρευνα του οχήματος, με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος και του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης με ακτινοσκοπικό έλεγχο του οχήματος μέσω X-RAY.

Κατά την έρευνα, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα μέσα στη δεξαμενή καυσίμου (υγραερίου) και κατασχέθηκαν -12- δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -23- κιλών και -450- γραμμαρίων. Επιπλέον, από την κατοχή του κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, -1.000- ευρώ, καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.