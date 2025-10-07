newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
07.10.2025 | 08:50
Κίνηση στους δρόμους: Έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Αλβανία: Σοκ από τη δολοφονία δικαστή μέσα στο Εφετείο – «Θα παντρέψω την κόρη μου, είμαι ευτυχισμένος»
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025 | 09:10

Αλβανία: Σοκ από τη δολοφονία δικαστή μέσα στο Εφετείο – «Θα παντρέψω την κόρη μου, είμαι ευτυχισμένος»

Ο δικαστής μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σοκαριστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του δικαστή Αστρίτ Καλάγια, ο οποίος πυροβολήθηκε μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα γύρω στις 15:40 μ.μ. (τοπική ώρα, 16:40). Την ώρα που ο δικαστής Αστρίτ Καλάγια εκφωνούσε την ποινή σε έναν κατηγορούμενο εκείνος άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα του Εφετείου. Δράστης της δολοφονίας είναι ο 30χρονος Έλβις Σκαμπί, ο οποίος συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ το όπλο του εγκλήματος κατασχέθηκε.

«Θα παντρέψω την κόρη μου και είμαι ευτυχισμένος. Ανυπομονώ για εκείνη τη μέρα», ήταν τα λόγια του δικαστή λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη

Ο δράστης παραδέχτηκε το έγκλημα, αλλά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός άνδρας κατάφερε να εισέλθει οπλισμένος στην αίθουσα του δικαστηρίου παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Άλλα δύο άτομα, ένας πατέρας και ο γιος του, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο πατέρας Ρακίπ Κουρτάι, 65 ετών, έχει ελαφρά τραύματα στο στήθος και στα πόδια, ενώ ο γιος, Έρβις Κουρτάι, 45 ετών φέρει τραύμα στο χέρι.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ο δράστης εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες για περιουσιακά στοιχεία εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η δολοφονία σχετίζεται με αυτές τις διαδικασίες.

«Θα παντρέψω την κόρη μου, είμαι ευτυχισμένος»

Ένας συνάδελφός του δικαστής αποκάλυψε σε δημοσιογράφο του Top Channel Ανίλα Χότζα την τελευταία κουβέντα που είχε με τον Αστρίτ Καλάγια, λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη που έμελλε να είναι η τελευταία του.

«Θα παντρέψω την κόρη μου και είμαι ευτυχισμένος. Ανυπομονώ για εκείνη τη μέρα», ήταν τα λόγια του δικαστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου του Top Channel Ανίλα Χότζα, σήμερα θα ανασταλούν όλες οι δίκες στο Εφετείο. Θα πραγματοποιηθεί μόνο η κλήρωση για 12 υποθέσεις μέτρων ασφαλείας, καθώς λήγει η σχετική προθεσμία. Οι 12 αυτές υποθέσεις είχαν ανατεθεί στον δικαστή που δολοφονήθηκε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Καλάγια συμμετείχε σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο μαζί με τις δικαστίνες Γκίλντα Χότζα και Ενκελέιντα Μπάγιο.

Μετά τη δολοφονία του δικαστή, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Γκαζμέντ Μπαρντί, ζήτησε την άμεση παραίτηση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο Μπάρντι τόνισε ότι το σοκαριστικό περιστατικό είναι συνέπεια της έλλειψης ασφάλειας στα δικαστήρια και συνέδεσε την κατάσταση αυτή με τις επιθέσεις του Πρωθυπουργού στις αποφάσεις δικαστών και εισαγγελέων.

«Σήμερα είναι η μέρα να τονίσουμε δυνατά ότι η αυτοκριτική απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση στην ιστορία των 35 ετών όπου ένας δικαστής πυροβολείται εν ώρα καθήκοντος απλώς και μόνο επειδή τολμά να εκδώσει μια απόφαση σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του και τον νόμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μπέσφορτ Λαμαλάρι και η Υπουργός Εσωτερικών Αλμπάνα Κοτσίου, ως υπεύθυνοι για την ασφάλεια στα δικαστήρια, πρέπει να παραιτηθούν ως πράξη ευθύνης», γράφει ο Μπάρντι.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Περίπου στις 15:40, στα γραφεία του Εφετείου Γενικής Δικαιοδοσίας στα Τίρανα, κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής διαδικασίας, ο 30χρονος Έλβις Σκαμπί, ο οποίος ήταν διάδικος στην υπόθεση, φέρεται να πυροβόλησε με πυροβόλο όπλο εναντίον του δικαστή Α.Κ. και των Ρ.Κ., 65 ετών, και Ε.Κ., 45 ετών, πατέρα και γιου – της άλλης πλευράς στη δίκη. Ως αποτέλεσμα, έχασε τη ζωή του ο Α.Κ., ενώ οι Ρ.Κ. και Ε.Κ. τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στο σημείο, συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη, τον Ε.Σ., και κατέσχεσαν το όπλο του εγκλήματος», αναφέρει η αστυνομία.

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου
Κόσμος 07.10.25

Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Η πρώτη ημέρα των έμμεσων συνομιλιών για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, λέγεται ότι έληξε με θετικό πρόσημο - Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τραμπ

Σύνταξη
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Κόσμος 07.10.25

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07.10.25

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 07.10.25

Το Νόμο περί Εξέγερσης είναι έτοιμος να επικαλεστεί ο Τραμπ για να αναπτύξει την εθνοφρουρά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, πως μπορεί να επικαλεστεί το νόμο Περί Εξέγερσης, ώστε να νομιμοποιείται να στείλει την Εθνοφρουρά σε εχθρικές πολιτείες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα
Κόσμος 07.10.25

O ΟΗΕ ασκεί κριτική στην υποκρισία του σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για τις γυναίκες και το αποτέλεσμα

Η ελληνική διπλωματία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της χώρα μας στην προώθηση της Ατζέντας για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Κόσμος 07.10.25

Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO
Τετραετής θητεία 07.10.25

Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO

Ο Ενάνι, πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου επελέγη να είναι ο νέος διευθυντής της UNESCO. Θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής της UNESCO από αραβική χώρα και μόλις ο δεύτερος Αφρικανός.

Σύνταξη
Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 06.10.25

Μήνυμα Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύνταξη
«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα
Plate Fleet 07.10.25

«Στόλος του Θησαυρού»: Εντοπίστηκαν νομίσματα αξίας ενός εκατ. δολαρίων από τα ισπανικά ναυάγια του 1715 στη Φλόριντα

Περισσότερα από 1.000 χρυσά και αργυρά νομίσματα ανελκύστηκαν από τον θρυλικό «Στόλο του Θησαυρού», τρεις αιώνες μετά τη βύθιση έντεκα ισπανικών πλοίων που μετέφεραν πολύτιμα φορτία από τις αποικίες της Αμερικής.

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Δ’)
Language 07.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Δ’)

Με την πάροδο του χρόνου ο όρος «δημοκρατία» καθιερώθηκε για το νέο πολιτικό σύστημα, καθώς ήταν εκείνος που εξέφραζε με απόλυτη σαφήνεια την κυρίαρχη κοινωνική τάξη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του
Απώλεια 07.10.25

Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ και σκηνοθέτης της ταινίας «Severance», Μπεν Στίλερ, μιλάει με πίκρα για τον χωρισμό του, το 2017, στο νέο του ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing Is Lost».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης

Το δυτικού τύπου σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για κάθοδο στις επόμενες εκλογές, η προϋπόθεση της παραίτησης για ένταξη στο νέο κόμμα, η Κουμουνδούρου σε νευρική κρίση.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα

Στην κυβέρνηση από τη μία δείχνουν να «μετρούν» τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, από την άλλη λένε πως δεν είναι ο πήχης - Η αλλαγή ατζέντας και το βλέμμα στη συσπείρωση

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου
Κόσμος 07.10.25

Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Η πρώτη ημέρα των έμμεσων συνομιλιών για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, λέγεται ότι έληξε με θετικό πρόσημο - Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τραμπ

Σύνταξη
