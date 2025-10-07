«Θα παντρέψω την κόρη μου, είμαι ευτυχισμένος»

Σοκαριστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του δικαστή Αστρίτ Καλάγια, ο οποίος πυροβολήθηκε μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα γύρω στις 15:40 μ.μ. (τοπική ώρα, 16:40). Την ώρα που ο δικαστής Αστρίτ Καλάγια εκφωνούσε την ποινή σε έναν κατηγορούμενο εκείνος άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα του Εφετείου. Δράστης της δολοφονίας είναι ο 30χρονος Έλβις Σκαμπί, ο οποίος συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ το όπλο του εγκλήματος κατασχέθηκε.

Ο δράστης παραδέχτηκε το έγκλημα, αλλά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός άνδρας κατάφερε να εισέλθει οπλισμένος στην αίθουσα του δικαστηρίου παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Άλλα δύο άτομα, ένας πατέρας και ο γιος του, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο πατέρας Ρακίπ Κουρτάι, 65 ετών, έχει ελαφρά τραύματα στο στήθος και στα πόδια, ενώ ο γιος, Έρβις Κουρτάι, 45 ετών φέρει τραύμα στο χέρι.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ο δράστης εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες για περιουσιακά στοιχεία εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η δολοφονία σχετίζεται με αυτές τις διαδικασίες.

Ένας συνάδελφός του δικαστής αποκάλυψε σε δημοσιογράφο του Top Channel Ανίλα Χότζα την τελευταία κουβέντα που είχε με τον Αστρίτ Καλάγια, λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη που έμελλε να είναι η τελευταία του.

«Θα παντρέψω την κόρη μου και είμαι ευτυχισμένος. Ανυπομονώ για εκείνη τη μέρα», ήταν τα λόγια του δικαστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου του Top Channel Ανίλα Χότζα, σήμερα θα ανασταλούν όλες οι δίκες στο Εφετείο. Θα πραγματοποιηθεί μόνο η κλήρωση για 12 υποθέσεις μέτρων ασφαλείας, καθώς λήγει η σχετική προθεσμία. Οι 12 αυτές υποθέσεις είχαν ανατεθεί στον δικαστή που δολοφονήθηκε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Καλάγια συμμετείχε σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο μαζί με τις δικαστίνες Γκίλντα Χότζα και Ενκελέιντα Μπάγιο.

Μετά τη δολοφονία του δικαστή, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Γκαζμέντ Μπαρντί, ζήτησε την άμεση παραίτηση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Ο Μπάρντι τόνισε ότι το σοκαριστικό περιστατικό είναι συνέπεια της έλλειψης ασφάλειας στα δικαστήρια και συνέδεσε την κατάσταση αυτή με τις επιθέσεις του Πρωθυπουργού στις αποφάσεις δικαστών και εισαγγελέων.

«Σήμερα είναι η μέρα να τονίσουμε δυνατά ότι η αυτοκριτική απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση στην ιστορία των 35 ετών όπου ένας δικαστής πυροβολείται εν ώρα καθήκοντος απλώς και μόνο επειδή τολμά να εκδώσει μια απόφαση σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του και τον νόμο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μπέσφορτ Λαμαλάρι και η Υπουργός Εσωτερικών Αλμπάνα Κοτσίου, ως υπεύθυνοι για την ασφάλεια στα δικαστήρια, πρέπει να παραιτηθούν ως πράξη ευθύνης», γράφει ο Μπάρντι.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Περίπου στις 15:40, στα γραφεία του Εφετείου Γενικής Δικαιοδοσίας στα Τίρανα, κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής διαδικασίας, ο 30χρονος Έλβις Σκαμπί, ο οποίος ήταν διάδικος στην υπόθεση, φέρεται να πυροβόλησε με πυροβόλο όπλο εναντίον του δικαστή Α.Κ. και των Ρ.Κ., 65 ετών, και Ε.Κ., 45 ετών, πατέρα και γιου – της άλλης πλευράς στη δίκη. Ως αποτέλεσμα, έχασε τη ζωή του ο Α.Κ., ενώ οι Ρ.Κ. και Ε.Κ. τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στο σημείο, συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη, τον Ε.Σ., και κατέσχεσαν το όπλο του εγκλήματος», αναφέρει η αστυνομία.