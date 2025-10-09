Χανιά: Ηλικιωμένη οδηγός έπεσε σε χαντάκι – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της
Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Νεροκούρου στα Χανιά - Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά
Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης δίπλα από το δημοτικό σχολείο στα Νεροκούρου στα Χανιά, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται εξετράπη της πορείας του και έπεσε από ύψωμα που βρίσκεται στο σημείο.
Ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο, έχει μεγάλη κατηφορική κλίση με αποτέλεσμα το όχημα όταν εξετράπη της πορείας του, να καταλήξει στο χαντάκι.
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Για το συμβάν ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο και επιχείρησε για τον απεγκλωβισμό της οδηγού καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η ηλικιωμένη οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και παρελήφθη έχοντας τις αισθήσεις της από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
