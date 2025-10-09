Δροσιά: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος σεφ – Ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον 38χρονο
Ο δράστης εμφανίστηκε μετανιωμένος και, όπως φέρεται να είπε, «είχα σταματήσει για λίγες ημέρες τη φαρμακευτική μου αγωγή και δεν είχα πλήρη συνείδηση των πράξεών μου».
- Ταχύτερες και ασφαλέστερες οι άμεσες πληρωμές – Τι αλλάζει από σήμερα
- Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η Τροχαία
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
- Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του – Ζούσε μόνος και αβοήθητος
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 29χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς σε βάρος 38χρονου άνδρα στη Δροσιά, το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.
Μετά την απολογία του, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Ομολόγησε την πράξη του
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, αποδίδοντάς την σε ψυχιατρικά προβλήματα.
Εμφανίστηκε μετανιωμένος και, όπως φέρεται να είπε, «είχα σταματήσει για λίγες ημέρες τη φαρμακευτική μου αγωγή και δεν είχα πλήρη συνείδηση των πράξεών μου».
Ο ίδιος υποστήριξε πως έπασχε από ψυχωτική διαταραχή και λάμβανε αντιψυχωσικά φάρμακα, τα οποία είχε διακόψει λίγο πριν το περιστατικό.
Όπως φέρεται να είπε, «είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα, αλλά δεν θα προχωρούσα ποτέ σε κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακά μου».
- Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα
- Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
- Τζένη Μπότση: «Πέρασα πολύ δύσκολα στην εμμηνόπαυση, πήρα κιλά, έπεσα ψυχολογικά»
- Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
- Οι ΗΠΑ «χτυπούν» ξανά το ιρανικό πετρέλαιο – Νέος γύρος κυρώσεων πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Σι
- Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Σκωτία (Pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις