Δροσιά: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος σεφ – Ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον 38χρονο

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 29χρονος που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς σε βάρος 38χρονου άνδρα στη Δροσιά, το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.

Μετά την απολογία του, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ομολόγησε την πράξη του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, αποδίδοντάς την σε ψυχιατρικά προβλήματα.

Εμφανίστηκε μετανιωμένος και, όπως φέρεται να είπε, «είχα σταματήσει για λίγες ημέρες τη φαρμακευτική μου αγωγή και δεν είχα πλήρη συνείδηση των πράξεών μου».

Ο ίδιος υποστήριξε πως έπασχε από ψυχωτική διαταραχή και λάμβανε αντιψυχωσικά φάρμακα, τα οποία είχε διακόψει λίγο πριν το περιστατικό.

Όπως φέρεται να είπε, «είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα, αλλά δεν θα προχωρούσα ποτέ σε κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακά μου».