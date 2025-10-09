Αναβλήθηκε για τέταρτη φορά η δίκη του Μαγκουάιρ για το επεισόδιο στο Μύκονο το 2020

Η δίκη του Χάρι Μαγκουάιρ για επεισόδιο που είχε στη Μύκονο το 2020, αναβλήθηκε ξανά για τέταρτη φορά λόγω «μη μεταφρασμένων εγγράφων». Η ακρόαση στη Σύρο, που ήταν προγραμματισμένη για τις 8 Οκτωβρίου, έχει πλέον οριστεί για τις 4 Μαρτίου 2026. Ο Μαγκουάιρ, που δεν ήταν υποχρεωμένος να παραστεί αυτοπροσώπως, είχε συλληφθεί μετά από καβγά με μέλη της οικογένειάς του έξω από μπαρ τον Αύγουστο του 2020.

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε καταδικαστεί το 2020 για επίθεση και απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικών, αλλά εφεσίβαλε την υπόθεση εξ’ού και η νέα ημερομηνία εκδίκασης της έφεσης.

Η πλευρά του Μαγκουάιρ έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η δίκη, ενώ ο δικηγόρος του αστυνομικού που συμμετείχε στο επεισόδιο, Ζαν-Ζακ Παραντίσις, δήλωσε στο Sky Sports News ότι «ο μεταφραστής του δικαστηρίου δεν έχει ακόμη μεταφράσει στα αγγλικά τα έγγραφα που ζήτησε η ομάδα του Μαγκουάιρ».

Ο Παραντίσις μάλιστα εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, πριν παραγραφεί το 2028.

Τι είχε συμβεί με τον Χάρι Μαγκουάιρ στη Μύκονο

Ο αρχηγός της ομάδας Χάρι Μαγκουάιρ συνελήφθη μετά από επίθεση εναντίον 6 αστυνομικών κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου στη Μύκονο. Είχε συγκεντρώσει λογαριασμό 63.000 λιρών σε μπαρ μαζί με τον σταρ του σνούκερ Τζαντ Τραμπ, όταν ξέσπασε καβγάς στο δρόμο.

Αφού κρίθηκε ένοχος για βαριά σωματική βλάβη, αντίσταση κατά της αρχής και επανειλημμένες απόπειρες δωροδοκίας, ο Μαγκουάιρ καταδικάστηκε σε 21 μήνες και δέκα ημέρες με τριετή αναστολή, καθώς ήταν το πρώτο του αδίκημα. Ο αδελφός του Τζο και ο φίλος του Κρις Σάρμαν, που δικάστηκαν μαζί του, καταδικάστηκαν σε 13 μήνες με αναστολή, αφού επίσης κρίθηκαν ένοχοι.

Στην απολογία τους ανέφεραν ανάμεσα στα άλλα πως κάποιοι άγνωστοι είχαν ρίξει «ναρκωτικό του βιασμού» στην αδερφή του και τους έψαχναν και πως τους «σταμάτησαν αστυνομικοί με πολιτικά και ξεκίνησαν κατευθείαν να τους χτυπούν με τα γκλομπ, με αποτέλεσμα να νομίζουν πως έπεφταν θύματα απαγωγής».