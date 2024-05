Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Χάνει τον τελικό του FA Cup κόντρα στην Σίτι ο Μαγκουάιρ (pic)

H Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει την προετοιμασία της για τον τελικό Κυπέλλου Αγγλίας κόντρα στην συμπολίτισσα Σίτι στο Γουέμπλεϊ, όπου οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο (25/5,17:00).

Ωστόσο, η εβδομάδα δεν εξελίχθηκε καλά για τους «κόκκινους διάβολους» οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Γιουνάιτεντ, ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους «πολίτες, αφού ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού.

Ο διεθνής σέντερ μπακ των «κόκκινων διάβολων» υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην τελευταία προπόνηση και θα μείνει εκτός για τον μεγάλο τελικό.

Ο Έρικ Τεν Χααγκ επιβεβαίωσε την είδηση στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την «αιώνια» αντίπαλο. «Ο Μαγκουάιρ δεν θα είναι διαθέσιμος», τόνισε ο Ολλανδός τεχνικός.

🚨 Erik has ruled @HarryMaguire93 out of Saturday’s #FACupFinal.

The boss also provided fitness updates on several other Reds ⤵️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) May 23, 2024