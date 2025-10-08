Επανήλθε στο κανονικό δρομολόγιο το λεωφορείο 735

Επανήλθε, εδώ και λίγες ημέρες, στην καθιερωμένο δρομολόγιο, η λεωφορειακή γραμμή 735 Αχαρνές-Ζεφύρι-Σταθμός Κάτω Πατησίων και πλέον εξυπηρετεί όλο το επιβατικό κοινό του Ζεφυρίου, καθώς διασχίζει και πάλι τη Λεωφόρο Παναγίας Γρηγορούσας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμος Φυλής, «το δρομολόγιο είχε μεταβληθεί, μετά τις 7 το απόγευμα, με Απόφαση του ΟΑΣΑ, λόγω δολιοφθορών που είχαν προκληθεί, για πολλοστή φορά, σε λεωφορεία. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της Λεωφόρου Παναγιάς Γρηγορούσας δεν καλυπτόταν, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι του Ζεφυρίου που διαμένουν εκατέρωθεν αυτής».

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου, «η επάνοδος στην κανονικότητα έγινε χάρη στην επιμονή του Αντιδημάρχου Γιάννη Μαυροειδάκου και της δημοτικής Αρχής. Ο Αντιδήμαρχος προκάλεσε σύσκεψη του Δήμου Φυλής, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), του ΟΑΣΑ και της Κοινοπραξίας των Λεωφορείων, στην οποία δόθηκαν οι εγγυήσεις ασφάλειας που ζητούσαν οι οδηγοί των λεωφορείων».

Πλέον τα δρομολόγια εκτελούνται απρόσκοπτα και μάλιστα με λεωφορεία νέας τεχνολογίας που απέκτησε η Κοινοπραξία των Λεωφορείων, κάτι που έχει προκαλέσει ικανοποίηση στο επιβατικό κοινό του Ζεφυρίου.

Δημόσιο αγαθό η συγκοινωνία

Την ανάγκη να διασφαλιστεί, πάση θυσία, το δημόσιο αγαθό της συγκοινωνίας επισημαίνει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. «Τόσο οι προηγούμενες διοικήσεις όσο και η δική μας έχουν αγωνιστεί για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε μειοψηφίες ασυνείδητων να επιβάλουν τις παράνομες και αντικοινωνικές συμπεριφορές τους», δήλωσε.

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Φυλής