Επανήλθε στο κανονικό δρομολόγιο το λεωφορείο 735
Αυτοδιοίκηση 08 Οκτωβρίου 2025 | 15:59

Επανήλθε στο κανονικό δρομολόγιο το λεωφορείο 735

Το δρομολόγιο του λεωφορείου 735 εξυπηρετεί και πάλι όλο το επιβατικό κοινό του Ζεφυρίου, καθώς διασχίζει και πάλι τη Λεωφόρο Παναγίας Γρηγορούσας.

Vita.gr
Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Spotlight

Επανήλθε, εδώ και λίγες ημέρες, στην καθιερωμένο δρομολόγιο, η λεωφορειακή γραμμή 735 Αχαρνές-Ζεφύρι-Σταθμός Κάτω Πατησίων και πλέον εξυπηρετεί όλο το επιβατικό κοινό του Ζεφυρίου, καθώς διασχίζει και πάλι τη Λεωφόρο Παναγίας Γρηγορούσας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμος Φυλής, «το δρομολόγιο είχε μεταβληθεί, μετά τις 7 το απόγευμα, με Απόφαση του ΟΑΣΑ, λόγω δολιοφθορών που είχαν προκληθεί, για πολλοστή φορά, σε λεωφορεία. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της Λεωφόρου Παναγιάς Γρηγορούσας δεν καλυπτόταν, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι του Ζεφυρίου που διαμένουν εκατέρωθεν αυτής».

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου, «η επάνοδος στην κανονικότητα έγινε χάρη στην επιμονή του Αντιδημάρχου Γιάννη Μαυροειδάκου και της δημοτικής Αρχής. Ο Αντιδήμαρχος προκάλεσε σύσκεψη του Δήμου Φυλής, με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), του ΟΑΣΑ και της Κοινοπραξίας των Λεωφορείων, στην οποία δόθηκαν οι εγγυήσεις ασφάλειας που ζητούσαν οι οδηγοί των λεωφορείων».

Πλέον τα δρομολόγια εκτελούνται απρόσκοπτα και μάλιστα με λεωφορεία νέας τεχνολογίας που απέκτησε η Κοινοπραξία των Λεωφορείων, κάτι που έχει προκαλέσει ικανοποίηση στο επιβατικό κοινό του Ζεφυρίου.

Δημόσιο αγαθό η συγκοινωνία

Την ανάγκη να διασφαλιστεί, πάση θυσία, το δημόσιο αγαθό της συγκοινωνίας επισημαίνει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. «Τόσο οι προηγούμενες διοικήσεις όσο και η δική μας έχουν αγωνιστεί για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε μειοψηφίες ασυνείδητων να επιβάλουν τις παράνομες και αντικοινωνικές συμπεριφορές τους», δήλωσε.

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Φυλής

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Αγώνας δρόμου 08.10.25

Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει

Μια έντονη βροχόπτωση στην Άνδρου δοκίμασε τις αντοχές του νησιού και τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Σύνταξη
Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης
Διαδημοτική συνεργασία 07.10.25

Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης

Γέφυρες συνεργασίας «χτίζει» με την Κρήτη ο Δήμος Ιωαννιτών, με στόχο να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης στα πεδία του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας μεταξύ αλλων.

Σύνταξη
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων
Ανθεκτικότητα 07.10.25

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους-Ξεκάθαρη στάση της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΝ
Σταθερή θέση 07.10.25

Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους-Ξεκάθαρη στάση της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΝ

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία από τις αρμοδιότητες της, τόνισε η ηγεσία της ΚΕΔΕ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ παρουσία τριών Υπουργών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Financial Times 08.10.25

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
1805 08.10.25

Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές
Όλα όσα γνωρίζουμε 08.10.25

Επιμένει η Χαμάς στην πλήρη απόσυρση των IDF - Με ποιους θέλει να ανταλλάξει τους ομήρους - Τι λένε οι μεσολαβητές

Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτος και Τουρκία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Θετικό το κλίμα αλλά σημαντικά τα εμπόδια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση Μυλωνάκη και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που του αποδίδουν ότι πάει να «κάψει» τον Βορίδη για να βγει ο ίδιος από το κάδρο. Η γνώση του σημειώματος Βάρρα πριν το μπλοκάρισμα της Προανακριτικής. Πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Culture Live 08.10.25

Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του (σ.σ. Μπομπ Ρος) συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Σύνταξη
