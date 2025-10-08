Λαύριο: Βίντεο – ντοκουμέντο από την κατάρρευση του μπαλκονιού
Μία γυναίκα τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά από την πτώση του μπαλκονιού στο Λαύριο - Επικράτησε πανικός
Πανικός επικράτησε από την κατάρρευση του μπαλκονιού στο Λαύριο την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.
Το μπαλκόνι έπεσε ενώ υπήρχαν περαστικοί σχεδόν από κάτω του
Μία γυναίκα τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά.
Το σοβαρό περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, μέσα στην πόλη του Λαυρίου.
Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο από το Λαύριο:
Αμέσως μετά το ατύχημα, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να ασφαλίσουν τον χώρο.
Δείτε χαρακτηριστική εικόνα:
Φωτογραφίες από το σημείο δημοσίευσε και η Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής στον λογαριασμό της στο Facebook:
