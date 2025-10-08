newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Λαύριο: Βίντεο – ντοκουμέντο από την κατάρρευση του μπαλκονιού
Ελλάδα 08 Οκτωβρίου 2025 | 16:32

Μία γυναίκα τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά από την πτώση του μπαλκονιού στο Λαύριο - Επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Πανικός επικράτησε από την κατάρρευση του μπαλκονιού στο Λαύριο την Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Το μπαλκόνι έπεσε ενώ υπήρχαν περαστικοί σχεδόν από κάτω του

Μία γυναίκα τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, μέσα στην πόλη του Λαυρίου.

Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο από το Λαύριο:

Αμέσως μετά το ατύχημα, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να ασφαλίσουν τον χώρο.

Δείτε χαρακτηριστική εικόνα:

Το σημείο όπου κατέρρευσε το μπαλκόνι στο Λαύριο.

Φωτογραφίες από το σημείο δημοσίευσε και η Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής στον λογαριασμό της στο Facebook:

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

Φυσικό αέριο
LNG: Καταλύτης η Ελλάδα στην απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από τη Ρωσία

LNG: Καταλύτης η Ελλάδα στην απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από τη Ρωσία

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
Στη Θεσσαλονίκη 08.10.25

Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

Η καταδίκη αφορά βιασμό, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της 30χρονης συζύγου, συχνά μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους - Ο 40χρονος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και πλέον θεωρείται φυγόποινος

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» – Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ
Φοινικούντα 08.10.25

«Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» - Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και φούτερ» - Τι λέει ο ανηψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Τέμπη: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο Ασλανίδης – Ζητεί αναβάθμιση κατηγοριών σε κακούργημα για τον Τριαντόπουλο
Τέμπη 08.10.25

Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο Ασλανίδης - Ζητεί αναβάθμιση κατηγοριών σε κακούργημα για τον Τριαντόπουλο

Ο Παύλος Ασλανίδης μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και καταθέτουν στην ανάκριση που διενεργείται για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Κρήτη: Αναφορές για αιτήσεις μαϊμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» – Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Νέα κομπίνα; 08.10.25

Αναφορές για αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ στο «Αλλάζω θερμοσίφωνα» -  Η σύνδεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρονται να έχουν ανάμιξη σε κομπίνα με αιτήσεις μαΐμού μέσω ΚΥΔ για το πρόγραμμα «αλλάζω θερμοσίφωνα»

Σύνταξη
Αιτωλοακαρνανία: «Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» – Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια
Συστάσεις προς κατοίκους 08.10.25

«Φαινόμενο που δύσκολα ανιχνεύεται» - Λέκκας για τον κρατήρα που άνοιξε ανάμεσα σε σπίτια στην Αιτωλοακαρνανία

Τα επιρρεπή στη διάβρωση πετρώματα της περιοχής επιτείνουν την εμφάνιση φαινομένων όπως η πρόσφατη καθίζηση με δημιουργία κρατήρα στην Αιτωλοακαρνανία, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές
Όλα όσα γνωρίζουμε 08.10.25

Επιμένει η Χαμάς στην πλήρη απόσυρση των IDF - Με ποιους θέλει να ανταλλάξει τους ομήρους - Τι λένε οι μεσολαβητές

Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτος και Τουρκία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Θετικό το κλίμα αλλά σημαντικά τα εμπόδια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση Μυλωνάκη και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που του αποδίδουν ότι πάει να «κάψει» τον Βορίδη για να βγει ο ίδιος από το κάδρο. Η γνώση του σημειώματος Βάρρα πριν το μπλοκάρισμα της Προανακριτικής. Πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Culture Live 08.10.25

Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του (σ.σ. Μπομπ Ρος) συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
Στη Θεσσαλονίκη 08.10.25

Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

Η καταδίκη αφορά βιασμό, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της 30χρονης συζύγου, συχνά μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους - Ο 40χρονος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και πλέον θεωρείται φυγόποινος

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Αλέγκρι στον Πούλισικ: «Σου το είχα πει για τα πέναλτι…» (vid)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Η προειδοποίηση του Αλέγκρι στον Πούλισικ: «Σου το είχα πει για τα πέναλτι…» (vid)

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είχε προειδοποιήσει τον Κρίστιαν Πούλισικ για τον τρόπο που εκτελεί τα πέναλτι, πριν την μοιραία χαμένη εκτέλεση στο ντέρμπι της Μίλαν με τη Γιουβέντους.

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» – Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ
Φοινικούντα 08.10.25

«Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» - Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και φούτερ» - Τι λέει ο ανηψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Γιούργκεν Κλοπ, 10 χρόνια μετά: Ο «Normal One» που έκανε ξανά… special τη Λίβερπουλ (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Γιούργκεν Κλοπ, 10 χρόνια μετά: Ο «Normal One» που έκανε ξανά… special τη Λίβερπουλ (vids, pics)

Σαν σήμερα πριν μια δεκαετία, ο Γιούργκεν Κλοπ αναλαμβάνει τις τύχες της Λίβερπουλ και επαναφέρει σταδιακά τους «ρεντς» στις ημέρες δόξας του παρελθόντος.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
