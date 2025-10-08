Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται μια 49χρονη γυναίκα η οποία έπεσε από τις σκάλες πολυκατοικίας στο κέντρο των Χανίων.

Το περισταστικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν η άτυχη γυναίκα και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, έπεσε στο κενό του κλιμακοστασίου μεταξύ πρώτου ορόφου και ισογείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το συμβάν αντιλήφθηκε ένοικος της πολυκατοικίας ο οποίος ειδιποιησε άμεσα τις αρχές. Η 49χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τραυματισμένη στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή της στην εντατική.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛ.ΑΣ. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε ατύχημα ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.