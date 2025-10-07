Παρ’ ολίγον τραγωδία σήμερα το πρωί σε υπό ανέγερση οικοδομή στην οδό Μπουμπουλίνας και Φράττη στην Πάτρα.

Γύρω στις 10.30 το πρωί έπεσε κεραυνός στο κέντρο της πόλης και χτύπησε 42χρονο χειριστή μηχανήματος που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, o 42χρονος δέχθηκε ισχυρό φορτίο και σωριάστηκε αναίσθητος.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο το πλήρωμα του οποίου του παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.