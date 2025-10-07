Πάτρα: Τραυματίστηκε εργαζόμενος σε οικοδομή από πτώση κεραυνού
Ένας εργαζόμενος σε υπό ανέγερση οικοδομή τραυματίστηκε σήμερα το πρωί, μετά από πτώση κεραυνού.
Παρ’ ολίγον τραγωδία σήμερα το πρωί σε υπό ανέγερση οικοδομή στην οδό Μπουμπουλίνας και Φράττη στην Πάτρα.
Γύρω στις 10.30 το πρωί έπεσε κεραυνός στο κέντρο της πόλης και χτύπησε 42χρονο χειριστή μηχανήματος που βρισκόταν κοντά στο σημείο.
Σύμφωνα με το tempo24.news, o 42χρονος δέχθηκε ισχυρό φορτίο και σωριάστηκε αναίσθητος.
Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο το πλήρωμα του οποίου του παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
