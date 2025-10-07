Ρίγα – ΑΕΚ 53-69: «Διπλό» στη Λετονία και ξεκίνημα με το… δεξί για την Ένωση (vid)

Με το… δεξί στον έκτο όμιλο του BCL η ΑΕΚ! Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα η Ένωση επικράτησε στη Λετονία με 69-53 της Ρίγα για την πρεμιέρα της διοργάνωσης και έκανε σημαντικό βήμα και για την πρωτιά.

Πρώτος σκόρερ και μοναδικός διψήφιος για τους «κιτρινόμαυρους» ήταν ο Κατσίβελης με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Γκρέι που είχε μεν μόλις 6 πόντους αλλά έδωσε 8 ασίστ ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ. Για τη Ρίγα ξεχώρισε ο Πόρτερ με 16 πόντους.

Οι αμυντικές… ορέξεις των φιλοξενούμενων φάνηκαν από το ξεκίνημα, με την ελληνική ομάδα να περιορίζει στους 12 πόντους τους γηπεδούχους στο πρώτο δεκάλεπτο και να εξασφαλίζουν μία διαφορά ασφαλείας 14 πόντων (12-26 στο 10′).

Το πλάνο δεν άλλαξε μέχρι το ημίχρονο και με την Ένωση να κρατά και πάλι τους Λετονούς στους 12 πόντους, οι δύο ομάδες πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα στο +17 (24-41 στο 20′).

Καρμπόν του πρώτου μέρους και το δεύτερο, με την ΑΕΚ δείχνει διάρκεια στο αμυντικό πλάνο της και να μην αισθάνεται σε κανένα σημείο απειλή από τη Ρίγα, πανηγυρίζοντας στην πρεμιέρα ένα πολύτιμο διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 24-41, 40-57, 53-69

Ρίγα (Γκούλμπις): Πόρτερ 16 (7/9 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπουμάιστερς, Άντζεβς 5 (1), Αλεκσάντροβς, Μπέρτανς 4 (1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ασίστ), Βάναγκς 2, Νοβίτσκι 10 (4/7 δίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Νιέντρα, Κιλπς 2 (0/10 σουτ), Λεϊμάνις 8 (2/8 σουτ)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 6 (3/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σκορδίλης, Κατσίβελης 13 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φλιώνης 8 (1/5 σουτ, 6/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λεκαβίτσιους 3, Αρσενόπουλος 3, Πετσάρσκι 2, Κουζμίνσκας 9 (2), Μπάρτλι 7 (1/2 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Αρμς 5 (1), Σίλβα 7 (2/2 δίποντα, 3/4 βολές), Χαραλαμπόπουλος 6 (1/1 δίποντο, 0/4 τρίποντα, 4/4 βολές).