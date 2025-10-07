magazin
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
H Έλενα Πέγκα μας ξεναγεί σε ένα σύμπαν «παράφορου κεραυνοβόλου έρωτα» και μας συστήνει τους «Ερωτευμένους»
Culture Live 07 Οκτωβρίου 2025 | 12:01

H Έλενα Πέγκα μας ξεναγεί σε ένα σύμπαν «παράφορου κεραυνοβόλου έρωτα» και μας συστήνει τους «Ερωτευμένους»

«Ο Σέπαρντ παρουσιάζει τον έρωτα σαν ένα συναίσθημα που καταλύει την λογική και οδηγεί τους εραστές σε μία συνθήκη ταραγμένη, αβίωτη» λέει η Έλενα Πέγκα στο in

Πάνος Καισσαράτος
ΚείμενοΠάνος Καισσαράτος
Spotlight

Η σκηνοθέτις και συγγραφέας Έλενα Πέγκα παρουσιάζει από τις 16 Οκτωβρίου στο BIOS το εμβληματικό έργο του Σαμ Σέπαρντ «Οι ερωτευμένοι» (Fool for Love).

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η Μελία Κράιλινγκ, ο Παναγιώτης Γαβρέλας, ο Δημήτρης Καραβιώτης και ο Νίκος Βατικιώτης καλούνται να αναμετρηθούν με το πάθος, τη βία και τα μυστικά ενός έρωτα χωρίς διέξοδο σε μια παράσταση που αποκαλύπτει με σκληρότητα, αλλά και ποιητική ένταση την κόλαση του έρωτα και τη βαριά κληρονομιά μίας οικογένειας.

Το έργο του Σαμ Σέπαρντ (1943–2017) κινείται ανάμεσα στον ωμό ρεαλισμό και την ποιητικότητα, φωτίζοντας τα πιο σκοτεινά τοπία της ανθρώπινης ψυχής. Γραμμένο το 1983, το «Fool for Love» αναγνωρίστηκε αμέσως ως ένα από τα πιο ισχυρά και αντιπροσωπευτικά έργα του, φτάνοντας μέχρι και την υποψηφιότητα για το βραβείο Pulitzer.

Δύο χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Ρόμπερτ Άλτμαν, με τον ίδιο τον Σέπαρντ και την Κιμ Μπάσινγκερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Η Έλενα Πέγκα μίλησε στο in και μας παρουσίασε τους «Ερωτευμένους»

1. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε στο «Fool for Love» του Sam Shepard; Γιατί αποφασίσατε να το σκηνοθετήσετε;

Σπούδασα στις ΗΠΑ και έζησα εκεί δέκα χρόνια. Στη Νέα Υόρκη παρουσιάστηκαν τα πρώτα θεατρικά μου έργα, δύο μονόπρακτα, ένας μονόλογος, ένα δίπρακτο έργο. Τα είχα γράψει στα αγγλικά. Το Αμερικάνικο θέατρο και η πρωτοποριακή αισθητική των Αμερικάνων δημιουργών με διαμόρφωσε. Από νέα γνώρισα τα έργα του Σαμ Σέπαρντ, τα περισσότερα τα έχω δει στην σκηνή. Μου άρεσαν γιατί δεν ήταν ηθογραφίες, αλλά είχαν την ποιητική οπτική του συγγραφέα τους. Διεισδύουν στο πώς οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους, στους δεσμούς που φτιάχνουν, ερωτικούς ή οικογενειακούς. Τον απασχολούν τα συναισθήματα που γεννά η επαφή με τους άλλους, αλλά και η επαφή με την φύση, πώς μας διαμορφώνει η μοναξιά, η απογοήτευση, η απώλεια. Είχα βάλει μπρος να σκηνοθετήσω ένα άλλο έργο του Σέπαρντ, το The Curse of The Starving Class. Όταν η Μελία Κράιλινγκ μου πρότεινε να σκηνοθετήσω το Fool For Love, και να παίξει η ίδια την Μέι, δέχτηκα αμέσως. Είναι συναρπαστικό έργο και ο ρόλος της Μέι της πηγαίνει. Είναι ένα έργο κλασικό πλέον, με μεγάλη διαδρομή και πετυχημένα ανεβάσματα, ακόμη και στο Broadway.

2. Ποιο είναι το κεντρικό θέμα που εξερευνά το έργο;

Το έργο έχει σαν κεντρικό θέμα τον παράφορο κεραυνοβόλο έρωτα και την δύναμη που ασκεί σε αυτούς που τον ζούνε. Ο Σέπαρντ παρουσιάζει τον έρωτα σαν ένα συναίσθημα που καταλύει την λογική και οδηγεί τους εραστές σε μία συνθήκη ταραγμένη, αβίωτη. Τους απομονώνει από τον υπόλοιπο κόσμο, τους βγάζει έξω από την κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα τους στερεί την σχέση που μπορεί να έχει ο κάθε ένας με τον εαυτό του. Οι ερωτευμένοι δεν είναι ποτέ μόνοι, είναι μαζί ανένταχτοι και μόνοι στον κόσμο.

3. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στη σκηνοθεσία αυτής της παράστασης; Τι σας συγκίνησε στις πρόβες;

Είναι πρόκληση να ανεβάζω ένα τόσο έντονα συναισθηματικό έργο σε μία εποχή που γίνεται όλο και πιο αποστειρωμένη. Η τεχνολογία, που η εποχή μας λατρεύει, μας έχει απομακρύνει από το σώμα μας, τις αισθήσεις, τα συναισθήματα. Έχει φέρει την λογική στο κέντρο της ζωής μας, ζούμε με διαμεσολάβηση τεχνητών εικόνων, με κουμπιά και οθόνες. Το έργο μας θυμίζει την μαγεία της ερωτικής ορμής, το μυστήριο της ερωτικής επαφής, τον πόθο, τη ζήλεια. Με συγκινεί στις πρόβες όταν ο θεατρικός λόγος κάνει τα σώματα και τις φωνές των ηθοποιών να πάλλονται. Όταν γίνονται ξεσπάσματα και ανεβαίνει η θερμοκρασία και οι παλμοί της καρδιάς επιταχύνονται.

4. Τι θέλετε να πάρει μαζί του ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση;

Στη σκηνοθεσία δεν χρησιμοποιώ βίντεο, προβολές, τεχνολογία. Είναι οι τέσσερεις ηθοποιοί σε αδιάλειπτη ένταση. Ο συγγραφέας δεν σχολιάζει τους ήρωες του, δεν κρίνει το πώς νιώθουν και γιατί. Και στη σκηνοθεσία δεν θέλω να σχολιάσω, ούτε να κρίνω. Μπαίνω στη δίνη των συναισθημάτων. Και έτσι θα ήθελα και ο θεατής να μπει και να παραδοθεί στη δίνη των συναισθημάτων.

5. Πώς βιώνετε τη συγγραφή σε σχέση με τη σκηνοθεσία; Είναι δύο ρόλοι που συνεργάζονται ή συγκρούονται;

Είναι δύο ρόλοι που συγκρούονται. Η συγγραφή ζητά απομόνωση και εσωστρέφεια. Η σκηνοθεσία ζητά συλλογικότητα και εξωστρέφεια. Με τα χρόνια, έχω δει πως συνεργάζονται, πως το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Πρόσφατα πέρασα αρκετό χρόνο, ειδικά με την πανδημία, γράφοντας, σε απομόνωση. Χαίρομαι που επιστρέφω στην εξωστρέφεια, στην ομάδα, στην σκηνοθεσία.

6. Υπάρχει κάτι που δεν έχετε ακόμα τολμήσει να γράψετε ή να ανεβάσετε στη σκηνή;

Είναι αρκετά θεατρικά έργα που μου αρέσουν και που δεν έχω τολμήσει να ανεβάσω στη σκηνή. Κυρίως κλασικά έργα που τώρα με ελκύουν να τα σκηνοθετήσω.

7.Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Θα ήθελα να συνεχίσω με την σκηνοθεσία. Παράλληλα, γράφω ένα καινούργιο έργο θεατρικό. Το Εθνικό θέατρο εγκαινιάζει τα Σαλόνια Γλώσσας και εκεί θα παρουσιάσω την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη ένα δείγμα από αυτό το έργο.

H υπόθεση του έργου

Το «Fool for Love» είναι η ιστορία δύο ανθρώπων που βρίσκονται παγιδευμένοι σε έναν έρωτα ικανό να τους καταστρέψει. Η Μέι και ο Έντι συναντιούνται ξανά σ’ ένα παλιό μοτέλ, χαμένο μέσα στην έρημο της Καλιφόρνιας. Ο χώρος, απομονωμένος και κλειστοφοβικός, γίνεται το πεδίο μιας ανελέητης αναμέτρησης, όπου η αγάπη μετατρέπεται σε εμμονή και η έλξη σε βία. Πάθος, ζήλια, πόθος και οργή εναλλάσσονται με καταιγιστικό ρυθμό, καθώς οι δυο τους παλεύουν να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλον, την ίδια στιγμή που ξέρουν πως δεν μπορούν να ζήσουν χωριστά.

Καθώς η νύχτα προχωρά, το παιχνίδι της έλξης και της απόρριψης αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: η σχέση τους είναι δεμένη όχι μόνο με το πάθος αλλά και με ένα μυστικό που βαραίνει σαν κατάρα. Το παρελθόν τους, ενσαρκωμένο στη φιγούρα ενός ηλικιωμένου άνδρα, ξετυλίγεται σαν φάντασμα που δεν λέει να φύγει. Η παρουσία του φωτίζει την κρυμμένη αλήθεια και αποκαλύπτει το τραύμα που τους κρατά αλυσοδεμένους. Ένα τραύμα που γίνεται ταυτόχρονα δεσμός και καταστροφή.

Η παράσταση

Η Έλενα Πέγκα στους “Ερωτευμένους” συνδυάζει το μελό με τη φάρσα, τον ρεαλισμό με τον συμβολισμό, και σκηνοθετεί μία παράσταση που μιλά για τη βαριά κληρονομιά των οικογενειακών προτύπων, την καταστροφική δύναμη του πάθους και τον εγκλωβισμό των ανθρώπων στα μυστικά του παρελθόντος.

Η ασφυκτική ατμόσφαιρα του μοτέλ μετατρέπεται σε σκηνικό ψυχικής απογύμνωσης, όπου οι ήρωες παλεύουν ανάμεσα στην αγάπη και τη βία, την αλήθεια και το ψέμα, αναζητώντας μάταια μια λύτρωση που δεν έρχεται ποτέ.

Μία παράσταση που δεν είναι απλώς μια ιστορία έρωτα και καταστροφής, αλλά μια ωμή και ταυτόχρονα ποιητική μελέτη πάνω στην ανθρώπινη ψυχή.

Συντελεστές
Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος
Σκηνοθεσία: Ελένα Πέγκα
Σκηνικό: Ζωή Φαμέλη
Φωτισμοί: Στέλλα Καλτσού
Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου
Μουσική: Φάνης Ζαχόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Δάφνη Καμέννου
Φωτογραφίες: Τάσος Βρεττός
Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη
Διαφήμιση – Social Media: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας
Παραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Παίζουν οι:
Μέι: Μελία Κράιλινγκ
Έντι: Παναγιώτης Γαβρέλας
Ηλικιωμένος: Δημήτρης Καραβιώτης
Μάρτιν: Νίκος Βατικιώτης

INFO
Χώρος: BIOS (Πειραιώς 84)
Πρεμιέρα: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Μέρες & Ώρες παραστάσεων:
Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00
Κυριακή στις 20:00

Το έργο είναι κατάλληλο για κοινό άνω των 16 χρόνων.
Παίζεται χωρίς διάλειμμα.

Εισιτήρια:
Κανονικό: 20 ευρώ
Φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65, ΑΜΕΑ: 18 ευρώ

Προπώληση: https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/theater/oi-eroteumenoi-tou-sam-separnt/

