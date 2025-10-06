magazin
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
«Eternity»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Ιταλία, πρωταγωνιστές Γουίλιαμ Χ. Μέισι και Μίντοου Γουίλιαμς
Culture Live 06 Οκτωβρίου 2025 | 15:45

«Eternity»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Ιταλία, πρωταγωνιστές Γουίλιαμ Χ. Μέισι και Μίντοου Γουίλιαμς

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2026.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Γουίλιαμ Χ. Μέισι και ο ηθοποιός των σειρών «The Flight Attendant» και «Partner Track», Νόλαν Τζέραρντ Φανκ εντάχθηκαν στο καστ του ερωτικού θρίλερ με τον προσωρινό τίτλο «Eternity».

Οι δύο πρωταγωνιστές θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη βραβευμένη με Εmmy παραγωγό, ηθοποιό και τραγουδίστρια, Μίντοου Γουίλιαμς (Meadow Williams), όπως αναφέρει το Deadline.

Το στόρι της ταινίας

Με φόντο την Μεσόγειο στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, το φιλμ ακολουθεί «τον Calvin Wells (Φανκ), έναν χαρισματικό απατεώνα που βάζει στο μάτι την Katrine Winters (Γουίλιαμς), μια μυστηριώδη δισεκατομμυριούχο χήρα.

Γοητευμένος από την περιουσία και τη γοητεία της, ο Calvin δέχεται την πρόσκληση να επιβιβαστεί στο πολυτελές γιοτ της, το Eternity, όπου γρήγορα θα συνειδητοποιήσει ότι ο λαμπερός της κόσμος κρύβει σκοτεινά μυστικά».

«Η Katrine Winters είναι γοητευτική, εντυπωσιακή και άκρως αντιφατική. Το να υποδυθώ κάποια που ο κόσμος της είναι τόσο όμορφος στην επιφάνεια, αλλά τα μυστικά της είναι αμείλικτα, είναι μια συναρπαστική πρόκληση…είμαι ενθουσιασμένη που συμμετέχω σε μια ταινία όπου o πόθος, ο κίνδυνος και η εξαπάτηση συγκρούονται».

Ποιοι συμπληρώνουν το καστ

Οι Εμανουέλα Ποστακίνι, Λούντι Λιν και Κριστιάνο Κάκαμο.

Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τζέιμι Μάρσαλ, ενώ τη παραγωγή υπογράφουν η Τζανέτ Βολτούρνο και ο Τζο Μέισον. Η ταινία γυρίζεται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία με διευθυντή φωτογραφίας τον Μάικλ Μέριμαν.

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής
Κινούμενα σχέδια 05.10.25

O Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ πιστεύει ότι το φαινόμενο Rashomon φταίει για τη σύγχυση της εποχής

Ο σκηνοθέτης του animation «Olivia & the Clouds», Τομάς Πιτσάρντο Εσπαϊγιάτ, μιλάει για το φαινόμενο Rashomon που οδήγησε στη δημιουργία της ταινίας του, η οποία συμμετείχε στο φεστιβάλ του Ανεσί και πρόσφατα στο Animasyros.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία
«Ειλικρινής» 05.10.25

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν νιώθει ευγνωμοσύνη για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στη νέα βιογραφική του ταινία

«Ένα ευχαριστώ στον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την κατάθεση ψυχής» δήλωσε ο Μπρους Σπρίνγκστιν για την ερμηνεία του Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στην βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»
Βίντεο 05.10.25

Κρίστι Νόεμ για την παρουσία της ICE στο Super Bowl: «Ναι, θα είμαστε παντού. Ο νόμος θα εφαρμοστεί»

«Κανείς δεν πρέπει να βρίσκεται στο Super Bowl αν δεν είναι νομοταγής πολίτης», είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ σχολιάζοντας την παρουσία της ICE στο Super Bowl 2026

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια
Gonzo δημοσιογραφία 05.10.25

Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

Η σύζυγος του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Χάντερ Τόμσον, ζήτησε «επανεξέταση» από το γραφείο ερευνών του Κολοράντο, αφού ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία το 2005.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«One Battle After Another» – H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε
Ενισχυμένος καθρέφτης 04.10.25

«One Battle After Another» - H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε

Η τρελή ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990 του Τόμας Πίντσον, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον πολιτιστικό διάλογο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Culture Live 04.10.25

Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Με τον πιο ωραίο τρόπο έριξε αυλαία η φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους», αλλά και τον επετειακό τόμο «Εβδομήντα Πράξεις».

Σύνταξη
Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση
Δύο χρόνια 04.10.25

Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση

Ανάμεσα στους αλληλέγγυους που σαλπάρουν για τη Γάζα σε μια νηοπομπή γνωστή ως Thousand Madleens, βρίσκεται και ο φωτογράφος Shahidul Alam, ο οποίος μίλησε στην The Art Newspaper για την αποστολή τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου
Προφήτης 04.10.25

Σατιρικό βιβλίο του Τόλκιν που εκδόθηκε μετά θάνατον καταγγέλλει την κουλτούρα του αυτοκινήτου

«Πρόκειται για μια σάτιρα της νεωτερικότητας. Τα τέρατά της είναι τα αυτοκίνητα» γράφει ο John Garth στους Times. Στο σατιρικό έργο The Bovadium Fragments, που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, ο δημιουργός του Χόμπιτ, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, καταγγέλλει τα τετράτροχα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παπασταύρου: Διαρκής αναβάθμιση των διμερών στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στην ενέργεια
ΥΠΕΝ 06.10.25

Παπασταύρου: Διαρκής αναβάθμιση των διμερών στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στην ενέργεια

Αναπτύχθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του υδρογόνου, στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει φυσική πύλη για τη μεταφορά της σαουδαραβικής παραγωγής προς τις ευρωπαϊκές αγορές

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για προσχέδιο προϋπολογισμού: Η κυβέρνηση έκλεισε τον κύκλο της, με την κοινωνία παγιδευμένη σε λιτότητα
Δήλωση Κουκουλόπουλου 06.10.25

ΠΑΣΟΚ για προσχέδιο προϋπολογισμού: Η κυβέρνηση έκλεισε τον κύκλο της, με την κοινωνία παγιδευμένη σε λιτότητα

«Είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν το “τέρας” της ακρίβειας, που μαστίζει τα νοικοκυριά και κάθε παραγωγική δραστηριότητα», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Πάρις Κουκουλόπουλος

Σύνταξη
Κωτσαντής για καλώδιο Ελλάδα – Κύπρου: Οι εξελίξεις εκθέτουν την κυβέρνηση και τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών»
ΚΚΕ 06.10.25

Κωτσαντής για καλώδιο Ελλάδα – Κύπρου: Οι εξελίξεις εκθέτουν την κυβέρνηση και τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών»

«Οι αιτίες είναι γεωπολιτικές και όχι οικονομικές, στον επιμερισμό, δηλαδή, του κόστους», υποστήριξε ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής

Σύνταξη
«Το σάπιο καλαμπόκι του Τραμπ», «η ακαμψία της χωρίστρας του Στάρμερ» – Τι μαρτυρούν τα μαλλιά των ηγετών
Τρίχες 06.10.25

«Το σάπιο καλαμπόκι του Τραμπ», «η ακαμψία της χωρίστρας του Στάρμερ» - Τι μαρτυρούν τα μαλλιά των ηγετών

Από το άκαμπτο χτένισμα του Κιρ Στάρμερ μέχρι τα λαμπερά μαλλιά του κινήματος Maga στο ίνσταγκραμ, η κόμη ενός πολιτικού μπορεί να πει πολλά – «λέει πολλά για αυτά που πρεσβεύει όσο και για τις επικρατούσες πολιτικές τάσεις» σχολιάζει η Ellie Violet Bramley στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Η Betsson, συνεχίζοντας να στηρίζει τον αθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες, ήταν φέτος Επίσημος Χορηγός στον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Σύνταξη
Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού
Σύστημα υγείας 06.10.25

Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού

Το 40% των ασθενών κλείνει τελικά ραντεβού - Οι ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο, δίνουν στο ΕΣΥ 4,4 βαθμούς με άριστα το 5, κυρίως ικανοποιημένοι από τους γιατρούς τους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κατρίνης: Ανησυχητική η διάσταση Ελλάδας-Κύπρου, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης – Στις καλένδες το καλώδιο
ΠΑΣΟΚ 06.10.25

Κατρίνης: Ανησυχητική η διάσταση Ελλάδας-Κύπρου, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης – Στις καλένδες το καλώδιο

«Αλίμονο αν αυτό οδηγήσει σε διατάραξη σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό», τόνισε ο βουλευτής Ηλείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ
«Να είσαι ειλικρινής» 06.10.25

Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια αποκάλυψε πώς ένιωσε που ο σύζυγός της την έβγαλε στη σέντρα για την εργατική τάξη και την Rolls Royce.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς για παραίτηση Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων
«Θέση αρχής» 06.10.25

Τσουκαλάς για παραίτηση Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων

«Ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί σωστό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Η ΝΔ πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψει τους πραγματικούς ενόχους – Ο καυγάς με τον Σκρέκα στον αέρα
Για την Κάρλα 06.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Η ΝΔ πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψει τους πραγματικούς ενόχους – Ο καυγάς με τον Σκρέκα στον αέρα

«Ο καθένας δηλώνει ότι τον αφήνει το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώσει», λέει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητα της Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητα της Αριστεράς

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας και μίλησε, εκτός των άλλων και για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Παύλος Παντελίδης που κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας (vid)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Ποιος είναι ο Παύλος Παντελίδης που κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας (vid)

Ο Παύλος Παντελίδης είναι η έξτρα κλήση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λόγω του ότι είναι αμφίβολος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας - Η εξαιρετική σεζόν με την Κηφισιά και το γκολ κόντρα στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»

Επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων.

Σύνταξη
Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός 06.10.25

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η απόφαση σχετίζεται τον χρόνο που χρειάζεται ο Φράνκο Μπαλντίνι για να μάθει πρόσωπα και πράγματα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
