«Eternity»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Ιταλία, πρωταγωνιστές Γουίλιαμ Χ. Μέισι και Μίντοου Γουίλιαμς

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Γουίλιαμ Χ. Μέισι και ο ηθοποιός των σειρών «The Flight Attendant» και «Partner Track», Νόλαν Τζέραρντ Φανκ εντάχθηκαν στο καστ του ερωτικού θρίλερ με τον προσωρινό τίτλο «Eternity».

Οι δύο πρωταγωνιστές θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη βραβευμένη με Εmmy παραγωγό, ηθοποιό και τραγουδίστρια, Μίντοου Γουίλιαμς (Meadow Williams), όπως αναφέρει το Deadline.

Το στόρι της ταινίας

Με φόντο την Μεσόγειο στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, το φιλμ ακολουθεί «τον Calvin Wells (Φανκ), έναν χαρισματικό απατεώνα που βάζει στο μάτι την Katrine Winters (Γουίλιαμς), μια μυστηριώδη δισεκατομμυριούχο χήρα.

Γοητευμένος από την περιουσία και τη γοητεία της, ο Calvin δέχεται την πρόσκληση να επιβιβαστεί στο πολυτελές γιοτ της, το Eternity, όπου γρήγορα θα συνειδητοποιήσει ότι ο λαμπερός της κόσμος κρύβει σκοτεινά μυστικά».

«Η Katrine Winters είναι γοητευτική, εντυπωσιακή και άκρως αντιφατική. Το να υποδυθώ κάποια που ο κόσμος της είναι τόσο όμορφος στην επιφάνεια, αλλά τα μυστικά της είναι αμείλικτα, είναι μια συναρπαστική πρόκληση…είμαι ενθουσιασμένη που συμμετέχω σε μια ταινία όπου o πόθος, ο κίνδυνος και η εξαπάτηση συγκρούονται».

Ποιοι συμπληρώνουν το καστ

Οι Εμανουέλα Ποστακίνι, Λούντι Λιν και Κριστιάνο Κάκαμο.

Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τζέιμι Μάρσαλ, ενώ τη παραγωγή υπογράφουν η Τζανέτ Βολτούρνο και ο Τζο Μέισον. Η ταινία γυρίζεται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία με διευθυντή φωτογραφίας τον Μάικλ Μέριμαν.