magazin
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες
Culture Live 01 Οκτωβρίου 2025 | 17:05

Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες

Το Χόλιγουντ χάνει έδαφος με παραγωγές φεύγουν σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ και το εξωτερικό λόγω φοροαπαλλαγών και κόστους. Η Καλιφόρνια δίνει κίνητρα, ο Τραμπ μιλά για δασμούς, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Spotlight

Το Χόλιγουντ δεν είναι πια απλώς μια συνοικία του Λος Άντζελες, αλλά το σύμβολο της αμερικανικής βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Σήμερα, όμως, το ίδιο το σύμβολο δείχνει να χάνει έδαφος.

Η παραγωγή κινηματογράφου και τηλεόρασης μετακινείται ολοένα και περισσότερο εκτός Καλιφόρνια και ακόμη περισσότερο εκτός ΗΠΑ. Μάλιστα, σύμφωνα με το CNBC, στούντιο και δημιουργοί αναζητούν φορολογικά κίνητρα και χαμηλότερο εργατικό κόστος σε πολιτείες όπως η Τζόρτζια, η Νέα Υόρκη και το Τέξας, αλλά και σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Βρετανία, η Ουγγαρία και η Νέα Ζηλανδία.

Η πανδημία και οι πρόσφατες απεργίες σεναριογράφων και ηθοποιών έκαναν την κατάσταση πιο δύσκολη, αυξάνοντας τα έξοδα και αλλάζοντας τους κανόνες αμοιβής στο περιβάλλον του streaming.

YouTube thumbnail

Τα κίνητρα των πολιτειών και των χωρών

Τα τελευταία 20 χρόνια, 38 αμερικανικές πολιτείες έχουν διαθέσει πάνω από 25 δισ. δολάρια σε φοροαπαλλαγές και επιστροφές μετρητών, δημιουργώντας νέα κέντρα παραγωγής με στούντιο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η Τζόρτζια αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, έχοντας αναπτύξει ισχυρό εργατικό δυναμικό και παράλληλα ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Καναδάς, γνωστός ως «Βόρειο Χόλιγουντ», έχει φιλοξενήσει δεκάδες σειρές και ταινίες τα τελευταία χρόνια, ενώ χώρες όπως η Βρετανία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία προσφέρουν ακόμη πιο γενναιόδωρα πακέτα. Σύμφωνα με στοιχεία της ProdPro, από το 2022 έως το 2024, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία σημείωσαν αύξηση 14% στις μεγάλες παραγωγές, ενώ οι ΗΠΑ κατέγραψαν μείωση 26%.

YouTube thumbnail

Οι δασμοί του Τραμπ

Μπροστά στην απώλεια παραγωγών, ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ διπλασίασε σχεδόν το πρόγραμμα φορολογικών ελαφρύνσεων στα 750 εκατ. δολάρια, επιχειρώντας να κρατήσει τις παραγωγές στην Καλιφόρνια και να ενισχύσει τα στούντιο του Λος Άντζελες.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει την πρόταση για δασμούς 100% σε ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ. Όμως το σχέδιο παραμένει ασαφές: οι ταινίες θεωρούνται υπηρεσίες και όχι προϊόντα, ενώ πρακτικά ζητήματα —όπως παραγωγές που γυρίζονται σε πολλές χώρες— παραμένουν άλυτα.

Ο ηθοποιός Τζον Βόιτ, «ειδικός πρεσβευτής» του Τραμπ στο Χόλιγουντ, κάνει λόγο για «περιορισμένες περιπτώσεις» και έμφαση σε φορολογικά κίνητρα και διεθνείς συμφωνίες συμπαραγωγής.

YouTube thumbnail

Οι φόβοι για τις διεθνείς αγορές

Η αβεβαιότητα είναι μεγάλη. Τι θα συμβεί με τις ξένες ταινίες που προβάλλονται στις ΗΠΑ; Πώς θα αντιδράσουν αγορές όπως η Κίνα, που ήδη περιορίζει τον αριθμό αμερικανικών τίτλων; Ο κίνδυνος εμπορικών εντάσεων θεωρείται υπαρκτός.

Οι προϋπολογισμοί γίνονται ολοένα και πιο σφιχτοί. Το streaming άλλαξε ριζικά το τοπίο των ΜΜΕ, λιγότερος κόσμος πηγαίνει πλέον στους κινηματογράφους και τα στούντιο δεν αποκομίζουν σημαντικά έσοδα από τις πωλήσεις DVD. Έτσι, οι εταιρείες πρέπει να κρατούν γερά το πορτοφόλι ή να αντιμετωπίζουν την οργή των επενδυτών που ακόμη προσπαθούν να υπολογίσουν τι σημαίνει η διάλυση της γραμμικής τηλεόρασης και των προσοδοφόρων διαφημιστικών της εσόδων για κολοσσούς όπως η Disney, η Universal, η Warner Bros. και η Paramount.

Ακόμα και πριν από την πανδημία και τις διπλές απεργίες σεναριογράφων και ηθοποιών, το Χόλιγουντ γύριζε ταινίες και σειρές σε άλλα μέρη των ΗΠΑ και του εξωτερικού.

YouTube thumbnail

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό συνέβαινε επειδή το ίδιο το σενάριο απαιτούσε μια συγκεκριμένη πόλη του εξωτερικού ή ένα φυσικό τοπίο που να εξυπηρετεί την ιστορία. Θα ήταν δύσκολο, για παράδειγμα, να γυριστεί ο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» ή το «Game of Thrones» αποκλειστικά σε ένα στούντιο του Λος Άντζελες.

Ο πυρήνας του ζητήματος βρίσκεται στα στούντιο ηχογράφησης και γυρισμάτων.

Μέρος της «έξοδου» από το Λος Άντζελες οφείλεται επίσης στην ανάπτυξη εγχώριων παραγωγικών κόμβων που προσφέρουν καλύτερα οικονομικά κίνητρα, όπως φοροαπαλλαγές και επιστροφές μετρητών, σε σχέση με αυτά που διατίθενται στη Δυτική Ακτή. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, 38 πολιτείες έχουν δώσει περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε κίνητρα για γυρίσματα, σύμφωνα με τους New York Times.

Αυτά τα κίνητρα επέτρεψαν σε πολιτείες όπως η Τζόρτζια να αναπτύξουν υποδομές για υπερπαραγωγές και να δημιουργήσουν ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό: συνεργεία, τεχνίτες, τεχνικούς. Η Τζόρτζια προσφέρει αυτά τα οικονομικά προνόμια όχι μόνο για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην παραγωγή, αλλά και για να τονώσει την τοπική οικονομία γύρω από τις περιοχές των γυρισμάτων. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, ξυλουργεία, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων και ακόμη και πρατήρια καυσίμων κερδίζουν από την τοπική παραγωγή.

Το δεύτερο κομμάτι του παζλ είναι οι διεθνείς παραγωγικοί κόμβοι. Οι τοποθεσίες εκτός ΗΠΑ δεν προσφέρουν μόνο ελκυστικά φορολογικά κίνητρα, αλλά και φθηνότερο εργατικό κόστος και ακόμη και υγειονομική περίθαλψη. Στην πραγματικότητα, το Λος Άντζελες κατατάχθηκε μόλις έκτο στις καλύτερες τοποθεσίες για γυρίσματα, σύμφωνα με έρευνα στελεχών στούντιο που δημοσίευσε τον Ιανουάριο η εταιρεία ProdPro. Πιο πάνω βρέθηκαν το Τορόντο, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βανκούβερ, η Κεντρική Ευρώπη και η Αυστραλία.

YouTube thumbnail

Η περίπτωση των Καννών

Τον Μάιο του 2025, λίγο πριν την έναρξη του 78ου Φεστιβάλ Καννών, ο βετεράνος διανομέας Τομ Μπέρναρντ δήλωσε στο Variety ότι θέλει «οι άνθρωποι να ξέρουν πως είναι Καναδός, όχι Αμερικανός», καθώς η ατμόσφαιρα γύρω από το φεστιβάλ βαραίνει από την αιφνίδια ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει στις 4 Μαΐου, μέσω Truth Social, την επιβολή δασμών 100% σε όλες τις ταινίες που παράγονται εκτός ΗΠΑ, γεγονός που σκόρπισε ανησυχία σε στούντιο και ανεξάρτητους παραγωγούς παγκοσμίως. Οι δασμοί, αν εφαρμοστούν, απειλούν να εκτινάξουν το κόστος παραγωγής, να υπονομεύσουν τις ξένες επιδοτήσεις και να επιβαρύνουν τη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων επιτοκίων και εύθραυστης ισοτιμίας δολαρίου.

Σύμφωνα με το Variety, στην Ευρώπη, φορείς όπως το Εθνικό Συμβούλιο Κινηματογράφου της Γαλλίας προειδοποίησαν ότι οι δασμοί θα πλήξουν τελικά και την ίδια την αμερικανική βιομηχανία, καθώς η Γηραιά Ήπειρος παραμένει βασική αγορά για τις ταινίες των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, τα πολιτικά φορτισμένα έργα φαίνεται να μπαίνουν στο περιθώριο, με παραγωγούς να διστάζουν να προκαλέσουν την κυβέρνηση Τραμπ, ενώ ντοκιμαντέρ που υμνούν τον πρόεδρο βρίσκουν άμεσα χρηματοδότηση.

Παρά τις αναταράξεις, βέβαια, η βιομηχανία συνεχίζει να επενδύει στις Κάννες, εκεί όπου οι σχέσεις, η λάμψη και το παγκόσμιο ενδιαφέρον καθορίζουν το μέλλον του σινεμά. Μένει να δούμε αν θα συνεχίσει να το κάνει.

Η αντίδραση της Κίνας

Τον Απρίλιο, η Κίνα ανακοίνωσε ότι μειώνει το όριο των αμερικανικών ταινιών που επιτρέπονται στη χώρα.

«Η λανθασμένη ενέργεια της κυβέρνησης των ΗΠΑ να καταχραστεί τους δασμούς κατά της Κίνας θα μειώσει αναπόφευκτα την ευνοϊκή στάση του εγχώριου κοινού απέναντι στις αμερικανικές ταινίες», ανέφερε η Κινεζική Υπηρεσία Κινηματογράφου.

«Θα ακολουθήσουμε τους κανόνες της αγοράς, θα σεβαστούμε την επιλογή του κοινού και θα μειώσουμε με μέτρο τον αριθμό των αμερικανικών ταινιών που εισάγονται».

Το ανοιχτό ερώτημα

«Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να γυρίζουν σε φυσικές τοποθεσίες», είπε η αναλύτρια Αλίσια Ριςτης Wedbush, σημειώνοντας ότι η βιομηχανία δεν πρόκειται να αλλάξει πλήρως τις ιστορίες που αφηγείται ώστε να περιορίζονται μόνο σε τοποθεσίες εντός ΗΠΑ. «Υπάρχουν πολλά κομμάτια μιας ταινίας που γυρίζονται σε στούντιο — κι αυτά τα στούντιο μπορούν να βρίσκονται στις ΗΠΑ, όπως και οπουδήποτε αλλού».

«Κι εκεί τίθεται το ερώτημα: πώς αποκτούμε τα στούντιο;» πρόσθεσε.

Η Ρις επισήμανε ότι το Λος Άντζελες έχει ήδη κάνει κινήσεις για να ενθαρρύνει τα στούντιο να χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες υποδομές με τα νέα φορολογικά κίνητρα του κυβερνήτη Νιούσομ.

«Χρειαζόμαστε μια καλύτερη φορολογική δομή για να ενθαρρύνουμε περισσότερες παραγωγές, τη βάση δηλαδή της παραγωγής, τα στούντιο, να βρίσκονται στις ΗΠΑ», κατέληξε.

Ο γερουσιαστής Άνταμ Σιφ προειδοποιεί πως η λύση δεν είναι οι δασμοί αλλά μια ομοσπονδιακή πολιτική κινήτρων που θα φέρει πίσω την παραγωγή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Tax
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί
Αίνιγμα 01.10.25

Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί

«Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», αναλογίζεται ο οραματιστής σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε στο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί
Culture Live 01.10.25

Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί

«Οποιοδήποτε πρακτορείο εμπλακεί σε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ από όλα τα συνδικάτα. Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο», δήλωσε η Νατάσα Λιόν, μεταξύ άλλων, για την Τίλι Νόργουντ

Σύνταξη
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» – Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο
80s 30.09.25

«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» - Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο

Tα ζιγκουράτ του αρχηγείου της MI6 στο Λονδίνο εμφανίστηκαν σε αρκετές ταινίες του James Bond ως έδρα της φανταστικής υπηρεσίας 00. Ο Terry Farrell, ο οποίος έφυγε μόλις από τη ζωή, είχε απολαύσει αυτή την κινηματογραφική σύζευξη της αρχιτεκτονικής και της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αργύρης Ξάφης μάς συστήνει «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος»
Λίγο πριν την επιστροφή του! 30.09.25

Ο Αργύρης Ξάφης μάς συστήνει «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος»

Ο Αργύρης Ξάφης φέρνει για 3η διαδοχική σεζόν «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος» στο θέατρο Θησείον! Τελευταία σειρά παραστάσεων, από τις 3 Οκτωβρίου.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»
Καταγγελτική δήλωση 30.09.25

Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»

«Για να είμαστε σαφείς, η Τίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή», ανέφερε σε δήλωση του το SAG-AFTRA (Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»
«Ωχ, άρχισε» 29.09.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε περιγράφει την συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ως «δύο μποξέρ στο ρινγκ»

Μιλώντας στο περιοδικό People για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Tulsa King», ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον του δημιούργησε νευρικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του
«Συμβιβασμός» 29.09.25

Στο πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Jay Kelly», ο Τζορτζ Κλούνεϊ παλεύει να βρει το (χαμένο) νόημα της ζωής του

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία «ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ), καθώς ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αντιμετωπίζοντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»
«Η Χαμάς εργαλείο» 29.09.25

«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο Τζον Όλιβερ στο τελευταίο επεισόδιο του Last Week Tonight του ΗΒΟ επιτέθηκε ανελέητα στον Νετανιάχου και την εργαλειοποίηση του πολέμου για να μείνει στην εξουσία με κάθε κόστος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το “#Cancel” του David Ireland ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών για τη σεζόν 2025-2026 και… αναβιώνει τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις
Culture Live 29.09.25

Το “#Cancel” του David Ireland ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Αθηνών για τη σεζόν 2025-2026 και… αναβιώνει τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις

Το Θέατρο Αθηνών αναβιώνει μια αγαπημένη θεατρική παράδοση, επαναφέροντας τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις και προσκαλεί το κοινό να ζήσει την εμπειρία του θεάτρου... αλλιώς

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»
«Προπαγάνδα» 29.09.25

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 100% στις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ – «Σαν να κλέβεις καραμέλα από μωρό»

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από άλλες χώρες» ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός
Τίλι Νόργουντ 29.09.25

Hθοποιός-προϊόν ΑΙ προκαλεί αντιδράσεις στο Χόλιγουντ – «Δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους» λέει η δημιουργός

Η δημιουργός της ΑΙ ηθοποιού, συνέκρινε το έργο της με το κουκλοθέατρο, την κινούμενη εικόνα και τα CGI - «Πόσο αηδιαστικό», έγραψε η Μελίσα Μπαρέρα στο Instagram.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα
On Field 01.10.25

Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα

Η επικράτηση της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο δεν είναι έκπληξη, αλλά κανονικότητα και φανερώνει πως το πρότζεκτ εξελίσσεται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Global Sumud Flotilla: Πλησιάζει τη Γάζα – Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία – Κρίσιμες ώρες
Αγωνία 01.10.25 Upd: 18:06

Κρίσιμες ώρες: Ο Global Sumud Flotilla πλησιάζει τη Γάζα - Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία

Ο Global Sumud Flotilla αποτελείται από 45 πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην, αποκλεισμένη από το Ισραήλ, Γάζα - 497 ακτιβιστές από πολλές χώρες επιβαίνουν σε αυτά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει
Κουμάρι 01.10.25

Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει

Σε έναν κόσμο όπου οι θεότητες συχνά ανήκουν στη σφαίρα του μύθου και της πίστης, το Νεπάλ διατηρεί ζωντανή μια αρχαία και αμφιλεγόμενη παράδοση: την εκλογή μιας κοπέλας ως ενσάρκωσης της ινδουιστικής θεάς Τάλετζου, γνωστής ως Κουμάρι ή Ζωντανή Θεά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
ΗΠΑ 01.10.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια
Πολιτική 01.10.25

Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια

Μπροστά στον ανυποχώρητο Πάνο Ρούτσι, η κυβέρνηση φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα μίνι αδιέξοδο. Στην πραγματικότητα, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, στην κυβέρνηση θα κληθούν να επιλέξουν ή να διαχειριστούν τρία σενάρια.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»

Ο Άλμπερτ Ριέρα προπονητής της Τσέλιε αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την «Ένωση» για το Conference League και αν και παραδέχθηκε την ποιότητά της τόνισε πως δεν τον ανησυχεί.

Σύνταξη
Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό
Ελλάδα 01.10.25

Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες να είναι διαδοχικές και τις εικόνες αποκαλυπτικές για τον βαθμό δυσκολίας της μοιραίας επιχείρησης στη σπηλιά στους Γόννους στη Λάρισα

Σύνταξη
Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
Ο ρόλος του λαϊκισμού 01.10.25

Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς

Ενώ η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς μειώνεται όλο και πιο πολύ, αυτή σε μη αντιπροσωπευτικούς, όπως η αστυνομία, η δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, έχει παραμείνει σταθερή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Global Sumud Flotilla: Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον στόλο
Πλησιάζει τη Γάζα 01.10.25

Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Global Sumud Flotilla

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «η κυβέρνηση του Νετανιάχου να μην αποτελέσει απειλή» για τον Global Sumud Flotilla - «Προστατέψτε τον», ζητά η Διεθνής Αμνησία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα
Παγκόσμια Έκθεση 01.10.25

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα

Θα χρειαστεί ένας αιώνας για να γεφυρωθεί η ψαλίδα στα εισοδήματα ανδρών γυναικών διαπιστώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στη φετινή έκθεση για την κατάσταση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!
Champions League 01.10.25

Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!

Ο Ολυμπιακός Κ19 θριάμβευσε με 2-1 επί της Άρσεναλ Κ19 στην Αγγλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League και πλέον βάζει για τα καλά πλώρη για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»
Europa League 01.10.25

Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, τονίζοντας τη σημασία της νίκης και την αλλαγή που έχει φέρει ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα.

Σύνταξη
Καιρός: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Έρχονται καταιγίδες 01.10.25

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου [Χάρτες]

Ο καιρός θα «αγριέψει» και στην Αττική - Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλη πτώση την Πέμπτη στα βορειοδυτικά και την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα

Σύνταξη
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία
Οικονομικές Ειδήσεις 01.10.25

Οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία στο μικροσκόπιο της Λάουρα Κοβέσι

Ποια θέματα τέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι με τον ΥΠΕΘΟ Κυριάκο Πιερρακάκη – Ο Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη με 3 εκατ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί
Αίνιγμα 01.10.25

Στο πρώτο τρέιλερ του «Mr. Scorsese», ο Μάρτιν Σκορσέζε αναρωτιέται αν οι άνθρωποι είμαστε εγγενώς καλοί ή κακοί

«Ήξερα ότι μπορούσα να εκφραστώ με εικόνες, αλλά έπρεπε να βρω τον δικό μου τρόπο», αναλογίζεται ο οραματιστής σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε στο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς ντοκιμαντέρ «Mr. Scorsese».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ενέργεια 01.10.25

Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Δήμαρχοι συμφώνησαν στην ανάγκη για διαδημοτική συνεργασία με σκοπό τη διερεύνηση και προώθηση της δημιουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο