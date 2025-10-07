Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που τράκαρε 13 σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Αθήνα
Ο 52χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και τράκαρε διαδοχικά σε 13 σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη, απογευματινές ώρες χτες (6-10-2025), 52χρονος αλλοδαπός οδηγός αυτοκινήτου για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο οδηγός κινούμενος στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας, χθες το απόγευμα (6-10-2025), εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα
Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προέβησαν στην αλκοολομέτρηση του 52χρονου οδηγού και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ με αποτέλεσμα μέτρησης 0,97mg/l.
Επιπρόσθετα, ο 52χρονος δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
