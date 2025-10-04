Κερατσίνι: Γερανός παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο
Το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς, παρά μόνο υλικές ζημιές
Ατύχημα συνέβη το πρωί του Σαββάτου (4/10) στην οδό Σπετσών έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Κερατσίνι.
Ένας γερανός, που εκτελούσε εργασίες στο σημείο, βγήκε απρόσεκτα από το στενό όπου βρισκόταν και χτύπησε αρκετά σταθμευμένα οχήματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόκειται για περίπου δέκα Ι.Χ.
Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.
Δεν απαγορεύεται το πάρκινγκ στο σημείο
Οι κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για έντονη αναστάτωση και έναν εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή της πρόσκρουσης.
Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι στο σημείο δεν απαγορεύεται το πάρκινγκ, καθώς δεν υπάρχει καμία σήμανση που να το υποδεικνύει. Πρόσθεσε ακόμη ότι, υπό άλλες συνθήκες, μέσα στα αυτοκίνητα θα μπορούσαν να βρίσκονται παιδιά, καθώς καθυστέρησαν να φύγουν για το κολυμβητήριο λόγω γιατρού.
Οι εικόνες των παραμορφωμένων οχημάτων έχουν προκαλέσει σοκ, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος για να διαπιστωθεί αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος.
