Γλυφάδα: Η στιγμή που ανατρέπεται ο γερανός και πέφτει σε καφετέρια – Βίντεο ντοκουμέντο

Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που το γερανοφόρο όχημα μεταφορικής εταιρείας αρχίζει να γέρνει και πέφτει με δύναμη πάνω σε κατάστημα εστίασης στην Γλυφάδα.

Πίσω από το όχημα δύο εργαζόμενοι της μεταφορικής εταιρείας προσπαθούν μάταια να προλάβουν το κακό.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Οι θαμώνες της διπλανής καφετέριας προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί.

Στο σημείο επικρατεί πανικός. Έντρομοι πολίτες, πελάτες αλλά και εργαζόμενοι καταστημάτων τρέχουν να δουν αν έχει τραυματιστεί κανείς.

«Αντικρίσαμε όλο το γερανό να πέφτει κάτω να έχει χτυπήσει στο μαγαζί δίπλα ευτυχώς που δεν ήταν κανένας έξω γιατί συνήθως κυκλοφορούν παιδιά εδώ. Το πρώτο που κοιτάξαμε να μην είναι τα παιδιά εδώ».

Έκανε μετακόμιση

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες όλα συνέβησαν όταν ξεκίνησε η μετακόμιση ξαφνικά το πάνω μέρος του γερανού έπεσε και κατέληξε στην οροφή του διπλανού καταστήματος, από καθαρή τύχη δεν περνούσε κάποιος από κάτω και δεν τραυματίστηκε κανείς.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για να απομακρυνθεί με ασφάλεια το βαρύ όχημα.